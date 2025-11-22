Футбол
Сегодня, 08:00

«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова

Полузащитник «Балтики» Петров оценил шансы команды на борьбу за медали в РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Петров.
Фото ФК «Балтика»
«СЭ» поговорил с одним из самых ярких игроков РПЛ первой половины сезона полузащитником «Балтики».

24-летний Максим Петров рассказал о феномене калининградской команды, тренировках Андрея Талалаева, целях на вторую часть чемпионата, интересе «Зенита» и «Краснодара».

«Перед каждым матчем у Талалаева новая мотивационная речь»

— Вы получили травму в матче с «Ахматом» и пропустили игру с «Краснодаром». Как ваше здоровье?

— Возвращаюсь в строй. Все нормально. Наш медицинский штаб качественно выполняет свою работу.

— Как смотрелась игра против «Краснодара» со стороны?

— Во-первых, мне самому очень хотелось выйти на поле. Горд за нашу команду! Хороший, качественный матч в исполнении «Балтики», особенно второй тайм. Считаю, мы были ближе к победе. После игры даже испытывал некоторое чувство сожаления, так как немного не дожали чемпиона страны.

— Андрей Талалаев заметил, что во втором тайме «Краснодара» вообще не было на поле.

— С трибуны мне тоже показалось, что у «Краснодара» вообще ничего не получалось в атаке. Я даже и не вспомню, чтобы у «быков» были какие-то моменты после перерыва. А у нас же, напротив, штанги, заблокированные удары, спасение Агкацева...

Андрей Талалаев, Сергей Семак и&nbsp;Деян Станкович.Талалаев расстроен, что не дожал «быков», ленивая ничья «Зенита» и срыв Станковича после победы. Рабинер — о топ-событиях в РПЛ

— Еще одна цитата Талалаева: «Нам не хватило нестандартности Макса Петрова».

— Что ж, это видение главного тренера. Хорошо (улыбается).

— Первый круг позади. Почему по большому счету так никто и не смог раскусить «Балтику»?

— Не думаю, что нас не смогли раскусить. Но против «Балтики» сложно играть, все это - результат нашей ежедневной работы. Благодаря тренерскому штабу, аналитическому отделу мы тщательно изучаем каждого соперника и стараемся готовить ему сюрпризы. Получается, это дает свои плоды.

— Складывается ощущение, что по физической подготовке «Балтика» в РПЛ даст фору любой команде.

— Пожалуй, соглашусь с вами. В первом круге мы идем на втором месте по пробегу (после «Динамо». — Прим. «СЭ») и лидируем по дистанции на спринтах. Так что цифры говорят сами за себя.

— Многие «Балтику» хвалят, но есть и те, кто критикует за большое количество фолов, грубость, чрезмерную жесткость...

— У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля. И не собираемся отходить от этой линии.

— У «Балтики» вертикальный футбол. Талалаев требует, чтобы игроки как можно быстрее расставались с мячом и доставляли его в финальную треть?

— Мы отрабатываем определенные вещи на тренировках под каждого соперника. Но уже на поле можем импровизировать. Все ситуативно.

— В какой момент по ходу чемпионата поняли, что можете дать бой любому клубу в РПЛ?

— Тренеры нас ментально подготовили еще до чемпионата. Говорили, что мы должны выходить спокойно против любой команды, даже топовой, и никого, ничего не бояться. По моим ощущениям, в середине первого круга поняли, что способны конкурировать со всеми в этой лиге.

— После какого матча? «С «Локомотивом» (1:1), «Зенитом» (0:0)?

— Конкретной игры не назову. Это скорее накопительный эффект после удачных матчей.

— Сейчас для вас вообще нет авторитетов?

— Есть хорошие, сильные команды. Но, как уже заметил выше, мы способны бороться со всеми. Не нужно никого бояться. Это и показал первый круг. Мы сумели потрепать нервы всем фаворитам, отнять у них очки. Только армейцы смогли нас обыграть, и то гол был забит в дополнительное время.

— Самая мотивирующая речь Талалаева перед матчем или в перерыве?

— Чего-то конкретного так с ходу и не скажу, наверное. Но у Андрея Викторовича перед каждой игрой новая речь, новые мотивационные слова! Он не повторяется и просто старается нас заряжать своей уверенностью.

Фото ФК «Балтика»

«Краснодар» или «Зенит»? Сейчас мне хорошо в «Балтике»

— Мингиян Бевеев рассказывал, что его оштрафовали за то, что из-под него гол забил «Акрон». Вас тоже подвергали денежным санкциям?

— К счастью, пока меня не штрафовали. Стараюсь четко выполнять тренерские установки.

— Самый сильный футболист РПЛ, против которого вам довелось сыграть в этом сезоне? Батраков, Глушенков, Сперцян, кто-то еще?

— Не хочется кого-то выделять. В РПЛ много качественных футболистов. Но самыми сильными все же назову игроков «Балтики», против которых приходится действовать на тренировках.

— Например?

