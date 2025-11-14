Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»

Ищем замену Деяну Станковичу.

«Спартак» уволил Деяна Станковича, но до сих пор не определился с новым тренером. Журналисты «СЭ» просканировали рынок и предлагают свои варианты. Выбрать есть из кого: здесь и Марко Николич, и Альберт Риера, и даже... Юрий Семин!

Максим Алланазаров — за Ивича

— Изначально очевидных сменщиков Станковича с наименьшим риском было трое — Черчесов, Талалаев и Ивич. Все остальные кандидаты более непредсказуемые.

Вот Черчесов — сложный человек, но он умеет ставить игру и давать результат. Талалаев также мог бы ворваться в «Спартак». Понятно, во что играют все его команды, понятны требования к игрокам и к спортивному блоку. Да, Андрей Викторович, как и Черчесов, не полезет за словом в карман и будет гнуть свою линию, невзирая на авторитеты. Неужели этого боятся боссы красно-белых?

Ивич — самая понятная опция из числа тренеров-легионеров. Писал о нем уже сто раз, все плюсы Владимира известны. Работа в «Краснодаре» была отличной, такой же могла быть и в «Спартаке», а где-то даже более комфортной. Ивич стал бы в Тушине королем, к которому бы никто не лез с советами. Он мог бы построить хорошую команду с большим количеством молодых игроков в составе.

Вячеслав Короткин — за Черчесова

— На мой взгляд, двух мнений быть не может — только Станислав Черчесов. Вот кто лучше: один из наших самых успешных тренеров в истории (а если судить по результатам сборной России на чемпионатах мира — абсолютный номер один, никто, кроме Черчесова, не выходил в четвертьфинал), выигрывавший национальные чемпионаты и Кубки в двух разных странах, добивавшийся наивысшего с 1975 года результата в еврокубках с не хватающим с неба звезд «Ференцварошем» (1/8 финала Лиги Европы-2022/23 после первого места в группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой»)? Или малоизвестный у нас иностранец типа Луиса Гарсии, боровшийся либо за выход в высший дивизион Испании, либо за выживание в нем, с процентом побед за карьеру чуть более 40? По-моему, другие комментарии не нужны.

Альберт Риера. Фото Global Look Press

Константин Алексеев — за Риеру

— «Спартак» пытается поставить рекорд по длительности поиска нового главного тренера на смену Деяну Станковичу — успеха нет уже два месяца. А решение — под носом. Альберт Риера. Хотите иностранца? Пожалуйста. С мощным футбольным прошлым, где были и сборная Испании, и «Ливерпуль», а значит, авторитетный для футболистов. Со знанием российских реалий, любовью к нашей стране и прекрасным русским языком: долгое время жил в родном городе жены — Омске. С хорошими тренерскими показателями: его нынешний клуб «Целе» лидирует с огромным девятиочковым отрывом в чемпионате Словении, а в Лиге конференций идет без потерь, обыграв АЕК, «Шэмрок Роверс» и «Легию». Довольно статусных соперников для уровня «Целе». Плюс восторженные отзывы по качеству работы. Плюс признание от Риеры в особой симпатии к «Спартаку». Лучше кандидата не найти.

Леонид Волотко — за Ивича

— Если инсайды о том, что Франсис Кахигао против кандидатуры Владимира Ивича, правдивы, то я бы очень хотел послушать аргументы спортивного директора «Спартака». Потому что минусов не вижу: у Ивича топ-репутация после «Краснодара», есть знание лиги и личная мотивация добраться до титула; наконец, умение строить стабильную команду на дистанции. Да, возможно, не суперзрелищную и не заточенную на атаку. Но с конкретным результатом и балансом в каждой линии. После Станковича это единственное, что нужно, — все устали от перегруженной тактики, экспериментов с составом и психозов у скамейки. Ивич — это просто другой уровень понимания футбола, эмоций, взаимодействия с игроками. И самая сильная кандидатура в шорт-листе — из тех, кого реально привезти в Россию.

Анге Постекоглу. Фото Getty Images

Марк Бессонов — за Постекоглу

— Есть чуйка, что «Спартак» не будет спешить с выбором нового тренера и до зимней паузы посмотрит, как справится Вадим Романов. А уже там руководство изучит список доступных специалистов, который за ближайший месяц может пополниться интересными фигурами.

