Станкович провел работу над ошибками, Угальде прибил «Локомотив» покером! У «Спартака» четвертая победа подряд
«Локомотив» — один из тех соперников, в матчах с которыми Деян Станкович перемудрил. Начал чинить то, что работало, и лишил красно-белых шансов на успех. Как раз после той провальной встречи замененный в перерыве Абена окончательно превратился в игрока ротации, которым он, собственно, и был в «Ференцвароше». Именно суринамца ждали в старте в субботу из-за травмы Бабича, которую серб получил в сборной, но она оказалась не серьезной. Соответственно, в отсутствие продолжавшего отбывать дисквалификацию Литвинова у «Спартака» в центре обороны была сыгранная пара Бабич — Дуарте, да и в целом состав оказался тем же, что и в прошлом туре против «Акрона».
Впрочем, главное — в субботу у красно-белых был не только правильный подбор игроков, но еще и правильный настрой как минимум на первый тайм. «Локо», который умеет играть без мяча и не считает зазорным на какое-то время отдать его сопернику, не просто упустил инициативу с первых минут. Гости не справлялись с агрессивным прессингом «Спартака» и плохо выходили из обороны. Настолько, что Лантратов подарил первый гол Угальде, выбивая мяч от своих ворот. Хотя, правильнее говорить, что костариканец свой успех буквально вырвал зубами, продемонстрировав сумасшедший настрой.
А еще — отличную физическую готовность на фоне трансатлантического перелета и двух матчей на другом континенте. Глядя на то, как выглядел Угальде, было даже неудобно оправдывать поездкой в Северную Америку провал Монтеса. Мексиканец откровенно проспал момент, когда Угальде забивал второй мяч, выскочив на классную подачу Маркиньоса.
Да и не один Монтес был плох, ведь вторая результативная комбинация началась с того, что Барко быстро вбросил аут. А Угальде к перерыву не только эффектно оформил хет-трик, после паса Мартинса убежав от защитников и изящно подрезав мяч над Лантратовым — спартаковец еще и в очном споре сменил Батракова на вершине рейтинга лучших бомбардиров РПЛ.
При счете 3:0 рассуждения о том, что игра могла пойти по иному сценарию, казались лишенными практического смысла. Да, Максименко спас после обводящего удара Самошникова. Еще раз вратаря подстраховал Рябчук, только все это уравновешивалось эпизодами, когда в более очевидных ситуациях гостей прощали Мартинс и Маркиньос. С другой стороны, «Локо» своими действиями показывал, что он не деморализован и держит удар. А в перерыве Михаил Галактионов встряхнул команду не только словом, но и делом в виде тройной замены.
И уже «Спартак» оказался не готов к преображению соперника, который отыграл два мяча с поразительной легкостью и без надрыва. Отбор Сильянова, забег Пиняева к воротам и выстрел в дальний угол. Подача Сарвели на Ньямси, которому скорее помогло легкое касание Максименко. И вот уже красно-белые, как казалось, на некоторое время поплыли, не понимая, что делать с преобразившимся и максимально эффективным в атаке соперником.
Но в итоге хочется поаплодировать обеим командам. «Локо» — за характер и отказ сдаваться в казавшейся безвыходной ситуации. «Спартаку» — за роскошный первый тайм и то, как игру удалось вернуть под контроль. А Угальде — персональную овацию. Покер, важнейший четвертый гол, передача окончательно прибившему интригу Барко — именно так выглядит персональный бенефис. Манфред сейчас на пике готовности, из двенадцати своих мячей половину забив в двух последних турах!
Как же глупо было сдвигать его ближе к флангу, лишив эффективности как самого форварда, так и всю линию атаки красно-белых. А сейчас все в «Спартаке» на своих местах. Победа над «Локо» — четвертая подряд в чемпионате. Впереди у красно-белых горячая южная неделя. Сначала — ответный кубковый четвертьфинал в Ростове, потом — визит к гости к уязвленному потерей лидерства «Краснодару».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3