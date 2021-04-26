За счет каких ходов «Спартак» переиграл ЦСКА в дерби? У Олича большие проблемы

Тактический разбор матча.

«Спартак» и ЦСКА подходили к сверхважному с турнирной точки зрения дерби в 27-м туре РПЛ с рядом проблем. Красно-белые вышли на игру с экспериментальным центром обороны, а красно-синие — в ужасной форме и также с кадровыми сложностями (отсутствовали Марио Фернандес, Магнуссон и Зайнутдинов). На игру повлияло удаление в первом тайме Ахметова, которое в значительной степени предопределило дальнейшее развитие игры, но тренерский план и кадровые проблемы команд объясняют результат не хуже красной карточки.

Структура игры «Спартака»

В дерби продолжилась тенденция, которую Тедеско закладывал на протяжении всех весенних матчей — активный стартовый отрезок, в который «Спартак» высоко встречает соперника. Интенсивный прессинг длился первые 15 минут тайма. Хоть он и не принес прямых моментов у ворот армейцев, два раза хозяева были близки к тому, чтобы отобрать мяч у Марадишвили в чужой трети. В остальном удалось сильно ограничить соперника на осмысленный выход из обороны через короткий-средний пас и, следовательно, минимизировать число проникновений в опасные зоны, забрав игру под свой контроль.

Сам прессинг начинался с пары нападающих — Ларссона и Соболева, которые форсировали развитие владения на фланг (в основном на правый). Марадишвили, плохо чувствующий себя на мяче под давлением и склонный к принятию наиболее простых решений, становился мишенью для красно-белых, по которой работал Айртон. Своевременность рывков бразильца стала ключевым фактором удачного прессинга на левом фланге обороны: Константин оказывался под давлением в момент приема мяча, из-за чего возвращал мяч центральным защитникам или отдавал ближнему опорнику под прессинг.

Прессинг от Ларссона и Соболева. Фото «СЭ»

Отлаженность и своевременность передвижения «Спартака» была важна — выход со своей трети поля для ЦСКА становился вязким и проблемным. Поэтому довольно быстро Акинфеев перешел на длинные передачи, стараясь выходить из обороны через Рондона (7 верховых единоборств). Центральные защитники армейцев также пытались перейти на длинные передачи, но Зобнин и Крал читали эти моменты, заранее смещаясь в зону подбора.

До удаления Ахметова «Спартак» не имел моментов (кроме удара Соболева головой после заброса и удара после рывка Ларссона), но выглядел конкретнее соперника. Во многом этому способствовали высокие подключения латералей и слабая активность в обороне крайних полузащитников армейцев. Если Эджуке изначально является игроком, который при обороне остается в высокой позиции для возможности опасного выхода в контратаку, то к недоработкам без мяча Алана Дзагоева вопросов больше. Уже в прошлом матче «Локомотив» начинал голевую атаку через его зону, с контролем пространства и опекой Мозеса он не справлялся и в дерби.

Основной идеей красно-белых были переводы из левого полуфланга и центральной зоны на Мозеса. ЦСКА ближе к штрафной компактно сжимался в зоне мяча, поэтому после переводов у хозяев было больше возможностей найти свободное пространство после смещения армейцев. Так, Мозес, который получал диагонали от Зобнина, два раза опасно пробил из правого угла штрафной.

Зобнин переводит мяч на Мозеса. Фото «СЭ»

Эпизод выше — хороший пример такой комбинации. После быстрого разворота у Мозеса появилось время, чтобы обработать мяч, войти в штрафную и пробить по воротам. Соболев был наготове и уже ускорялся в створ ворот, чтобы первым сыграть на добивании, но мяч до него не дошел.

Структура игры ЦСКА

Главная проблема ЦСКА перед матчем — потеря Магнуссона и Марио Фернандеса. Исландец был важен для построения игры как пасующий левоногий защитник, связывающий левый фланг ЦСКА с правым диагоналями на Марио Фернандеса. В его отсутствие в последних матчах выходит Васин. Он хорошо вступает в верховые единоборства, но гораздо хуже обороняется при наличии большого пространства за спиной или при открываниях перед собой с резкой сменой направления движения. В этом плане показательными являются пропущенный гол и эпизод в начале игры, где Ларссон убежал от Виктора после вброшенного аута.

