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Станкович дал шанс резервистам: у Зиньковского против «Астаны» три ассиста, у Медины — роскошный гол со штрафного

«Спартак» разгромил «Астану» в товарищеском матче в Дубае
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Спартак» разгромил «Астану» (4:1) в товарищеском матче в Дубае 2 февраля.
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые уверенно обыграли вице-чемпиона Казахстана.
Товарищеские матчи. Клубы. .
02 февр, 15:30. ()
Спартак
4:1
Астана

Спустя три дня после яркого старта в Зимнем Кубке РПЛ и победы над «Краснодаром» красно-белые сыграли с «Астаной» — вице-чемпионом Казахстана, который еще в декабре выступал в основном раунде Лиги конференций. Для команды, которую тренирует Григорий Бабаян, работавший в штабе ЦСКА, это был первый матч 2025 года, завершавший программу стартового зимнего сбора.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo; (3:2) с&nbsp;Эсекьелем Барко и&nbsp;Манфредом Угальде. 30&nbsp;января. «Спартак» по-прежнему в порядке! Победный гол «Краснодару» — чистый восторг

«Спартак» же сейчас на той стадии подготовки, когда количество спаррингов растет. Соответственно, Деян Станкович постепенно увеличивает игровое время основной обоймы. Сначала две версии состава играли по тайму. Против «Краснодара» основа получила около часа, а с «Астаной» начал второй состав с Максименко в воротах. И голкиперу довольно быстро пришлось достать мяч из сетки. Александр, которому еще и помешал Абена, не слишком удачно сыграл при подаче углового, чем и воспользовался македонец Аманович.

Впрочем, к середине первого тайма «Спартак» не только сравнял, но и вырвался вперед. Причем — тем же способом, что и соперник. Благодаря стандартам и завершающим ударам защитников. Оба раза в роли ассистента выступил Зиньковский. В первом случае он, исполняя штрафной с левого фланга, закрутил мяч к воротам, и там на опережение удачно сыграл Хлусевич. Второй результативный балл Зиньковский заработал благодаря корнеру, а Чернов в площади ворот здорово подстроился под отскок мяча от газона. Можно сказать, защитники-бомбардиры компенсировали отсутствие в составе классического центрального нападающего (в центре атаки действовал Игнатов).

Единственная замена в перерыве — появление Довбни. Хотя у него, как и у Максименко, серьезной работы не было. Зато никуда не делись убийственные стандарты красно-белых. Третий гол пришел уже с правого фланга, а эстафету от Зиньковского подхватил Медина. Парагваец от угла штрафной по крутой траектории закрутил мяч в ближнюю «девятку», не оставив шансов первому номеру «Астаны» — экс-голкиперу «Ротора» Чондричу. С игры же должен был забивать промахнувшийся из отличной позиции Зиньковский. Похоже, в воскресенье Антон решил сосредоточиться на помощи партнерам и оформил ассистентский хет-трик передачей на Зорина, который перед своим выстрелом еще и красиво ушел от защитника.

Первые десять минут второго тайма — лучший отрезок начавших матч красно-белых с точки зрения движения и качества футбола. При этом они получили неплохую нагрузку, уступив место основной обойме на 65-й минуте. Та какое-то время раскачивалась, а потом заиграла. Пас Мартинса пяткой должен был украсить этот матч, однако Угальде попал в штангу, после чего с добивания запустил мяч выше ворот.

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Костариканец не может забить после того, как открыл счет в спарринге с «Черноморцем» (3:3) на предыдущем сборе в Турции. Хотя лучший снайпер РПЛ демонстрирует отличное движение, классно взаимодействует с партнерами и принимает правильные решения. Тот случай, когда качество игры и количество моментов обязательно конвертируются в голы. Причем это касается не только Угальде, но и не сумевшего пробить вратаря из идеальной позиции Маркиньоса. В конце концов, это все еще сборы, которые только достигли экватора. Самое интересное, включая приезд ожидающихся новичков и их встраивание в отлаженный командный механизм, еще впереди.

Антон Зиньковский
Хесус Медина
Футбол
ФК Астана
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 10
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 9
П
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Бителло

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Маркус Вендел

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 8
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