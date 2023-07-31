Поход за золотом-1996 пионеротряд Ярцева начинал с поражения от «Балтики»
«Ничего особенного Никифоров из себя не представляет»
«Балтика» — «Спартак» — 1:0 (1:0)
Гол: Липко, 4 — в свои ворота.
«Балтика»: Помазун, Малай, Перминов, Румянцев (В. Никифоров, 86), Даев, Новоченко, Дементьев (Шуканов, 89), Низовцев, Булатов (Р. Аджинджал), Силин.
«Спартак»: Нигматуллин, Липко, Ю. Никифоров, Ананко (Горлукович, 66), Нагорняк, Евсеев, Пятницкий (Титов, 75), Аленичев, Шмаров (Безродный, 46), Кечинов, Тихонов.
«Спартак», наделавший шума в групповом турнире Лиге чемпионов в 1995 году (шесть побед в шести играх!), в новый сезон вступал в сильно измененном виде. Во-первых, Олег Романцев покинул пост главного тренера красно-белых, решив сосредоточиться на работе в сборной России. Его сменил Георгий Ярцев. Во-вторых, команду покинули опытные Черчесов, Юран, Кульков, Онопко.
К тому же на зимних сборах тяжелую травму получил Хлестов, а лучший футболист чемпионата России — 1995 Цымбаларь не до конца восстановился после повреждения и не вышел на поле в игре против «Балтики».
«Спартак» перенес 1-й тур чемпионата России из-за первого матча ? финала Лиги чемпионов против «Нанта» (0:2) и начал свой поход за золотыми медалями с поединка 2-го тура в Калининграде.
Встреча началась для подопечных Ярцева обескураживающе. Москвичи пропустили уже на 4-й минуте. Сместившийся направо Силин проскочил Никифорова и прострелил в штрафную. Нигматуллин, скомандовав «я», пошел на перехват, и казалось, мяч станет его легкой добычей. Но тут Липко решил разрядить обстановку по-своему и срезал мяч в свои ворота. 1:0!
— Получил пас от Дементьева на правой бровке. Удачно ушел от Никифорова и прострелил в штрафную. Конечно, мне повезло, но передача была нацеленная, на мяч набегали партнеры, и любой из них мог замкнуть пас. Видимо, Липко видел это и сделал роковую ошибку, — рассказывал после игры Силин (за «Балтику» во всех турнирах форвард провел 281 матч и забил 85 голов. — Прим. «СЭ»).
— Против вас играл один из лучших защитников российского футбола — Юрий Никифоров — тяжело было?
— Ничего особенного он собой не представляет. Наделал немало ошибок. Жаль, что мы его не наказали за них. Вывод однозначный: играть можно против любого защитника.
Никифоров действительно провел неудачный матч. Отчасти его можно считать даже антигероем встречи. На 20-й минуте Аленичев заработал пенальти, и к «точке» подошел габаритный защитник красно-белых.
«Не забьет. Поле слишком тяжелое», — отреагировал сидевший рядом с нами голкипер «Балтики» Андрей Кляшторный, — писал в своем отчете корреспондент «СЭ» Алексей Матвеев. — Честно говоря, в его слова несильно верилось, так как до этого момента Никифоров пенальти не мазал. Если мяч после его богатырского удара попадает в «рамку», вратарь попросту не успевает среагировать. Но через мгновение сказочная реплика Кляшторного оказалась былью. Помазун спас свою команду. Да как! Он не просто отбил мяч, а поймал его. Правда, Никифоров ударил на этот раз несильно и почти по центру.
Слово герою эпизода Александру Помазуну (отцу вратаря «Урала» Ильи Помазуна. — Прим. «СЭ»).
— Как думаете, тяжелое поле помешало Никифорову нанести более сильный удар?
— Мне кажется, нет. Похоже, он подумал, что я прыгну в противоположный угол, а сам он спокойно забьет мяч в другой. Я перехитрил его.
«Не списывайте «Спартак» со счетов!»
«Спартак» устроил навал на ворота Помазуна, но голкипер действовал в тот день без ошибок. Отбившись, хозяева едва не ужалили спартаковцев в концовке тайма. Силин, накрутив Никифорова, ворвался в штрафную, однако пробил выше цели.
Сразу после перерыва в составе гостей на поле вышел 17-летний Безродный, который почти тут же схлопотал желтую карточку. Впрочем, в целом Артем действовал довольно остро, показывая неплохую технику.
«Балтика» не прижималась к воротам, отвечала своими контратаками на выпады москвичей. «Спартак» все-таки забил, но судья на линии зафиксировал офсайд у Кечинова. Спасти красно-белых мог Нагорняк, но он с семи метров после навеса Аленичева пробил головой неточно.
Ответ «Балтики» последовал незамедлительно. Силина вывели на ударную позицию — форвард с довольно острого угла послал мяч рядом со штангой.
Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу «Балтики» над «Спартаком», которая до сегодняшнего дня остается единственной в российской истории противостояния этих команд.
— У нас сейчас молодая команда, и многим игрокам не хватает опыта, — признал на пресс-конференции Ярцев. — Хочется верить, что молодежь закалится в матчах чемпионата России. И ошибаются те, кто списывает «Спартак» со счетов. Я лично надежды не теряю. Будем работать.
Действительно ли в тот момент Георгий Александрович верил, что его команда способна сотворить чудо и войти в историю как золотой «пионеротряд» — 1996?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0