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Сегодня, 22:00

«Спартак» благодаря заменам Абаскаля обыграл «Балтику». Но Игнашевич заявил о себе в роли тренера

«Спартак» победил «Балтику» благодаря голам Бонгонды и Промеса
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Гильермо Абаскаль и Сергей Игнашевич
Гильермо Абаскаль и Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бонгонда снова забил.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
31 июл, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Балтика

Задача «Спартака» на старте сезона — набирать очки и избавляться от шлейфа неудачной весны прошлого сезона. Из-за него болельщики красно-белых настороженно реагируют даже на такие солидные победы, как в предыдущем кубковом матче в Краснодаре, когда команда выиграла 2:1.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;. «Спартак» — «Балтика». Красно-белые победили благодаря голам Бонгонды и Промеса. Онлайн

Абаскаль наконец-то получил возможность использовать всю атакующую мощь. Все свои дисквалификации отбыл Соболев и ожидаемо занял позицию центрфорварда. По краям — Бонгонда, за пару игр вытеснивший Зиньковского, Промес и в оттяжке — Мозес. Очень солидно для нынешней РПЛ. Снова попал в старт Умяров, оставивший очень приятное впечатление в Кубке. Более того, это была его сотая игра за красно-белых. А вот в центре обороны Абаскаль опять поменял пару, вернувшись к связке Литвинов — Дуарте.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не стал запирать свою команду в собственной штрафной. Калининградцы приехали играть в футбол, а главным их инструментом был высочайший прессинг. Дело это всегда рискованное: да, спартаковцев напрягало постоянное давление, но если получалось из-под него выйти — сразу следовала опасная атака. Бонгонда запорол чистый выход один на один, а затем Латышонок потащил хороший удар Соболева. Много свободного пространства, много времени для принятия решений — к такому «Спартак» в домашних матчах явно не привык.

Красно-белые чувствовали свое превосходство и никуда не торопились. В какой-то момент начало казаться, что эта уверенность переросла в самоуспокоенность. «Балтика» периодами даже зажимала «Спартак» в его штрафной. Гости играли дисциплинированно и инициативно, но все же пропустили до перерыва. Ну а «Спартак» выехал на индивидуальных качествах своих атакующих игроков - Промес классно забросил мяч в штрафную, и Бонгонда головой забил свой второй мяч за новую команду.

После перерыва «Балтика» только добавила настырности. Вероятность нарваться на контратаку возросла, но с течением времени вопрос так уже не стоял. Гости длинными отрезками основательно владели ситуацией, и «Спартаку» важнее было просто отбиться, нежели подловить соперника. И здесь здорово проявил себя Максименко, пару раз по-серьезному вступавший в игру и спасавший команду.

«Балтика» продемонстрировала очень хорошую физическую готовность, минуты так до 80-й держа спартаковцев в напряжении. Абаскаль же заменами перевел игру на чужую половину поля, и вступивший в игру Игнатов сделал второй гол, выкатив на пустые ворота Промесу. Но и здесь «Спартак» не обошелся без валидола. Повторился краснодарский сценарий: уже в компенсированное время «Балтика» забила со стандарта — себя показал чилиец Энрикес, имеющий в своем досье сам «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» доехал до победы и присоединился к «Краснодару» — только этим двум командам удалось стартовать в РПЛ с двух побед. А с учетом Кубка лишь одни красно-белые выиграли три матча из трех. Вопросов по игре «Спартака» в этом матче предостаточно, но при итоговой победе звучать они будут не так остро. «Балтика» же оставила очень хорошее впечатление, а легенда российского футбола Игнашевич начинает заявлять о себе на высшем уровне теперь уже в роли тренера.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
7
20
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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