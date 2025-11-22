«Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?

Есть один вариант.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Российский футбол возвращается с ноябрьской международной паузы не тем, которым уходил. Да и все мы тоже. Слишком сильные изменения в больших клубах произошли всего за пару недель, а некоторые из них заметно влияют на спорт в стране в целом — речь об отставке Карпина, конечно. Но о закулисье и так сказано уже многое, поэтому сконцентрируемся на игре.

Тем более РПЛ сразу бросает зрителей в середину водоема афишей московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА. И если армейцы перерыв провели спокойно, то их соперник буквально утопил инфополе в красно-белых новостях. Дело в увольнении Станковича и всем, что с ним связано. На принципиальный матч команду выведет Вадим Романов, который впервые в жизни получил пост главного, пусть и временного.

Вадим Романов. Фото ФК «Спартак»

Фигура тренера явно добавляет «Спартаку» проблем. Не только и не столько из-за самого факта отсутствия опыта — Романов вообще-то десять лет находится в структуре клуба. Просто его навыки чересчур специфичны для места, на котором он оказался. Ну вот какие сильные стороны у Вадима Юрьевича как у специалиста? Работа с российской молодежью, четкая постановка задач и распределение ролей. Первый пункт для основы «Спартака» абсолютно мимо, а для реализации остальных необходимо гораздо больше времени, чем пара недель.

Романову предстоит управлять иностранцами и относительно опытными соотечественниками — российских футболистов младше 24 лет в костяке состава нет. К тому же команду ему дали в довольно помятом виде. Она, безусловно, способна добиваться результата, но словно сама не знает, чего от себя ждать. Вроде уровень исполнителей на зависть большинству конкурентов, мысль и рисунок проглядываются — а до идеала довести и близко не получается. Уравнение целиком написано, знак равно поставлен, но ответа нет. Значит, ошибка где-то в теле задачи.

Причем вряд ли Вадиму Юрьевичу поручили отыскать несостыковку, заменить минус на плюс и добыть заветную формулу. Нет, это слишком опасно и, вероятно, долго. Романов наверняка откатится к более базовым алгоритмам — с меньшим количеством действий и символов. Или продолжит доить наработки Станковича, к которым тоже приложил руку, трудившись в штабе серба. Оба варианта перспективами не балуют, но иначе в нынешних реалиях быть не может.

И все вышеописанное еще и бьет в глаза контрастом на фоне ЦСКА. Красно-синие москвичи множат стабильность на запредельную эффективность, тем самым выбивая себе место в чемпионской гонке. У Челестини все понятно. Игра поставлена, лидеры в отличной форме, молодые прогрессируют и раскрываются, победы штампуются — даже там, где для них мало оснований. Модель xPoints говорит, что армейцы перебрали 8,15 реальных очков относительно ожидаемых, с колоссальным запасом больше всех в лиге.

Чего далеко ходить, разницу между командами отлично показывает их очная встреча первого круга, с момента которой не прошло и двух месяцев. Вспоминая ее, становится очевидно, что проиграть в данном противостоянии ЦСКА может только самому себе. Когда концентрация на месте, «Спартак» превращается в безоговорочного аутсайдера и впервые за 78 лет пропускает три мяча к 18-й минуте. И три — это еще везение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В футбол «Спартаку» сейчас выиграть у ЦСКА тяжело. Тогда в чем шанс? Станкович непозволительно долго забирал у игроков эмоции. Деян настолько вздулся от собственных выходок, вызванных агонией от давления и фрустрации, что придавил собой команду, зажал ее. Но стоит лишь приоткрыть закупоренный эмоциональный канал — все скопившееся хлынет на поле, а зажатая пружина разожмется и начнет больно жалить соперников.

Собственно, главная задача Романова — психологическая. Победить реально исключительно настроем и, опять же, эмоционированием. И еще важнее не спутать разрушительные эмоции с созиданием. В противном случае дело Станковича будет жить дальше. То, которое «Спартаку» мешало развиваться.

