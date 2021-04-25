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«Спартак» остался в чемпионской гонке. Расклад в РПЛ

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 18:40
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Красно-белые обыграли красно-синих в дерби. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
25 апреля. Москва. «Спартак» — ЦСКА — 1:0. Красно-белые обыграли красно-синих в дерби. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обыграл дома ЦСКА (1:0) и пока сохранил шансы на золото — пусть и только теоретические.

Любая победа в трех заключительных турах станет для «Зенита» последним шагом к титулу, а для того, чтобы первое место заняли красно-белые, должны сойтись следующие условия:

— «Спартак» победит в трех оставшихся матчах (соперники — «Арсенал», «Химки», «Ахмат»);
— «Зенит» проиграет три раза подряд — «Локомотиву», «Уфе» и «Тамбову». Если питерцы в этих встречах наберут хотя бы одно очко, то опередят команду Доменико Тедеско по личным встречам (1:1, 3:1);
— «Локомотив» после победы над «Зенитом» наберет менее четырех очков в матчах с «Динамо» и «Уралом». При равенстве очков у двух московских команд по личным встречам выше окажется «Локо» (1:2, 2:0).

Шансы «Локомотива» тоже призрачные, хотя и чуть более реальные. Железнодорожники станут первыми, если:

— выиграют три оставшихся матча, а «Зенит», уступив «Локо», наберет менее четырех очков с «Уфой» и «Тамбовом»;
— обыграют «Зенит» и наберут четыре очка в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы в двух последних турах — максимум одно;
— обыграют «Зенит» и наберут три очка в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы уступят «Уфе» и «Тамбову».
— сыграют вничью с «Зенитом» и наберут шесть очков в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы уступят «Уфе» и «Тамбову». При равенстве очков в указанных случаях «Локо» окажется выше либо за счет преимущества по личным встречам (в первом круге команды сыграли 0:0), либо за счет большего числа побед.

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

27

17

7

3

65-24

58

2. Локомотив

27

16

4

7

43-29

52

3. Спартак

27

15

5

7

50-33

50

4. Рубин

26

14

4

8

35-29

46

5. Сочи

27

13

7

7

44-31

46

6. ЦСКА

27

14

4

9

45-28

46

7. Динамо

27

14

4

9

41-29

46

8. Химки

27

12

5

10

33-37

41

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы
«Зенит»: Локомотив (д), Уфа (г), Тамбов (г).
«Локомотив»: Зенит (г), Динамо (д), Урал (д).
«Спартак»: Арсенал (г), Химки (д), Ахмат (г)
«Рубин»: Динамо (д), Арсенал (г), Ротор (д).
«Сочи»: Краснодар (г), Ротор (д), Химки (г).
ЦСКА: Уфа (д), Краснодар (д), Динамо (г).
«Динамо»: Рубин (г), Локомотив (г), ЦСКА (д).
«Химки»: Урал (д), Спартак (г), Сочи (д).

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