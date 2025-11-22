«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова
24-летний Максим Петров рассказал о феномене калининградской команды, тренировках Андрея Талалаева, целях на вторую часть чемпионата, интересе «Зенита» и «Краснодара».
«Перед каждым матчем у Талалаева новая мотивационная речь»
— Вы получили травму в матче с «Ахматом» и пропустили игру с «Краснодаром». Как ваше здоровье?
— Возвращаюсь в строй. Все нормально. Наш медицинский штаб качественно выполняет свою работу.
— Как смотрелась игра против «Краснодара» со стороны?
— Во-первых, мне самому очень хотелось выйти на поле. Горд за нашу команду! Хороший, качественный матч в исполнении «Балтики», особенно второй тайм. Считаю, мы были ближе к победе. После игры даже испытывал некоторое чувство сожаления, так как немного не дожали чемпиона страны.
— Андрей Талалаев заметил, что во втором тайме «Краснодара» вообще не было на поле.
— С трибуны мне тоже показалось, что у «Краснодара» вообще ничего не получалось в атаке. Я даже и не вспомню, чтобы у «быков» были какие-то моменты после перерыва. А у нас же, напротив, штанги, заблокированные удары, спасение Агкацева...
— Еще одна цитата Талалаева: «Нам не хватило нестандартности Макса Петрова».
— Что ж, это видение главного тренера. Хорошо (улыбается).
— Первый круг позади. Почему по большому счету так никто и не смог раскусить «Балтику»?
— Не думаю, что нас не смогли раскусить. Но против «Балтики» сложно играть, все это - результат нашей ежедневной работы. Благодаря тренерскому штабу, аналитическому отделу мы тщательно изучаем каждого соперника и стараемся готовить ему сюрпризы. Получается, это дает свои плоды.
— Складывается ощущение, что по физической подготовке «Балтика» в РПЛ даст фору любой команде.
— Пожалуй, соглашусь с вами. В первом круге мы идем на втором месте по пробегу (после «Динамо». — Прим. «СЭ») и лидируем по дистанции на спринтах. Так что цифры говорят сами за себя.
— Многие «Балтику» хвалят, но есть и те, кто критикует за большое количество фолов, грубость, чрезмерную жесткость...
— У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля. И не собираемся отходить от этой линии.
— У «Балтики» вертикальный футбол. Талалаев требует, чтобы игроки как можно быстрее расставались с мячом и доставляли его в финальную треть?
— Мы отрабатываем определенные вещи на тренировках под каждого соперника. Но уже на поле можем импровизировать. Все ситуативно.
— В какой момент по ходу чемпионата поняли, что можете дать бой любому клубу в РПЛ?
— Тренеры нас ментально подготовили еще до чемпионата. Говорили, что мы должны выходить спокойно против любой команды, даже топовой, и никого, ничего не бояться. По моим ощущениям, в середине первого круга поняли, что способны конкурировать со всеми в этой лиге.
— После какого матча? «С «Локомотивом» (1:1), «Зенитом» (0:0)?
— Конкретной игры не назову. Это скорее накопительный эффект после удачных матчей.
— Сейчас для вас вообще нет авторитетов?
— Есть хорошие, сильные команды. Но, как уже заметил выше, мы способны бороться со всеми. Не нужно никого бояться. Это и показал первый круг. Мы сумели потрепать нервы всем фаворитам, отнять у них очки. Только армейцы смогли нас обыграть, и то гол был забит в дополнительное время.
— Самая мотивирующая речь Талалаева перед матчем или в перерыве?
— Чего-то конкретного так с ходу и не скажу, наверное. Но у Андрея Викторовича перед каждой игрой новая речь, новые мотивационные слова! Он не повторяется и просто старается нас заряжать своей уверенностью.
«Краснодар» или «Зенит»? Сейчас мне хорошо в «Балтике»
— Мингиян Бевеев рассказывал, что его оштрафовали за то, что из-под него гол забил «Акрон». Вас тоже подвергали денежным санкциям?
— К счастью, пока меня не штрафовали. Стараюсь четко выполнять тренерские установки.
— Самый сильный футболист РПЛ, против которого вам довелось сыграть в этом сезоне? Батраков, Глушенков, Сперцян, кто-то еще?
— Не хочется кого-то выделять. В РПЛ много качественных футболистов. Но самыми сильными все же назову игроков «Балтики», против которых приходится действовать на тренировках.
— Например?
— Варатынов. Очень силен в отборе. Поверьте, он просто стена!
— Нет опасений, что зимой состав вашей «Балтики» растащат топовые клубы?
— Сейчас мы об этом не думаем. Готовимся к последнему отрезку первой части сезона. А что дальше? Не загадываем.
— СМИ уже сватают лично вас в «Краснодар» и «Зенит».
— Ну... Знаете, в интернете много чего пишут. Стараюсь нечасто читать спортивные сайты, инсайды и так далее. Больше настроен на то, чтобы восстановиться, вернуться на поле и помочь «Балтике» на предстоящем отрезке до зимней паузы.
— А если бы поступили одновременно два предложения — от «Зенита» и «Краснодара», каким был бы ваш выбор?
— Сложный вопрос. В футболе нет места сослагательному наклонению. Сейчас мне хорошо в «Балтике», и это самое главное. А дальше уже посмотрим.
— Каким итоговым местом «Балтики» будете довольны?
— Сейчас мы пятые. Нам важно не сбавлять обороты. Продолжать побеждать, набирать очки в каждом туре. А уже весна покажет, на что мы наиграем. В турнирную таблицу особо не смотрим. Концентрируемся на ближайшем матче.
— Неужели не хочется залезть в медали?
— Конечно, хочется! Почему нет? Попадание в тройку — очень серьезный результат, к которому надо стремиться.
— Способна ли «Балтика» стать русским «Лестером»?
— Считаю, что да. Почему бы и нет? «Балтика» уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя. Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно.
— Вы, кстати, кому симпатизируете в АПЛ?
— «Манчестер Сити». Особенно той команде Гвардиолы, которая играла два-три года назад. Очень нравился футбол «горожан».
— Этой осенью ждали звонка от главного тренера сборной России Валерия Карпина?
— Я не могу сказать так категорично. Не буду лукавить, все хотят получить вызов в национальную команду. Но последнее слово здесь за главным тренером. Раз Валерий Георгич мне не позвонил, значит, пока я еще не заслужил места в сборной.
— Не так давно футбольный функционер Тимур Гурцкая поспорил с тренером сборной России Николаем Писаревым. Гурцкая в октябре утверждал, что Максим Петров играет сильнее Алексея Миранчука и должен получить вызов в национальную команду. Писарев с ним не согласился.
— Особо себя ни с кем не сравниваю. Когда еще был в «Локомотиве», недолго тренировался с Алексеем Миранчуком. Очень качественный полузащитник. Но, повторюсь, не готов проводить какие-то параллели. Ясно одно: конкуренция в сборной очень серьезная. Ее надо выдерживать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2