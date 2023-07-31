Экс главный тренер ЦСКА, «Торпедо», «Крыльев» и «Урала» Александр Тарханов рецензирует ключевые события 2-го тура РПЛ.

Судейство, Чалов

— Главная неожиданность тура?

— Ну, тут никто не переплюнет скандальную зарубу в Грозном, где бригада Безбородова поставила пять пенальти. В российском футболе такого не было с 1999 года. Тогда в матче «Ротор» — «Черноморец» Валентин Иванов назначил пять 11-метровых. Кстати, в воскресенье вечером на одном из телеканалов показали фрагменты той встречи.

— Как интересно. Что увидели?

— Тоже довольно странное судейство. Из пяти пеналей — парочка «левых». Веретенников дважды промазал, но «Ротор» все равно победил — 5:2.

Федор Чалов. Фото ПФК ЦСКА

— Герой тура?

— Чалов. Вот у него, в отличие от Веретенникова, — железное хладнокровие. Реализовать за матч три пенальти подряд не всякий сможет. Федор вообще очень спокойный парень, с крепкой нервной системой.

— Лучший матч тура?

— Пусть в Самаре и было забито шесть мячей, а в Воронеже пять, по содержанию игры мне гораздо больше понравился матч в Ростове.

— Разочарование тура?

— К сожалению, снова приходится возвращаться к судейству. Безбородов не просто ошибся, а грубо нарушил протокол ВАР. Когда уже пробит пенальти, арбитр не имеет права отматывать ситуацию назад, менять желтую карточку на красную и назначать повторный 11-метровый.

— Говорят, в Грозном из-за глушилок плохая связь между судьей и ВАР-центром.

— Это не оправдывает Безбородова. В правилах четко прописано: если во время матча возникли проблемы со связью, арбитр либо ждет, когда она восстановится, либо полностью берет ответственность на себя. А здесь... Ну что ж, Безбородов вошел в историю.

— Я бы другой глагол использовал — «вляпался».

— Да уж. Впрочем, давайте дождемся решения департамента судейства и ЭСК. Вдруг выяснится, что мы чего-то не знаем и Безбородов прав?

— Вообще-то к нему и по другим эпизодам вопросов хватает.

— Согласен. Например, я так и не понял, за что удалили Гайича. Ну, слегка придержал за майку Олейникова. Разве это пенальти и красная? Правильно сказал в интервью Сергей Лапочкин, экс-арбитр ФИФА: «Когда тянут за футболку, игрок должен на спину упасть. А Олейников вперед падает...» На мой взгляд, обычный нырок.

— Вот как?

— Да все пять пенальти высосаны из пальца! Ни одного явного нарушения!

— ЦСКА победу заслужил?

— Более справедливым результатом была бы ничья. Игра-то шла на равных. «Ахмат» сопернику ни в чем не уступал.

— У армейцев с такой скамейкой, как в Грозном, в чемпионской гонке шансов нет?

— Да все понимают, что команде срочно требуется усиление, причем в каждую линию. Что Чалов, что Мухин — не инсайды, на этой позиции Федотов использует их не от хорошей жизни. А в центре обороны из-за травм Дивеева, Роши и Агапова сейчас выходят Мойзес, 36-летний Набабкин и 17-летний Рядно. Ну о чем тут говорить?

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар», Тикнизян

— «Краснодар», стартовавший с двух побед, наконец-то созрел к борьбе за чемпионство?

— Вряд ли.

— Почему?

— За полгода Ивич проделал огромную работу, теперь «Краснодар» играет более рационально, на результат. Вроде порядок и с атакой, и с обороной. Но...

— Но?

— В предыдущем туре «Динамо» просто гоняло «Краснодар» — до «привоза» Фернандеса на 27-й минуте. Или возьмем последний матч. В первом тайме «Сочи» тоже больше владел мячом, спокойно доходил до штрафной. Вот дальше получалось хуже, не хватало обостряющей передачи. Но еще неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не курьезный гол со стандарта в ворота Заболотного.

— Кстати, кто виноват — вратарь или Батырев, закрывавший ближнюю штангу?

— Конечно, Батырев! Голкиперу всегда трудно среагировать, когда мяч так неожиданно вылетает из-под игрока. И то Заболотный успел руку подставить. Но партнеры не подстраховали, и Кайо оказался первым на добивании. А в концовке футболисты «Сочи» бросились вперед в надежде спасти матч, оголили зоны и нарвались на классическую контратаку.

— Так что же смущает в «Краснодаре»?

— Пока не чувствуется в его игре стабильности и запаса прочности. Без этого бороться за чемпионство невозможно. Да и легионеры там не такого высокого уровня, как в «Зените».

— А Кордоба? Зверюга!

— Не спорю, хороший форвард, особенно по меркам РПЛ. Но это не Малком и не Клаудиньо, за которыми гоняются другие клубы, предлагая колоссальные деньги.

— «Локомотив» на выезде разнес «Факел» — 4:1, защитник Тикнизян отметился дублем, две голевые отдал Глушенков — а лучшим игроком матча признали Лантратова...