Многие считают, что «Спартаку» нужен россиянин, но по всем параметрам подходящего кандидата нет. На европейском же рынке можно разгуляться: тут и Эдин Терзич, и Тиагу Мотта, и Стефано Пиоли, и Марко Розе с Эриком тен Хагом. Весь вопрос в реальности их приезда в Россию. Возможно, чуть проще было бы договориться с Анге Постекоглу. В «Ноттингем Форест» у австралийца совсем не получилось, зато с ним точно будет весело: открытый футбол, обоюдные вылеты на свободное пространство, куча голов. К тому же в чемпионате Шотландии Постекоглу был весьма успешен. Да и договориться с ним может быть проще, чем с европейцами.

Гоша Чернов — за Постекоглу

— Идеологически — прекрасный тренер для «Спартака». Ставит зрелищный футбол, основанный на тотальном контроле мяча с постоянным движением. Для красно-белых, которые исторически привыкли к стеночкам и забеганиям, Постекоглу — идеальный вариант.

Кроме того, в пользу австралийца говорит имидж. У Постекоглу фантастическая харизма, он источает позитив, а именно это сейчас и нужно «Спартаку»: Станкович оставил после себя негативный шлейф, который необходимо перебивать контрастом.

И самое главное, Постекоглу в каждом клубе выигрывает трофеи на второй год. И это не фигура речи — Ангелос даже «Тоттенхэму» подарил титул, целую Лигу Европы, а потом ушел на пике. В «Ноттингеме», правда, он не продержался и пары месяцев, но там, во-первых, владелец-самодур, а во-вторых, состав был подточен под оборонительный стиль.

У «Спартака» набор футболистов другой. Правда, придется потратиться на парочку техничных защитников, умеющих держать высокую линию обороны и работать под давлением, ну и зарплата у Постекоглу немаленькая. Но в «Спартаке» же хотят сделать клуб снова великим? На это потребуются время и деньги.

Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Артем Калинин — за Николича

— Марко прекрасно знает реалии российского футбола, ориентируется в его тонкостях и понимает, как избегать подковерных интриг. Он говорит на нескольких языках, включая русский, и способен напрямую коммуницировать практически с любым футболистом. Он уже показал уровень своей работы в «Локомотиве» и ЦСКА, где практически с листа выстраивал качественную оборону, от которой строилась игра остальной команды, приносившая результат. Ну и о результатах: Николич выигрывал медали и с «Локо», и с армейцами, при этом взяв с каждой из команд Кубок России! В «Локомотиве» он отработал менее полутора лет, в ЦСКА — ровно год.

В обоих случаях сербу требовалось несколько месяцев для оценки сил состава и подбора игроков, а после долгой зимней паузы он укатывал практически всех соперников. Если получится договориться с АЕК и Николичем прямо сейчас, думаю, к весне он сделает из «Спартака» отлаженный механизм, способный претендовать даже на чемпионство — восьмиочковое отставание от «Краснодара» только выглядит гигантским. Назначение в Тушино Марко, и как можно скорее, — единственный гарантирующий результат вариант. А именно результат, а не красивая игра, прогресс молодежи и что угодно еще нужен сейчас красно-белым.

История ухода серба из ЦСКА, безусловно, оставила осадок. Четких и ясных причин случившегося мы так и не узнали. Но это уже будет проверкой способностей менеджмента «Спартака».

Игорь Рабинер — за Семина

— Ситуация крайне сложная. Если говорить о российских тренерах, то оба реальных кандидата при деле — в «Балтике» и «Ахмате». По поводу Андрея Талалаева я уже высказывался — мне хочется видеть его во главе «Спартака», но не сейчас. Надо довести до конца уникальный сезон в Калининграде — и, как я понимаю, сам тренер придерживается той же точки зрения и никаких предложений сейчас не рассматривает.

Что же касается Станислава Черчесова, то если «Спартак» в нем заинтересован, то это, по моему мнению: а) означает уход спортивного директора Кахигао и б) надо договариваться с «Ахматом», что совсем не просто. Доводилось слышать, что при поисках предыдущего тренера Станковича в верхах «Лукойла» предпочли Черчесову в том числе из опасений, что его не примут болельщики. Но вы, господа, определитесь, что вам важнее — «шашечки или ехать». Да и бойкот матчей со стороны значительной части фанатского актива делает эту тему явно менее актуальной.

Есть, судя по интервью, «самовыдвиженец» Сергей Юран, но едва ли о нем сейчас в «Лукойле» будут говорить серьезно. Как и о Валерии Карпине, если его уволят из «Динамо», после такого неудачного опыта у бело-голубых. Из других экс-спартаковцев, «птенцов гнезда Романцева», кандидатур тоже не просматривается.

