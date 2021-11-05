«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Рассказовым

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» предложил продлить контракт защитнику команды Николаю Рассказову. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

«Спартак» предлагает игроку контракт до окончания сезона-2024/25, стороны ведут переговоры. Объявленное ранее подписание соглашения с игроком тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниилом Хлусевичем не влияет на желание красно-белых сохранить в составе Рассказова. При этом уже в январе Николай согласно регламенту по статусу и переходам ФИФА будет иметь возможность подписать соглашение с другим клубом.

В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.