За счет каких ходов «Спартак» переиграл ЦСКА в дерби? У Олича большие проблемы
«Спартак» и ЦСКА подходили к сверхважному с турнирной точки зрения дерби в 27-м туре РПЛ с рядом проблем. Красно-белые вышли на игру с экспериментальным центром обороны, а красно-синие — в ужасной форме и также с кадровыми сложностями (отсутствовали Марио Фернандес, Магнуссон и Зайнутдинов). На игру повлияло удаление в первом тайме Ахметова, которое в значительной степени предопределило дальнейшее развитие игры, но тренерский план и кадровые проблемы команд объясняют результат не хуже красной карточки.
Структура игры «Спартака»
В дерби продолжилась тенденция, которую Тедеско закладывал на протяжении всех весенних матчей — активный стартовый отрезок, в который «Спартак» высоко встречает соперника. Интенсивный прессинг длился первые 15 минут тайма. Хоть он и не принес прямых моментов у ворот армейцев, два раза хозяева были близки к тому, чтобы отобрать мяч у Марадишвили в чужой трети. В остальном удалось сильно ограничить соперника на осмысленный выход из обороны через короткий-средний пас и, следовательно, минимизировать число проникновений в опасные зоны, забрав игру под свой контроль.
Сам прессинг начинался с пары нападающих — Ларссона и Соболева, которые форсировали развитие владения на фланг (в основном на правый). Марадишвили, плохо чувствующий себя на мяче под давлением и склонный к принятию наиболее простых решений, становился мишенью для красно-белых, по которой работал Айртон. Своевременность рывков бразильца стала ключевым фактором удачного прессинга на левом фланге обороны: Константин оказывался под давлением в момент приема мяча, из-за чего возвращал мяч центральным защитникам или отдавал ближнему опорнику под прессинг.
Отлаженность и своевременность передвижения «Спартака» была важна — выход со своей трети поля для ЦСКА становился вязким и проблемным. Поэтому довольно быстро Акинфеев перешел на длинные передачи, стараясь выходить из обороны через Рондона (7 верховых единоборств). Центральные защитники армейцев также пытались перейти на длинные передачи, но Зобнин и Крал читали эти моменты, заранее смещаясь в зону подбора.
До удаления Ахметова «Спартак» не имел моментов (кроме удара Соболева головой после заброса и удара после рывка Ларссона), но выглядел конкретнее соперника. Во многом этому способствовали высокие подключения латералей и слабая активность в обороне крайних полузащитников армейцев. Если Эджуке изначально является игроком, который при обороне остается в высокой позиции для возможности опасного выхода в контратаку, то к недоработкам без мяча Алана Дзагоева вопросов больше. Уже в прошлом матче «Локомотив» начинал голевую атаку через его зону, с контролем пространства и опекой Мозеса он не справлялся и в дерби.
Основной идеей красно-белых были переводы из левого полуфланга и центральной зоны на Мозеса. ЦСКА ближе к штрафной компактно сжимался в зоне мяча, поэтому после переводов у хозяев было больше возможностей найти свободное пространство после смещения армейцев. Так, Мозес, который получал диагонали от Зобнина, два раза опасно пробил из правого угла штрафной.
Эпизод выше — хороший пример такой комбинации. После быстрого разворота у Мозеса появилось время, чтобы обработать мяч, войти в штрафную и пробить по воротам. Соболев был наготове и уже ускорялся в створ ворот, чтобы первым сыграть на добивании, но мяч до него не дошел.
Структура игры ЦСКА
Главная проблема ЦСКА перед матчем — потеря Магнуссона и Марио Фернандеса. Исландец был важен для построения игры как пасующий левоногий защитник, связывающий левый фланг ЦСКА с правым диагоналями на Марио Фернандеса. В его отсутствие в последних матчах выходит Васин. Он хорошо вступает в верховые единоборства, но гораздо хуже обороняется при наличии большого пространства за спиной или при открываниях перед собой с резкой сменой направления движения. В этом плане показательными являются пропущенный гол и эпизод в начале игры, где Ларссон убежал от Виктора после вброшенного аута.
