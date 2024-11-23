«Сегодня мы празднуем! О проблемах подумаем потом». Станкович и Галактионов — о разгромной победе «Спартака»
Нужно скромно работать — без лишних разговоров
— Как оцените победу над «Локомотивом»? — первый вопрос главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.
— Сейчас важно говорить не об одном футболисте, а о целой команде. Я вижу, как работают игроки, насколько они сконцентрированы. Да, Угальде сегодня на вершине — он вернулся из сборной лишь два дня назад и провел феноменальный матч. Но без партнеров ничего бы не произошло.
— «Локомотив» сумел забить два гола и почти вернулся в игру.
— Мы понимаем, что у нас было 10-минутное затмение. Такое случаются. Это дает возможность для роста и сплочения. Но сегодня не тот день, когда мы будем думать о проблемах. Мы хотим порадоваться все вместе. Проблемы — после. Сегодня мы радуемся.
— Как оцените действия обороны «Спартака»?
— Не могу раскрыть всех секретов. Но мы сделали шаг в сторону надежности. Подстраивались ли под соперника? Да.
— Можно сказать, что вы провели работу над ошибками после матча с «Локо» в первом круге?
— То поражение стало для нас уроком. Оно вышло очень болезненным, ребята осознавали это, помнили. Прошедшая неделя прошла хорошо и продуктивно. И сегодня на поле ребята были великолепны. Теперь нужно скромно работать — без лишних разговоров.
— Как вам игра Бабича?
— Благодарен ему. Он показал сегодня себя, свой характер. Мы понимали, что он не готов на сто процентов, но выдал максимум. Очень рад за него.
Мы не справились с Угальде
— Какие эмоции после такого поражения?
— Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя, — сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. — Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру. 0:3 для команды — это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы сделать 3:3. Но итог... Конечно, это больно и неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, а не пребывали в эйфории.
— Может, вы не угадали с составом?
— Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва.
— Первый гол Угальде — ошибка Лантратова?
— Не хотел бы разбирать эпизоды по горячим следам. Может, Илья почувствовал неуверенность. Может, игроки решили выйти через промежуточную передачу...
— Покер Угальде — это редкость для нашего чемпионата.
— Индивидуальное мастерство определило моменты. Он доставил нам неприятностей. Мы акцентировали внимание на его сильные качества, но не справились.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3