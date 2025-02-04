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Сегодня, 11:00

50 миллионов евро — за троих! «Спартак» пошел ва-банк, отговорок в борьбе за золото больше не будет

«Спартак» близок к приобретению Илича, Солари и Гарсии
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты Иван Илич, Пабло Солари и Леви Гарсия
Иван Илич, Пабло Солари и Леви Гарсия.
Фото Getty Images
Теперь красно-белые обязаны соперничать с «Зенитом» на равных.

«Спартак» разбушевался. Красно-белые провели мощнейшие ноябрь-декабрь на поле и не останавливаются зимой — рвут и мечут на трансферном рынке. Новый спортивный директор Франсис Кахигао какое-то время осматривался, а теперь бомбит по максимуму. Иван Илич, Пабло Солари, Леви Гарсия — три звезды должны вот-вот переехать в Тушино.

Пабло Солари может перейти в &laquo;Спартак&raquo;. Новичок «Спартака» — замена Бонгонде за 12 миллионов евро. Что известно о Пабло Солари

16-20 миллионов евро за 23-летнего серба, 10-12 — за его ровесника-аргентинца, еще 20 — за 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго. Если ничего не сорвется в последний момент, то около 50 миллионов — только нынешней зимой! И окно еще не закрывается.

Добавим к этому вложения новых владельцев, принявших «Спартак» у Леонида Федуна: в прошлом сезоне (37 миллионов, по данным Transfermarkt.de, за Угальде, Бонгонду, Медину, Рябчука, Бабича) и летние (28 миллионов за Барко, Маркиньоса, Дмитриева, Мангаша, Виллиана Жозе, Абену). Суммируем и получаем: более 110 миллионов инвестиций, 14 футболистов. А еще Помазун за миллион — 15. Полноценный состав и четверо запасных.

Пабло Солари.
Фото Global Look Press

Заработано за это время 16 миллионов, из которых 10 — на продаже Соболева.

И здесь тоже фактор серьезного давления на руководителей, спортивного директора, тренерский штаб. Работа на рынке — не только покупки, но и продажи. «Спартак» же словно гуляет в последний раз. Тавареш? Забирайте бесплатно. Виллиан Жозе? Тоже, без проблем. Селихов? Еще и доплатим (образно), чтобы ушел! Николсон? Конечно, за ноль. Стоил 8 миллионов? Ничего страшного.

В эйфории крутых покупок это проходит незаметно. И столь же бесплатному разрыву с Абеной, чтобы освободить легионерский слот для Гарсии, никто не удивится.

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Станет «Спартак» чемпионом — об этом даже не заикнутся. А вот в случае проблем и пробуксовок припомнят все: и огромные траты, и расточительность при разрывах соглашений. Руководители берут на себя огромные риски. Можно не сомневаться: при отсутствии результата с них спросят сурово. Более сотни миллионов евро никто не выделит просто так, без ответственности за их использование. Даже богатый «Лукойл».

«Спартак» фактически пошел ва-банк. Своими действиями клуб берет на себя обязательство быть как минимум вторым, навязывая равную борьбу «Зениту» и «Краснодару». Не меньше.

Весна обещает стать крайне интересной.

Иван Илич
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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