В РПЛ сменился лидер! «Краснодар» упустил победу над «Химками», получив пенальти на 90+4-й
Субботняя программа 16-го тура РПЛ стартовала с победы «Зенита» над «Оренбургом». Пусть и в компенсированное время, но петербуржцы додавили соперника, имея численное преимущество, и обогнали «Краснодар» в турнирной таблице.
Команда Мурада Мусаева, естественно, наблюдала за игрой действующего чемпиона. И понимала, что во встрече с «Химками» терять очки нельзя. Несмотря на снегопад, который навалился на Москву и Подмосковье.
Ноль опасных моментов
Стартовый свисток прозвучал вовремя, речи о переносе матча не шло. Снег падал обильно, но тут же таял. И было понятно, что состояние газона со временем будет ухудшаться.
«Краснодар» знал, что при таких тяжелых погодных условиях важно забить быстрый гол. «Быки» пытались соорудить хоть какие-то комбинации, прижимали хозяев к штрафной, но получилось только несколько раз пробить по воротам. Лишь однажды — в створ. И ничего опасного.
«Химки» же окопались на своей половине поля, совершенно не стесняясь играть низким блоком. С каждой минутой смотреть на поле было все страшнее. У ворот так вообще довольно быстро появились клочки вырванного дерна.
В атаке у гостей выделялся Кордоба, только недавно вернувшийся из расположения сборной Колумбии, преодолев десятки тысяч километров. Джон был активен, много двигался, выигрывал борьбу. Но получал мало поддержки от партнеров.
Самый интересный эпизод в первом тайме произошел в концовке. Мирзов и Петров сцепились во время атаки «Химок». Сергей не позволил Резиуану забежать в свободную зону, и тот вспылил. В итоге оба получили по желтой карточке и разошлись миром, пожав руки.
Ошибка «Химок»
Вторая половина матча началась с провала хозяев в обороне. Фаринья не успел к мячу, а Фернандес покатил прямо на ногу Батчи. Тому уже ничего не оставалось, кроме как попасть по пустым воротам. Кокорев был отыгран.
После гола игра завязла в центре поля. «Химки» стали с большей охотой идти в атаку, понимая, что нужно спасаться. Но тройка Мирзов — Бакаев — Заболотный по-прежнему была незаметна. Хотя именно от них подмосковные болельщики обычно ждут активной игры.
А на 62-й минуте Артига взял и поменял Мирзова на Руденко. Вингер, мягко говоря, опешил от решения главного тренера. Некоторое время постоял за пределами поля, размахивая руками, а затем медленно пошел в сторону скамейки. В итоге успокоился и присел на лавку.
Жара в концовке
Казалось, что «Краснодар» спокойно доведет дело до победы, но «Химки» неожиданно забили первым же ударом в створ. Вера вырезал идеальную передачу на Руденко, а тот убежал один на один с Агкацевым и хладнокровно отправил мяч в нижний угол.
Счастье подмосковной команды продлилось недолго. Отличился Юрий Газинский, расстрелявший в упор Кокарева! 2:1 в пользу гостей.
И это еще не все. В самой концовке красно-черные получили право пробить 11-метровый, после того как главный арбитр Алексей Сухой посоветовался с ВАР-комнатой. Вера подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти — 2:2.
В итоге коллектив Мурада Мусаева потерял два очка и пропустил «Зенит» на первую строчку. Впереди у «быков» непростой выезд в «Тюмень» в рамках FONBET Кубка России, а также два домашних матча чемпионата — со «Спартаком» и «Локомотивом». После них мы и узнаем, сможет ли «Краснодар» не отстать от нового лидера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3