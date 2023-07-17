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Сегодня, 19:00

Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Футболисты «Спартака»
Футболисты «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о летнем обновлении красно-белых и их задаче на новый сезон.

Первый тур РПЛ-2022/23 «Спартак» начинал с тремя легионерами в составе, а заканчивал прошлый чемпионат, когда с первых минут в Самаре вышло два иностранца.

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Теперь у красно-белых их девять. И это еще не подъехали защитники Рожерио и Эракович, о трансферах которых всю прошлую неделю не писал только ленивый.

Понятно, зачем нужны новички — каждый из них сам по себе исполнитель качественный. Ясно, кто сейчас руководит этим процессом — спортивный директор Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль при поддержке гендира Олега Малышева.

Очевидно, какая модель стала прообразом — можно даже не считать, сколько зарубежных футболистов у «Зенита», (даже если у трех из них есть российские паспорта), сколько у ЦСКА, у «Краснодара». Сколько — у «Оренбурга», который в прошлом сезоне впечатлил уровнем игры, местом в таблице, да и прогрессом в целом.

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Если в Россию руководить судейством едет серб Милорад Мажич, а в РПЛ становится на одного иностранного тренера больше, наверное, надо говорить не об отдельных клубах, а о тренде в целом.

Да и весна-2023 Абаскалю и «Спартаку» явно не удалась. Первые восторги от уровня и интенсивности футбола красно-белых, равно как и от числа молодых россиян в составе, вышедших из своей системы подготовки и заслуживших приглашение в сборную, потихоньку сменились недоумением — что, собственно, происходит с командой? И все начали задаваться вопросом: а что дальше?

Георгий Джикия.

Ответ оказался таким: Абаскаль остается, «Спартак» готов инвестировать в дорогие приобретения, ставка теперь делается на зарубежный трансферный рынок.

«Зенит» (а любая идея борьбы за титул обязательно приведет к сопоставлению с петербуржцами, равно как к самооценке возможностей: способен ли претендент идти этим же путем) показывает, что эффективную модель менять не собирается. Почти всех ярких россиян, кого можно было бы взять сейчас на рынке, собрал у себя по понятным причинам «Локомотив» — разве что сорвавшийся переход Коваленко выглядит исключением из правил. Второй год подряд выходить на поле, делая ставку на своих, когда кто-то просел на дистанции, а кого-то начали преследовать травмы, рискованно. Поэтому вектор «Спартака» логичен.

Все дело только в том, каким окажется состав «Спартак», какой — игровая идея и какой станет раздевалка. Речь даже не о споре за лидерство — Джикия, Соболев, Зобнин, Селихов по-прежнему в коллективе, окрепли Литвинов с Денисовым, всем новичкам, какими бы уверенными в себе они ни были, придется интегрироваться в уже сложившуюся атмосферу.

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Вопрос в том, удастся ли объединить тому же Промесу, как это происходило в чемпионском сезоне, легионеров и россиян. Стандартный риск для любой аналогичной ситуации, когда на смену отечественному костяку резко приходит смешанный или преимущественно иностранный. Тот же Глебов, о возможном трансфере которого столько говорилось, стал бы для «Спартака» еще одной важной деталью конструкции — и не только игровой. Выбирая, москвичи сделали ставку на Литвинова — универсала, способного одинаково надежно действовать и в центре обороны. Поскольку есть Зобнин и Мартинс, Литвинов в случае покупки Глебова опускался бы по центральной оси ближе к своим воротам. Вероятно, красно-белые решили, что правильнее вложиться в покупку защитника, чем в опорника. Хотя Абаскаль объяснил приобретение Медины у ЦСКА в том числе тем, что экс-армеец — универсален. Но скорее всего, речь шла об умении при необходимости выйти на разных позициях, чтобы иметь возможность перестроить тактику, а не о изначальном желании видеть в Медине человека без привязки к конкретному амплуа.

Футболист Хесус Медина
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Закрытость «Спартака» в межсезонье — если говорить о товарищеских матчах — объяснима. Тренеры пробуют, ищут сочетания, пытаются в том числе понять лучшую совместимость — и решить сложный порой вопрос, как найти место в составе двум сильным футболистам. Олег Романцев когда-то мучился в сборной, пытаясь вписать в состав одновременно Карпина и Канчельскиса, даже пробуя выпускать их с первых минут вдвоем, ставя одного на позицию правого защитника. Абаскаля, как кажется со стороны, ждет сейчас такой же сложный поиск ответа — конкуренция выросла в разы, но если в «Зенит» приезжали иностранцы изначально более высокого качества по сравнению со всеми в лиге, то сказать так о новичках красно-белых мы пока не можем. Каждый из них сам по себе смотрится удачной сделкой, но как в итоге сложится этот пазл?

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Особенно если учесть, что тренерский опыт Абаскаля минимален — не в плане его знаний, понимания игры, а именно в умении управлять командой и держать ее на дистанции в качестве претендента на титул.

При таком составе, бюджете и том уровне футбола, что наблюдался у красно-белых в первой половине прошлого сезона, иные задачи неуместны.

Тем более после Суперкубка все заговорили, что «Зенит», мол, сейчас не тот.

А тот ли «Спартак»? Новая команда, с большими амбициями и вливаниями в новичков.

Очень интересно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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