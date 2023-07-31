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Поход за золотом-1996 пионеротряд Ярцева начинал с поражения от «Балтики»

«Спартак» — «Балтика»: в истории противостояния клубов — поражение команды Ярцева в 1996 году
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Юрий Никифоров
Юрий Никифоров.
Фото Юрий Широкогоров
«СЭ» вспоминает первый матч между «Спартаком» и «Балтикой» в истории чемпионатов России.

«Ничего особенного Никифоров из себя не представляет»

«Балтика» — «Спартак» — 1:0 (1:0)
Гол: Липко, 4 — в свои ворота.
«Балтика»: Помазун, Малай, Перминов, Румянцев (В. Никифоров, 86), Даев, Новоченко, Дементьев (Шуканов, 89), Низовцев, Булатов (Р. Аджинджал), Силин.
«Спартак»: Нигматуллин, Липко, Ю. Никифоров, Ананко (Горлукович, 66), Нагорняк, Евсеев, Пятницкий (Титов, 75), Аленичев, Шмаров (Безродный, 46), Кечинов, Тихонов.

«Спартак», наделавший шума в групповом турнире Лиге чемпионов в 1995 году (шесть побед в шести играх!), в новый сезон вступал в сильно измененном виде. Во-первых, Олег Романцев покинул пост главного тренера красно-белых, решив сосредоточиться на работе в сборной России. Его сменил Георгий Ярцев. Во-вторых, команду покинули опытные Черчесов, Юран, Кульков, Онопко.

К тому же на зимних сборах тяжелую травму получил Хлестов, а лучший футболист чемпионата России — 1995 Цымбаларь не до конца восстановился после повреждения и не вышел на поле в игре против «Балтики».

«Спартак» перенес 1-й тур чемпионата России из-за первого матча ? финала Лиги чемпионов против «Нанта» (0:2) и начал свой поход за золотыми медалями с поединка 2-го тура в Калининграде.

Встреча началась для подопечных Ярцева обескураживающе. Москвичи пропустили уже на 4-й минуте. Сместившийся направо Силин проскочил Никифорова и прострелил в штрафную. Нигматуллин, скомандовав «я», пошел на перехват, и казалось, мяч станет его легкой добычей. Но тут Липко решил разрядить обстановку по-своему и срезал мяч в свои ворота. 1:0!

— Получил пас от Дементьева на правой бровке. Удачно ушел от Никифорова и прострелил в штрафную. Конечно, мне повезло, но передача была нацеленная, на мяч набегали партнеры, и любой из них мог замкнуть пас. Видимо, Липко видел это и сделал роковую ошибку, — рассказывал после игры Силин (за «Балтику» во всех турнирах форвард провел 281 матч и забил 85 голов. — Прим. «СЭ»).

— Против вас играл один из лучших защитников российского футбола — Юрий Никифоров — тяжело было?

— Ничего особенного он собой не представляет. Наделал немало ошибок. Жаль, что мы его не наказали за них. Вывод однозначный: играть можно против любого защитника.

Никифоров действительно провел неудачный матч. Отчасти его можно считать даже антигероем встречи. На 20-й минуте Аленичев заработал пенальти, и к «точке» подошел габаритный защитник красно-белых.

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«Не забьет. Поле слишком тяжелое», — отреагировал сидевший рядом с нами голкипер «Балтики» Андрей Кляшторный, — писал в своем отчете корреспондент «СЭ» Алексей Матвеев. — Честно говоря, в его слова несильно верилось, так как до этого момента Никифоров пенальти не мазал. Если мяч после его богатырского удара попадает в «рамку», вратарь попросту не успевает среагировать. Но через мгновение сказочная реплика Кляшторного оказалась былью. Помазун спас свою команду. Да как! Он не просто отбил мяч, а поймал его. Правда, Никифоров ударил на этот раз несильно и почти по центру.

Слово герою эпизода Александру Помазуну (отцу вратаря «Урала» Ильи Помазуна. — Прим. «СЭ»).

— Как думаете, тяжелое поле помешало Никифорову нанести более сильный удар?

— Мне кажется, нет. Похоже, он подумал, что я прыгну в противоположный угол, а сам он спокойно забьет мяч в другой. Я перехитрил его.

Георгий Ярцев
Георгий Ярцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Не списывайте «Спартак» со счетов!»

«Спартак» устроил навал на ворота Помазуна, но голкипер действовал в тот день без ошибок. Отбившись, хозяева едва не ужалили спартаковцев в концовке тайма. Силин, накрутив Никифорова, ворвался в штрафную, однако пробил выше цели.

Сразу после перерыва в составе гостей на поле вышел 17-летний Безродный, который почти тут же схлопотал желтую карточку. Впрочем, в целом Артем действовал довольно остро, показывая неплохую технику.

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«Балтика» не прижималась к воротам, отвечала своими контратаками на выпады москвичей. «Спартак» все-таки забил, но судья на линии зафиксировал офсайд у Кечинова. Спасти красно-белых мог Нагорняк, но он с семи метров после навеса Аленичева пробил головой неточно.

Ответ «Балтики» последовал незамедлительно. Силина вывели на ударную позицию — форвард с довольно острого угла послал мяч рядом со штангой.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу «Балтики» над «Спартаком», которая до сегодняшнего дня остается единственной в российской истории противостояния этих команд.

— У нас сейчас молодая команда, и многим игрокам не хватает опыта, — признал на пресс-конференции Ярцев. — Хочется верить, что молодежь закалится в матчах чемпионата России. И ошибаются те, кто списывает «Спартак» со счетов. Я лично надежды не теряю. Будем работать.

Действительно ли в тот момент Георгий Александрович верил, что его команда способна сотворить чудо и войти в историю как золотой «пионеротряд» — 1996?

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
1
10
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Кр. Советов – Динамо
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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Факел – Локомотив
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Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

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 3
П
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Лукас Вера

Оренбург

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Милан Гайич

Милан Гайич

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 2 1 0
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