Рассмотрим пропущенный гол подробнее. Из-за удаления функции страхующего опорного полузащитника перешли к Облякову, который не подходит для требуемого функционала — он не профильный разрушитель, в обороне действует не лучшим образом. Поэтому после неточной передачи Эджуке он не мог выдвинуться на Промеса, чтобы вступить в отбор или хотя бы сбить темп контратаки.

После неточной передачи Эджуке Обляков не мог выдвинуться на Промеса. Фото «СЭ»

Продолжил цепочку индвидуальных ошибок Васин, который оказался в неблагоприятных для себя условиях. Кроме того, что он уступал Джордану в скорости, возникла большая зона на фланге (Щенников при потере располагался высоко), где швед смог разогнаться и убежать от Виктора по дуге в штрафную. Позже Васин усугубил ситуацию, не сумев заблокировать удар.

Из-за травмы Марио армейцы потеряли в атакующей вариативности. Марадишвили, который вышел справа, не только хуже в работе с мячом, но и не дает объем острых подключений в финальной фазе, в которых эффективен бразилец. По большей части Константин поддерживал атаку только вспомогательными открываниями (уводил соперников), без прямого влияния на игру. Это отразилось на направлении атак ЦСКА: через правый фланг армейцы проводили всего 25% позиционных владений на трети соперника.

Большую часть своих атак армейцы организовывали через левый фланг (44% владений организовано через эту зону), куда смещались Обляков, Щенников и Влашич. Идея состояла в создании треугольников, которые вытягивали в широкую позицию Мозеса и Крала — при фланговой обороне им не приходил на помощь Промес. Задача — за счет численного преимущества выводить Влашича на пространство в полуфланге с последующим прострелом или передачей под себя.

Обляков, Щенников и Влашич атакуют левым флангом. Фото «СЭ»

Например, в эпизоде выше Никола ускорился в свободную зону и довел мяч до Эджуке, который пробил с линии входа в штрафную (удар перекрыл Кутепов). Кроме этого, до удаления были моменты, когда мяч быстро переводили направо, но из-за плохого заполнения зон атака завершалась потерей.

В этом плане странно, что Олич при позиционных атаках использует Эджуке справа в полуфланге или в центре. При Гончаренко нигериец выходил слева (получал мяч в изоляции), используя смещения в центр для передачи, реже — удара. Справа, как крайний нападающий, он менее эффективен, так как хуже сохраняет мяч и менее вариативен в дриблинге из-за отсутствия возможности уходить вправо — под удобную ногу. Даже в моментах, когда Чидера получал мяч в финальной трети, партнеры не поддерживали его открываниями за спину, а сам Эджуке запаздывал с передачей.

До удаления Ахметова ЦСКА вообще не входил в штрафную. За этот промежуток было только два удара, оба — издали: Эджуке — с линии штрафной после передачи Влашича и Обляков — после выноса из штрафной. После эффективность красно-синих как справа, так и в целом исходила в переходных фазах, где Влашич и Эджуке ускорялись с мячом в свободное пространство. Так они создали два момента во втором тайме, в которых армейцы могли вернуться в игру: прострел Эджуке, когда мог завершать Дзагоев; подача Влашича, после которой Рондон пробил выше перекладины. Оба раза ЦСКА выходил в скоростной выпад, используя свободные зоны, которые оставил «Спартак».

Итог

Без полноценной предсезонной подготовки сложно требовать от Ивицы Олича моментальный результат, но на дистанции прошедших матчей к нему уже накопились вопросы. Тем не менее во многом он оказался заложником селекции, в результате которой в ЦСКА есть много универсальных игроков, которые могут сыграть на нескольких позициях, но не выглядят сильнейшими в лиге хотя бы на одной из них. Даже пропущенный гол скорее следствие обстоятельств, на которые Олич пока не в состоянии повлиять.

«Спартак» при не самой яркой игре выглядел целостнее и конкретнее, благодаря чему одержал победу. При этом обновленный центр защиты (дисквалификация Жиго, травма Маслова) не допустил моментов, кроме ударов Рондона и Чалова (после того, как Шкурин отодвинул Гапонова и сбросил мяч к линии штрафной).

Удаление Ахметова явно сыграло на руку красно-белым, но даже без него они создали больше моментов, чем ЦСКА.

Никита Тимофеев