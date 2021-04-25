«Спартак» остался в чемпионской гонке. Расклад в РПЛ
Любая победа в трех заключительных турах станет для «Зенита» последним шагом к титулу, а для того, чтобы первое место заняли красно-белые, должны сойтись следующие условия:
— «Спартак» победит в трех оставшихся матчах (соперники — «Арсенал», «Химки», «Ахмат»);
— «Зенит» проиграет три раза подряд — «Локомотиву», «Уфе» и «Тамбову». Если питерцы в этих встречах наберут хотя бы одно очко, то опередят команду Доменико Тедеско по личным встречам (1:1, 3:1);
— «Локомотив» после победы над «Зенитом» наберет менее четырех очков в матчах с «Динамо» и «Уралом». При равенстве очков у двух московских команд по личным встречам выше окажется «Локо» (1:2, 2:0).
Шансы «Локомотива» тоже призрачные, хотя и чуть более реальные. Железнодорожники станут первыми, если:
— выиграют три оставшихся матча, а «Зенит», уступив «Локо», наберет менее четырех очков с «Уфой» и «Тамбовом»;
— обыграют «Зенит» и наберут четыре очка в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы в двух последних турах — максимум одно;
— обыграют «Зенит» и наберут три очка в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы уступят «Уфе» и «Тамбову».
— сыграют вничью с «Зенитом» и наберут шесть очков в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы уступят «Уфе» и «Тамбову». При равенстве очков в указанных случаях «Локо» окажется выше либо за счет преимущества по личным встречам (в первом круге команды сыграли 0:0), либо за счет большего числа побед.
Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
27
|
17
|
7
|
3
|
65-24
|
58
|
2. Локомотив
|
27
|
16
|
4
|
7
|
43-29
|
52
|
3. Спартак
|
27
|
15
|
5
|
7
|
50-33
|
50
|
4. Рубин
|
26
|
14
|
4
|
8
|
35-29
|
46
|
5. Сочи
|
27
|
13
|
7
|
7
|
44-31
|
46
|
6. ЦСКА
|
27
|
14
|
4
|
9
|
45-28
|
46
|
7. Динамо
|
27
|
14
|
4
|
9
|
41-29
|
46
|
8. Химки
|
27
|
12
|
5
|
10
|
33-37
|
41
Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы
«Зенит»: Локомотив (д), Уфа (г), Тамбов (г).
«Локомотив»: Зенит (г), Динамо (д), Урал (д).
«Спартак»: Арсенал (г), Химки (д), Ахмат (г)
«Рубин»: Динамо (д), Арсенал (г), Ротор (д).
«Сочи»: Краснодар (г), Ротор (д), Химки (г).
ЦСКА: Уфа (д), Краснодар (д), Динамо (г).
«Динамо»: Рубин (г), Локомотив (г), ЦСКА (д).
«Химки»: Урал (д), Спартак (г), Сочи (д).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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