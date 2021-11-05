«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Рассказовым
12:12
Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» предложил продлить контракт защитнику команды Николаю Рассказову. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
«Спартак» предлагает игроку контракт до окончания сезона-2024/25, стороны ведут переговоры. Объявленное ранее подписание соглашения с игроком тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниилом Хлусевичем не влияет на желание красно-белых сохранить в составе Рассказова. При этом уже в январе Николай согласно регламенту по статусу и переходам ФИФА будет иметь возможность подписать соглашение с другим клубом.
В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
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