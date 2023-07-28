Если «Спартак» останется таким же, отъезд Малкома и Вендела может дать ему шанс на чемпионство

Обозреватель «СЭ» — о победе «Спартака» над «Краснодаром».

Новый сезон красно-белые начали с эстетики. Пока голы у «Спартака» — большей частью результат отличных комбинаций. То «черпачок» Романа Зобнина, пятка Антона Зиньковского и элегантный пас Промеса через паузу на пустые Мозесу; то «стеночка» Даниила Хлусевича с пяткой Михаила Игнатова. Теперь вот в Краснодаре трехходовка Умяров — Хлусевич — Зобнин. Роман как-то даже слишком тонко для себя завершил. На худой конец — просто классные удары, как при первом голе того же Хлусевича «Оренбургу» или «доставке почты» от Тео Бонгонды Станиславу Агкацеву.

На это приятно смотреть. Еще бы сзади спартаковцам все наладить (для чего мучительно и ищется новый центральный защитник), а главное — при переходе из атаки в оборону. Трофеи могут брать только сбалансированные команды. Но этого баланса у «Спартака» в матче Кубка против «Краснодара» было намного больше, чем в игре первого тура РПЛ с «Оренбургом».

Не сомневался, однако, что «Спартак» какую-нибудь проблему себе придумает, потому что по-другому просто не может. Вот был бы абсурд, если бы при таком его преимуществе «Краснодар» на 98-й сделал бы 2:2. 22:9 в пользу гостей по ударам всего, 10:3 в створ. Но до абсурда все-таки не дошло. Красно-белые обязаны были выиграть этот матч, и сделали это.

Но вообще я удивлен, что у «Спартака» было такое преимущество. Первый тур, в котором «быки» в гостях с «Динамо» выглядели намного более цельными, чем красно-белые дома с «Оренбургом», не предвещал, что с красно-белыми случится именно так.

Понятно, что прямой взаимосвязи быть не может из-за ротации. В случае «Краснодара» более масштабной — у него вышло лишь три тех же игрока, что в Петровском парке, тогда как у «Спартака» по сравнению со стартовым матчем — шестеро. Но «быки» сыграли дома при хорошей аудитории откровенно слабо, а выход того же Кордобы привел только к грубости с его стороны — вспомните, как он воткнулся в Максименко.

Определяющий момент — понятно, удаление Сперцяна. При всей симпатии к Эдуарду — железное. У Антона Зиньковского аж лодыжка выгнулась. И Владимир Ивич не спорил.

Но удаление это, бесспорное, не перевернуло игру, а лишь стало следствием того, что происходило на поле. Если не считать первых минут пятнадцати, «Спартак» переигрывал соперника вчистую. Просто в равных составах и при 0:1 все могло измениться. Но Сперцян, лучший игрок команды, ее и добил. Может, это от недовольства тем, что он все еще в РПЛ, и надо талантливого парня побыстрее продавать?

Выход на замену, игра и гол Бонгонды — как и в первом туре, когда он отдал голевой пас, доказательство важности этого приобретения. Он с ходу вписался в спартаковскую игру так, действует настолько легко, раскованно и эффективно, что не удивлюсь, если станет одним из лучших игроков сезона.

Вообще, выбор игроков группы атаки у «Спартака» сейчас — прекрасный. У Промеса не залетает? Ничего страшного. Соболев дисквалифицирован? Ну и? В прошлом сезоне все голы были завязаны на них двоих. Сейчас этого нет и в помине.

А вот, допустим, когда сегодня по причине травмы (похоже, тьфу-тьфу, ничего серьезного) заменили Хлусевича — екнуло. Он в сумасшедшем состоянии, а заменить его — некем. Ну какой Леон Классен? Тавареш надолго травмирован, а вдруг сломается Даниил — и с кем играть на фланге, кроме Денисова? Кого-то переквалифицировать? Руслана Литвинова теперь еще и на край ставить — он же везде может?

И в центре обороны — вопросы. Если Алексис Дуарте прибавит — один разговор, если нет — другой. Пока по парагвайцу окончательного вердикта нет. Сегодня он не играл, а паре Джикия — Чернов «Краснодар» проблем не доставил. Плюс Литвинов, который может играть везде.

Тем не менее «Спартак» начал сезон хорошо, особенно в атаке. Это гораздо больше красно-белые первой части прошлого сезона, чем второй. А отъезд Малкома и на 99% - Вендела... Все-все, молчу.