В РПЛ сменился лидер! «Краснодар» упустил победу над «Химками», получив пенальти на 90+4-й

«Зенит» вернулся на вершину.

Субботняя программа 16-го тура РПЛ стартовала с победы «Зенита» над «Оренбургом». Пусть и в компенсированное время, но петербуржцы додавили соперника, имея численное преимущество, и обогнали «Краснодар» в турнирной таблице.

Команда Мурада Мусаева, естественно, наблюдала за игрой действующего чемпиона. И понимала, что во встрече с «Химками» терять очки нельзя. Несмотря на снегопад, который навалился на Москву и Подмосковье.

Ноль опасных моментов

Стартовый свисток прозвучал вовремя, речи о переносе матча не шло. Снег падал обильно, но тут же таял. И было понятно, что состояние газона со временем будет ухудшаться.

«Краснодар» знал, что при таких тяжелых погодных условиях важно забить быстрый гол. «Быки» пытались соорудить хоть какие-то комбинации, прижимали хозяев к штрафной, но получилось только несколько раз пробить по воротам. Лишь однажды — в створ. И ничего опасного.

«Химки» же окопались на своей половине поля, совершенно не стесняясь играть низким блоком. С каждой минутой смотреть на поле было все страшнее. У ворот так вообще довольно быстро появились клочки вырванного дерна.

В атаке у гостей выделялся Кордоба, только недавно вернувшийся из расположения сборной Колумбии, преодолев десятки тысяч километров. Джон был активен, много двигался, выигрывал борьбу. Но получал мало поддержки от партнеров.

Самый интересный эпизод в первом тайме произошел в концовке. Мирзов и Петров сцепились во время атаки «Химок». Сергей не позволил Резиуану забежать в свободную зону, и тот вспылил. В итоге оба получили по желтой карточке и разошлись миром, пожав руки.

Ошибка «Химок»

Вторая половина матча началась с провала хозяев в обороне. Фаринья не успел к мячу, а Фернандес покатил прямо на ногу Батчи. Тому уже ничего не оставалось, кроме как попасть по пустым воротам. Кокорев был отыгран.

После гола игра завязла в центре поля. «Химки» стали с большей охотой идти в атаку, понимая, что нужно спасаться. Но тройка Мирзов — Бакаев — Заболотный по-прежнему была незаметна. Хотя именно от них подмосковные болельщики обычно ждут активной игры.

А на 62-й минуте Артига взял и поменял Мирзова на Руденко. Вингер, мягко говоря, опешил от решения главного тренера. Некоторое время постоял за пределами поля, размахивая руками, а затем медленно пошел в сторону скамейки. В итоге успокоился и присел на лавку.

Жара в концовке

Казалось, что «Краснодар» спокойно доведет дело до победы, но «Химки» неожиданно забили первым же ударом в створ. Вера вырезал идеальную передачу на Руденко, а тот убежал один на один с Агкацевым и хладнокровно отправил мяч в нижний угол.

Счастье подмосковной команды продлилось недолго. Отличился Юрий Газинский, расстрелявший в упор Кокарева! 2:1 в пользу гостей.

И это еще не все. В самой концовке красно-черные получили право пробить 11-метровый, после того как главный арбитр Алексей Сухой посоветовался с ВАР-комнатой. Вера подошел к мячу и уверенно реализовал пенальти — 2:2.

В итоге коллектив Мурада Мусаева потерял два очка и пропустил «Зенит» на первую строчку. Впереди у «быков» непростой выезд в «Тюмень» в рамках FONBET Кубка России, а также два домашних матча чемпионата — со «Спартаком» и «Локомотивом». После них мы и узнаем, сможет ли «Краснодар» не отстать от нового лидера.