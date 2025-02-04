Теперь красно-белые обязаны соперничать с «Зенитом» на равных.

«Спартак» разбушевался. Красно-белые провели мощнейшие ноябрь-декабрь на поле и не останавливаются зимой — рвут и мечут на трансферном рынке. Новый спортивный директор Франсис Кахигао какое-то время осматривался, а теперь бомбит по максимуму. Иван Илич, Пабло Солари, Леви Гарсия — три звезды должны вот-вот переехать в Тушино.

16-20 миллионов евро за 23-летнего серба, 10-12 — за его ровесника-аргентинца, еще 20 — за 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго. Если ничего не сорвется в последний момент, то около 50 миллионов — только нынешней зимой! И окно еще не закрывается.

Добавим к этому вложения новых владельцев, принявших «Спартак» у Леонида Федуна: в прошлом сезоне (37 миллионов, по данным Transfermarkt.de, за Угальде, Бонгонду, Медину, Рябчука, Бабича) и летние (28 миллионов за Барко, Маркиньоса, Дмитриева, Мангаша, Виллиана Жозе, Абену). Суммируем и получаем: более 110 миллионов инвестиций, 14 футболистов. А еще Помазун за миллион — 15. Полноценный состав и четверо запасных.

Пабло Солари. Фото Global Look Press

Заработано за это время 16 миллионов, из которых 10 — на продаже Соболева.

И здесь тоже фактор серьезного давления на руководителей, спортивного директора, тренерский штаб. Работа на рынке — не только покупки, но и продажи. «Спартак» же словно гуляет в последний раз. Тавареш? Забирайте бесплатно. Виллиан Жозе? Тоже, без проблем. Селихов? Еще и доплатим (образно), чтобы ушел! Николсон? Конечно, за ноль. Стоил 8 миллионов? Ничего страшного.

В эйфории крутых покупок это проходит незаметно. И столь же бесплатному разрыву с Абеной, чтобы освободить легионерский слот для Гарсии, никто не удивится.

Станет «Спартак» чемпионом — об этом даже не заикнутся. А вот в случае проблем и пробуксовок припомнят все: и огромные траты, и расточительность при разрывах соглашений. Руководители берут на себя огромные риски. Можно не сомневаться: при отсутствии результата с них спросят сурово. Более сотни миллионов евро никто не выделит просто так, без ответственности за их использование. Даже богатый «Лукойл».

«Спартак» фактически пошел ва-банк. Своими действиями клуб берет на себя обязательство быть как минимум вторым, навязывая равную борьбу «Зениту» и «Краснодару». Не меньше.

Весна обещает стать крайне интересной.