«Спартак» остался в чемпионской гонке. Расклад в РПЛ

«Спартак» обыграл дома ЦСКА (1:0) и пока сохранил шансы на золото — пусть и только теоретические.

Любая победа в трех заключительных турах станет для «Зенита» последним шагом к титулу, а для того, чтобы первое место заняли красно-белые, должны сойтись следующие условия:

— «Спартак» победит в трех оставшихся матчах (соперники — «Арсенал», «Химки», «Ахмат»);

— «Зенит» проиграет три раза подряд — «Локомотиву», «Уфе» и «Тамбову». Если питерцы в этих встречах наберут хотя бы одно очко, то опередят команду Доменико Тедеско по личным встречам (1:1, 3:1);

— «Локомотив» после победы над «Зенитом» наберет менее четырех очков в матчах с «Динамо» и «Уралом». При равенстве очков у двух московских команд по личным встречам выше окажется «Локо» (1:2, 2:0).

Шансы «Локомотива» тоже призрачные, хотя и чуть более реальные. Железнодорожники станут первыми, если:

— выиграют три оставшихся матча, а «Зенит», уступив «Локо», наберет менее четырех очков с «Уфой» и «Тамбовом»;

— обыграют «Зенит» и наберут четыре очка в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы в двух последних турах — максимум одно;

— обыграют «Зенит» и наберут три очка в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы уступят «Уфе» и «Тамбову».

— сыграют вничью с «Зенитом» и наберут шесть очков в матчах с «Динамо» и «Уралом», а питерцы уступят «Уфе» и «Тамбову». При равенстве очков в указанных случаях «Локо» окажется выше либо за счет преимущества по личным встречам (в первом круге команды сыграли 0:0), либо за счет большего числа побед.

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21

И В Н П М О 1. Зенит 27 17 7 3 65-24 58 2. Локомотив 27 16 4 7 43-29 52 3. Спартак 27 15 5 7 50-33 50 4. Рубин 26 14 4 8 35-29 46 5. Сочи 27 13 7 7 44-31 46 6. ЦСКА 27 14 4 9 45-28 46 7. Динамо 27 14 4 9 41-29 46 8. Химки 27 12 5 10 33-37 41

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы

«Зенит»: Локомотив (д), Уфа (г), Тамбов (г).

«Локомотив»: Зенит (г), Динамо (д), Урал (д).

«Спартак»: Арсенал (г), Химки (д), Ахмат (г)

«Рубин»: Динамо (д), Арсенал (г), Ротор (д).

«Сочи»: Краснодар (г), Ротор (д), Химки (г).

ЦСКА: Уфа (д), Краснодар (д), Динамо (г).

«Динамо»: Рубин (г), Локомотив (г), ЦСКА (д).

«Химки»: Урал (д), Спартак (г), Сочи (д).