— Варатынов. Очень силен в отборе. Поверьте, он просто стена!

Защитник &laquo;Краснодара&raquo; Диего Коста и&nbsp;хавбек ЦСКА Кирилл Глебов.В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?

— Нет опасений, что зимой состав вашей «Балтики» растащат топовые клубы?

— Сейчас мы об этом не думаем. Готовимся к последнему отрезку первой части сезона. А что дальше? Не загадываем.

— СМИ уже сватают лично вас в «Краснодар» и «Зенит».

— Ну... Знаете, в интернете много чего пишут. Стараюсь нечасто читать спортивные сайты, инсайды и так далее. Больше настроен на то, чтобы восстановиться, вернуться на поле и помочь «Балтике» на предстоящем отрезке до зимней паузы.

— А если бы поступили одновременно два предложения — от «Зенита» и «Краснодара», каким был бы ваш выбор?

— Сложный вопрос. В футболе нет места сослагательному наклонению. Сейчас мне хорошо в «Балтике», и это самое главное. А дальше уже посмотрим.

— Каким итоговым местом «Балтики» будете довольны?

— Сейчас мы пятые. Нам важно не сбавлять обороты. Продолжать побеждать, набирать очки в каждом туре. А уже весна покажет, на что мы наиграем. В турнирную таблицу особо не смотрим. Концентрируемся на ближайшем матче.

— Неужели не хочется залезть в медали?

— Конечно, хочется! Почему нет? Попадание в тройку — очень серьезный результат, к которому надо стремиться.

Фото ФК «Балтика»

— Способна ли «Балтика» стать русским «Лестером»?

— Считаю, что да. Почему бы и нет? «Балтика» уже и так всех удивила и игрой, и результатами, и местом в таблице. Сами мы верим в себя. Нам в принципе сейчас все по силам. В первом круге проиграли лишь однажды. Двигаемся поступательно.

— Вы, кстати, кому симпатизируете в АПЛ?

— «Манчестер Сити». Особенно той команде Гвардиолы, которая играла два-три года назад. Очень нравился футбол «горожан».

— Этой осенью ждали звонка от главного тренера сборной России Валерия Карпина?

— Я не могу сказать так категорично. Не буду лукавить, все хотят получить вызов в национальную команду. Но последнее слово здесь за главным тренером. Раз Валерий Георгич мне не позвонил, значит, пока я еще не заслужил места в сборной.

— Не так давно футбольный функционер Тимур Гурцкая поспорил с тренером сборной России Николаем Писаревым. Гурцкая в октябре утверждал, что Максим Петров играет сильнее Алексея Миранчука и должен получить вызов в национальную команду. Писарев с ним не согласился.

— Особо себя ни с кем не сравниваю. Когда еще был в «Локомотиве», недолго тренировался с Алексеем Миранчуком. Очень качественный полузащитник. Но, повторюсь, не готов проводить какие-то параллели. Ясно одно: конкуренция в сборной очень серьезная. Ее надо выдерживать.

РПЛ
ФК Балтика
Максим Петров («Балтика»)
  • Павел Леонидович

    ваш талалайка не Раньери, не строй иллюзий)

    22.11.2025

  • андрей андреев

    а кто у Балтики яркий игрок? Пожалуй, сильный сезон проводит вратарь. И все.

    22.11.2025

  • андрей андреев

    хотя бы потому, что у Лестера был свой Дж Варди, забивавший чуть ли не каждый матч, у Балтики такого нет и не предвидится.

    22.11.2025

  • shpasic

    "русским Лестером" был Рубин в 2008.

    21.11.2025

  • Илья858

    Хотят вылететь в Первую лигу?

    21.11.2025

  • юрий Буров

    Пока бегают на одном энтузазизме..бензин еще не кончился. Играют по одной схеме, пока везет, так бывает. В России Лестеров пока не предвидится. Команда со средненькими футболистами чемпионом стать не может.

    21.11.2025

  • Гена Борисов

    Им до Лестера как до Китая.

    21.11.2025

  • bvp

    Они не дают контроля, несбалансированные.

    21.11.2025

  • КирпичИнвест

    Балтика уже, как Лестер. Наверняка кто-то ждёт, когда она оступится, когда наступит спад, чтобы сказать "помните, а ведь я про это говорил" (привет ИгрьЯкличу), а его всё нет и нет. Если на таком драйве и второй круг пройдёт, то команда хоть и не станет чемпионом, но подорожает вдвое-втрое. А самые яркие игроки получат жирные контракты. Достойная цель. Из грязи в князи. В хорошем смысле.

    21.11.2025

  • Владислав

    А что не так с этими мячами? Тяжёлые или плохо принимаются, далеко отскакивая?

    21.11.2025

  • bvp

    Вся эта тактика давления и мелкого фола Балтики работает только с говномячами Деспорт. Будут нормальные мячи, и покатится она вниз, никакого феномена не будет.

    21.11.2025

    • «Спартак» выглядит слабее ЦСКА. Что поможет красно-белым победить в дерби?