— Между прочим, заслуженно! Вратарь «Локомотива» стоял стеной, вытащил несколько мертвых мячей! Конечно, «Факел», создавший кучу моментов, не должен был проигрывать, да еще с таким счетом.

— Как для себя объясняете аномальную результативность Тикнизяна? Пять голов в последних четырех матчах РПЛ!

— При немцах Тикнизян выглядел слабо — как и весь «Локомотив». А Галактионов грамотно выстраивает игру, и парень сразу прибавил. Почувствовал доверие, начал активно подключаться к атакам. Отсюда и голы.

Матео Кассьерра. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов», Кассьерра

— Дмитрий Сычев считает, что в сезоне-2023/24 мы увидим нового чемпиона. Разделяете мысль?

— Я так скажу — битва за золото нас ждет жесточайшая! Но Питер все равно фаворит — даже в нынешнем составе. Хотя в субботу «Ростов» показал, как нужно играть с «Зенитом».

— Ну и как же?

— Плотно, самоотверженно. В прессинг. Дошло до того, что «Зенит» в середине второго тайма перешел на игру в три центральных защитника!

— Значит, «Ростов» вам понравился?

— Да, команда крепкая, симпатичная. Великолепное движение, запредельная самоотдача. Молодежь прогрессирует. Неплохо вписались в игру новички — Ионов, Акбашев и иранец Мохеби. Думаю, в этом сезоне ростовчане снова будут претендовать на медали.

— «Зенит» без Малкома, Вендела и Кузяева смотрится вяло?

— Пока явно проседает атака. Если раньше команда в каждом матче создавала много моментов, то сейчас их наперечет. Что в первом туре с «Пари НН», что с «Ростовом». Особенно не хватает Малкома, который благодаря индивидуальным действиям может сделать гол из ничего.

— Нет его — и начал забивать Кассьерра. Совпадение?

— Разумеется.

— Может, без бразильца ему проще?

— Ну что вы! Малком не из тех, кто тянет одеяло на себя. Увидит, что партнер в выгодной позиции, — всегда отдаст. А в Кассьерре я никогда не сомневался. Классный нападающий. Быстрый, хорошо открывается. Просто первый год в «Зените» ушел на адаптацию. Теперь освоился — и прорвало.

— Замена Бакаева в перерыве напрашивалась?

— Да. Вот он, как ни странно, был абсолютно не заметен. А ведь сейчас у Зелимхана появился реальный шанс отвоевать место в основе «Зенита» — Малком продан, новичков в атакующую группу пока не купили. Но на старте сезона Бакаев не впечатляет.

— Как и Мостовой.

— Да, он в Ростове еще и пенальти «привез». Вот о чем парень думал, когда настолько безрассудно пошел в отбор в своей штрафной? Нужно было контролировать Чернова, не дать ему развернуться, а не махать ногой, пытаясь выбить мяч...

— В каком состоянии Марио Фернандес?

— Выйдя на замену, отыграл полчаса, но в атаке мы его не увидели. К тому времени «Ростов» имел преимущество, оказывал серьезное давление на ворота Кержакова. Марио было не до подключений, сосредоточился на обороне. Там действовал надежно — как и другой новичок, Эракович.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо», Гвардиола

— Верите, что Марцел Личка в «Динамо» всерьез и надолго?

— Кто ж знает? В «Оренбурге» он хорошо работал, при скромном наборе исполнителей команда показывала яркий футбол. Но теперь и уровень требований совершенно другой. Если там седьмое место повод для эйфории, то в «Динамо» такого результата не простят. Здесь ждут медалей. Выдержит ли чех это давление? Вопрос!

— Почему динамовцы упустили победу в Самаре?

— Могу лишь процитировать самого Личку: «Надо хорошо играть не 65 минут, а 90». Его команда здорово смотрелась в первом тайме, но к середине второго сдулась, прижалась к своим воротам. За это и поплатилась.

— Смолов при Личке выходит на позицию «десятки». Одобряете?

— Мне кажется, на острие Федор эффективнее. Хотя и забил в двух матчах подряд.

— Как же его с Тюкавиным совместить?

— Вот Тюкавин может играть в оттяжке. А Смолов — классный центрфорвард. Игрок штрафной.

— Владислав Радимов считает, что «Динамо» ничего не светит, если Личка срочно не усилит опорную зону и защиту. Согласны?

— Конечно! Когда команда постоянно нацелена на атаку, да еще все время разыгрывает мяч у своей штрафной, риск допустить ошибку возрастает. Значит, нужны защитники и опорный хавбек высокого уровня. Вспомните «Манчестер Сити» трехлетней давности...

— Это вы к чему?

— Когда чемпионат Англии выиграл «Ливерпуль», Гвардиола понял, что «Сити» действует сзади слишком авантюрно, и начал перестраивать линию обороны. Если раньше там было много свободных зон и команда регулярно пропускала на контратаках, то в дальнейшем все изменилось.

— Каким образом?

— Ключевые факторы — прессинг, плотность и компактность. Оборона сразу стала более надежной. То же самое нужно сделать Личке. А то сейчас любая потеря мяча оборачивается для «Динамо» опасной контратакой. Соперник получает пространство и спокойно этим пользуется. В итоге за два тура — шесть пропущенных мячей!