Что же касается иностранцев, то свободна из обсуждавшихся кандидатур только самая спорная — Луис Гарсия, но он, продвигавшийся Кахигао, судя по всему, не устроил совет директоров. По Владимиру Ивичу и Альберту Риере опять же надо договариваться с работодателями и платить им компенсацию, а стоит ли игра свеч? Кандидатура Ивича выглядит более фундаментальной, что ли, но решение Сергея Галицкого расстаться с ним посреди сезона в одном очке от первого места настораживает — почти никогда президент «Краснодара» не рубил сплеча по ходу чемпионата. А Риера хоть и хорошо работает в «Целе», но все-таки кот в мешке. И с ним там явно не горят желанием расставаться.

В общем, ситуация крайне сложная, и с учетом того, что в «Спартаке» сейчас нет такой фигуры, как Николай Петрович Старостин, изнутри на феноменальном чутье понимавший, кто нужен «Спартаку» (так его возглавили, и очень успешно, молодые тренеры Никита Симонян и Олег Романцев), сомневаюсь, что в «Лукойле» найдут оптимальное решение. Остается надеяться на авось, в случае Леонида Федуна однажды материализовавшийся в лице Массимо Карреры.

Но есть одна кандидатура, стоящая особняком. Юрий Семин! Автор первых двух голов «Спартака» в еврокубках и выдающийся российский тренер, трехкратный чемпион России. Судьба не дала ему возможности поработать с клубом, в котором он начал карьеру в высшей советской лиге. После отставки Станковича, когда журналисты спросили его, как бы он отнесся к предложению поработать с красно-белыми, он ответил: «Я бы подумал». То есть никакого категорического «нет» не прозвучало, и уверен, что идея ему интересна.

Да, Юрию Палычу 78. Но в 71 он выиграл чемпионат с «Локо», в 72 — Кубок. Все видят, в какой он форме, насколько активен и погружен не только в наш, но и в мировой футбол — в частности, ездит на каждый финал Лиги чемпионов, включая последний между «ПСЖ» и «Интером»; с каким интересом и вниманием реагирует на все новации в тактике. Он видел в футболе все, прекрасно знает, от кого и чего ждать, и его точно не вывести из душевного равновесия так, как это произошло с Абаскалем и Станковичем.

Мне кажется, это могла бы получиться красивая история. Аналогичная той, что вышла у Константина Бескова в середине 90-х в «Динамо», когда 75-летний мэтр взял Кубок и серебро с командой, в которой начинал карьеру. И с тех пор ни того ни другого достижения за 30 лет бело-голубым не покорилось.

Так что сейчас я — за приход Семина в «Спартак»!

Станислав Черчесов. Фото ФК «Ахмат»

Андрей Кузичев — за Черчесова

— На языке прямо вертится пара старых рекламных слоганов. Про качество, проверенное временем, и отсутствие альтернативы при всем богатстве выбора (но есть ли он в реальности?). И единственный, на мой взгляд, вариант для «Спартака» — возвращение в клуб Станислава Черчесова. Не признавать это, придумав себе образ некоего мифического иностранного волшебника, — обманывать себя. Сколько их уже было — перспективных, продвинутых тактически, харизматичных?! Ну и?

Черчесов — это колоссальный опыт и умение давать результат в разных условиях. За более чем десять лет — ни одного провала. Сборная Казахстана — в принципе отдельная история. Зато Черчесов качественно работал в «Динамо», пройдя со стопроцентным результатом группу в Лиге Европы. Выигрывал титулы с «Легией» и «Ференцварошем». Делал счастливой всю Россию на ЧМ-2018. Мгновенным оказался «эффект Станислава Саламовича» и в «Ахмате». Да, сейчас грозненцы просели, но нельзя не признать — у этой команды есть определенный потолок возможностей. У «Спартака» он на порядок выше, и, объединив это с уровнем тренера, можно добиться многого.

Артем Белинин — за Черчесова

— «Спартаку» однозначно стоит дать шанс Станиславу Черчесову. Многолетний эксперимент с перспективными европейскими тренерами провалился. Кажется, настало время вернуться на российский рынок. А он тем временем не такой широкий — Валерий Карпин занят (пока что), а кроме него серьезным претендентом кажется только Андрей Талалаев. И Черчесов.

По ряду причин считаю, что время тренера «Балтики» в «Спартаке» еще не наступило. Так что остается его коллега из «Ахмата», который со своего последнего захода в «Спартак» трижды стал другим человеком и набрал просто гигантский опыт.

Черчесов умеет строить коллектив — есть ощущение, именно этого «Спартаку» в последнее время не хватало. Не эмоций, а именно дисциплины — это экс-тренер сборной России может дать. Да, Черчесов не без минусов, но его приглашение вряд ли опаснее, чем офер очередному условному испано-итальянцу с минимальным опытом в Лиге 1. Эти ребята последние годы только проваливались — пора пробовать другую стратегию.