Рассмотрим пропущенный гол подробнее. Из-за удаления функции страхующего опорного полузащитника перешли к Облякову, который не подходит для требуемого функционала — он не профильный разрушитель, в обороне действует не лучшим образом. Поэтому после неточной передачи Эджуке он не мог выдвинуться на Промеса, чтобы вступить в отбор или хотя бы сбить темп контратаки.
Продолжил цепочку индвидуальных ошибок Васин, который оказался в неблагоприятных для себя условиях. Кроме того, что он уступал Джордану в скорости, возникла большая зона на фланге (Щенников при потере располагался высоко), где швед смог разогнаться и убежать от Виктора по дуге в штрафную. Позже Васин усугубил ситуацию, не сумев заблокировать удар.
Из-за травмы Марио армейцы потеряли в атакующей вариативности. Марадишвили, который вышел справа, не только хуже в работе с мячом, но и не дает объем острых подключений в финальной фазе, в которых эффективен бразилец. По большей части Константин поддерживал атаку только вспомогательными открываниями (уводил соперников), без прямого влияния на игру. Это отразилось на направлении атак ЦСКА: через правый фланг армейцы проводили всего 25% позиционных владений на трети соперника.
Большую часть своих атак армейцы организовывали через левый фланг (44% владений организовано через эту зону), куда смещались Обляков, Щенников и Влашич. Идея состояла в создании треугольников, которые вытягивали в широкую позицию Мозеса и Крала — при фланговой обороне им не приходил на помощь Промес. Задача — за счет численного преимущества выводить Влашича на пространство в полуфланге с последующим прострелом или передачей под себя.
Например, в эпизоде выше Никола ускорился в свободную зону и довел мяч до Эджуке, который пробил с линии входа в штрафную (удар перекрыл Кутепов). Кроме этого, до удаления были моменты, когда мяч быстро переводили направо, но из-за плохого заполнения зон атака завершалась потерей.
В этом плане странно, что Олич при позиционных атаках использует Эджуке справа в полуфланге или в центре. При Гончаренко нигериец выходил слева (получал мяч в изоляции), используя смещения в центр для передачи, реже — удара. Справа, как крайний нападающий, он менее эффективен, так как хуже сохраняет мяч и менее вариативен в дриблинге из-за отсутствия возможности уходить вправо — под удобную ногу. Даже в моментах, когда Чидера получал мяч в финальной трети, партнеры не поддерживали его открываниями за спину, а сам Эджуке запаздывал с передачей.
До удаления Ахметова ЦСКА вообще не входил в штрафную. За этот промежуток было только два удара, оба — издали: Эджуке — с линии штрафной после передачи Влашича и Обляков — после выноса из штрафной. После эффективность красно-синих как справа, так и в целом исходила в переходных фазах, где Влашич и Эджуке ускорялись с мячом в свободное пространство. Так они создали два момента во втором тайме, в которых армейцы могли вернуться в игру: прострел Эджуке, когда мог завершать Дзагоев; подача Влашича, после которой Рондон пробил выше перекладины. Оба раза ЦСКА выходил в скоростной выпад, используя свободные зоны, которые оставил «Спартак».
Итог
Без полноценной предсезонной подготовки сложно требовать от Ивицы Олича моментальный результат, но на дистанции прошедших матчей к нему уже накопились вопросы. Тем не менее во многом он оказался заложником селекции, в результате которой в ЦСКА есть много универсальных игроков, которые могут сыграть на нескольких позициях, но не выглядят сильнейшими в лиге хотя бы на одной из них. Даже пропущенный гол скорее следствие обстоятельств, на которые Олич пока не в состоянии повлиять.
«Спартак» при не самой яркой игре выглядел целостнее и конкретнее, благодаря чему одержал победу. При этом обновленный центр защиты (дисквалификация Жиго, травма Маслова) не допустил моментов, кроме ударов Рондона и Чалова (после того, как Шкурин отодвинул Гапонова и сбросил мяч к линии штрафной).
Удаление Ахметова явно сыграло на руку красно-белым, но даже без него они создали больше моментов, чем ЦСКА.
Никита Тимофеев
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