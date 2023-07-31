«Спартак» благодаря заменам Абаскаля обыграл «Балтику». Но Игнашевич заявил о себе в роли тренера
Задача «Спартака» на старте сезона — набирать очки и избавляться от шлейфа неудачной весны прошлого сезона. Из-за него болельщики красно-белых настороженно реагируют даже на такие солидные победы, как в предыдущем кубковом матче в Краснодаре, когда команда выиграла 2:1.
Абаскаль наконец-то получил возможность использовать всю атакующую мощь. Все свои дисквалификации отбыл Соболев и ожидаемо занял позицию центрфорварда. По краям — Бонгонда, за пару игр вытеснивший Зиньковского, Промес и в оттяжке — Мозес. Очень солидно для нынешней РПЛ. Снова попал в старт Умяров, оставивший очень приятное впечатление в Кубке. Более того, это была его сотая игра за красно-белых. А вот в центре обороны Абаскаль опять поменял пару, вернувшись к связке Литвинов — Дуарте.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не стал запирать свою команду в собственной штрафной. Калининградцы приехали играть в футбол, а главным их инструментом был высочайший прессинг. Дело это всегда рискованное: да, спартаковцев напрягало постоянное давление, но если получалось из-под него выйти — сразу следовала опасная атака. Бонгонда запорол чистый выход один на один, а затем Латышонок потащил хороший удар Соболева. Много свободного пространства, много времени для принятия решений — к такому «Спартак» в домашних матчах явно не привык.
Красно-белые чувствовали свое превосходство и никуда не торопились. В какой-то момент начало казаться, что эта уверенность переросла в самоуспокоенность. «Балтика» периодами даже зажимала «Спартак» в его штрафной. Гости играли дисциплинированно и инициативно, но все же пропустили до перерыва. Ну а «Спартак» выехал на индивидуальных качествах своих атакующих игроков - Промес классно забросил мяч в штрафную, и Бонгонда головой забил свой второй мяч за новую команду.
После перерыва «Балтика» только добавила настырности. Вероятность нарваться на контратаку возросла, но с течением времени вопрос так уже не стоял. Гости длинными отрезками основательно владели ситуацией, и «Спартаку» важнее было просто отбиться, нежели подловить соперника. И здесь здорово проявил себя Максименко, пару раз по-серьезному вступавший в игру и спасавший команду.
«Балтика» продемонстрировала очень хорошую физическую готовность, минуты так до 80-й держа спартаковцев в напряжении. Абаскаль же заменами перевел игру на чужую половину поля, и вступивший в игру Игнатов сделал второй гол, выкатив на пустые ворота Промесу. Но и здесь «Спартак» не обошелся без валидола. Повторился краснодарский сценарий: уже в компенсированное время «Балтика» забила со стандарта — себя показал чилиец Энрикес, имеющий в своем досье сам «Манчестер Юнайтед».
«Спартак» доехал до победы и присоединился к «Краснодару» — только этим двум командам удалось стартовать в РПЛ с двух побед. А с учетом Кубка лишь одни красно-белые выиграли три матча из трех. Вопросов по игре «Спартака» в этом матче предостаточно, но при итоговой победе звучать они будут не так остро. «Балтика» же оставила очень хорошее впечатление, а легенда российского футбола Игнашевич начинает заявлять о себе на высшем уровне теперь уже в роли тренера.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Квинси Промес
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0