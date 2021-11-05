Таким формам позавидует любой посетитель фитнес-клубов.

Иногда бывает так, что смотришь на спортсмена и его девушку и не понимаешь — у кого их них спортивная форма лучше? Именно такая ситуация наблюдается у полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа и его девушки Кевиам Касо. У пары много совместных фото, но нет такого, чтобы Кристиан был рядом с голым торсом. Может и к лучшему.

Кевиам — большая фанатка тенниса и тренажерного зала. Глядя на ее формы, складывается впечатление, что она проводит в тренажерке по несколько часов в день. А этот пресс — просто нечто. И это учитывая тот факт, что девушка является мамой троих детей.

Похоже, что теперь спорт является главным смыслом ее жизни. Иначе сложно представить, как можно столько тренироваться и усердно соблюдать режим питания. И подписчикам это нравится, ведь за пару лет отношений с Нобоа их количество увеличилось с 20 тысяч до почти 400.

Фото в ее Инстаграме мотивируют людей заниматься спортом. А что скажите вы?