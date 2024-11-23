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«Сегодня мы празднуем! О проблемах подумаем потом». Станкович и Галактионов — о разгромной победе «Спартака»

Станкович назвал покер Угальде в матче с «Локомотивом» заслугой всего «Спартака»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Алексис Дуарте и Тео Бонгонда и главный тренер «Спартака» Деян Станкович празднуют победу в матче с «Локомотивом» (5:2)
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович (второй справа) празднует победу с Алексисом Дуарте (№ 4) и Тео Бонгондой (№ 77) в матче с «Локомотивом» (5:2). 23 ноября 2024 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров после дерби.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:2
Локомотив

Нужно скромно работать — без лишних разговоров

— Как оцените победу над «Локомотивом»? — первый вопрос главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

— Сейчас важно говорить не об одном футболисте, а о целой команде. Я вижу, как работают игроки, насколько они сконцентрированы. Да, Угальде сегодня на вершине — он вернулся из сборной лишь два дня назад и провел феноменальный матч. Но без партнеров ничего бы не произошло.

— «Локомотив» сумел забить два гола и почти вернулся в игру.

— Мы понимаем, что у нас было 10-минутное затмение. Такое случаются. Это дает возможность для роста и сплочения. Но сегодня не тот день, когда мы будем думать о проблемах. Мы хотим порадоваться все вместе. Проблемы — после. Сегодня мы радуемся.

— Как оцените действия обороны «Спартака»?

— Не могу раскрыть всех секретов. Но мы сделали шаг в сторону надежности. Подстраивались ли под соперника? Да.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; радуются первому голу Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Локомотивом&raquo; (5:2). 23&nbsp;ноября 2024 года.. Станкович провел работу над ошибками, Угальде прибил «Локомотив» покером! У «Спартака» четвертая победа подряд

— Можно сказать, что вы провели работу над ошибками после матча с «Локо» в первом круге?

— То поражение стало для нас уроком. Оно вышло очень болезненным, ребята осознавали это, помнили. Прошедшая неделя прошла хорошо и продуктивно. И сегодня на поле ребята были великолепны. Теперь нужно скромно работать — без лишних разговоров.

— Как вам игра Бабича?

— Благодарен ему. Он показал сегодня себя, свой характер. Мы понимали, что он не готов на сто процентов, но выдал максимум. Очень рад за него.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мы не справились с Угальде

— Какие эмоции после такого поражения?

— Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя, — сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. — Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру. 0:3 для команды — это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы сделать 3:3. Но итог... Конечно, это больно и неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, а не пребывали в эйфории.

— Может, вы не угадали с составом?

— Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде (№ 9) празднует гол с&nbsp;одноклубником Маркиньосом в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Локомотивом&raquo; (5:2). 23&nbsp;ноября 2024 года. У Угальде — первый спартаковский покер в XXI веке. Он лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас

— Первый гол Угальде — ошибка Лантратова?

— Не хотел бы разбирать эпизоды по горячим следам. Может, Илья почувствовал неуверенность. Может, игроки решили выйти через промежуточную передачу...

— Покер Угальде — это редкость для нашего чемпионата.

— Индивидуальное мастерство определило моменты. Он доставил нам неприятностей. Мы акцентировали внимание на его сильные качества, но не справились.

Деян Станкович
Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Станкович провел работу над ошибками, Угальде прибил «Локомотив» покером! У «Спартака» четвертая победа подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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