50 миллионов евро — за троих! «Спартак» пошел ва-банк, отговорок в борьбе за золото больше не будет
«Спартак» разбушевался. Красно-белые провели мощнейшие ноябрь-декабрь на поле и не останавливаются зимой — рвут и мечут на трансферном рынке. Новый спортивный директор Франсис Кахигао какое-то время осматривался, а теперь бомбит по максимуму. Иван Илич, Пабло Солари, Леви Гарсия — три звезды должны вот-вот переехать в Тушино.
16-20 миллионов евро за 23-летнего серба, 10-12 — за его ровесника-аргентинца, еще 20 — за 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго. Если ничего не сорвется в последний момент, то около 50 миллионов — только нынешней зимой! И окно еще не закрывается.
Добавим к этому вложения новых владельцев, принявших «Спартак» у Леонида Федуна: в прошлом сезоне (37 миллионов, по данным Transfermarkt.de, за Угальде, Бонгонду, Медину, Рябчука, Бабича) и летние (28 миллионов за Барко, Маркиньоса, Дмитриева, Мангаша, Виллиана Жозе, Абену). Суммируем и получаем: более 110 миллионов инвестиций, 14 футболистов. А еще Помазун за миллион — 15. Полноценный состав и четверо запасных.
Заработано за это время 16 миллионов, из которых 10 — на продаже Соболева.
И здесь тоже фактор серьезного давления на руководителей, спортивного директора, тренерский штаб. Работа на рынке — не только покупки, но и продажи. «Спартак» же словно гуляет в последний раз. Тавареш? Забирайте бесплатно. Виллиан Жозе? Тоже, без проблем. Селихов? Еще и доплатим (образно), чтобы ушел! Николсон? Конечно, за ноль. Стоил 8 миллионов? Ничего страшного.
В эйфории крутых покупок это проходит незаметно. И столь же бесплатному разрыву с Абеной, чтобы освободить легионерский слот для Гарсии, никто не удивится.
Станет «Спартак» чемпионом — об этом даже не заикнутся. А вот в случае проблем и пробуксовок припомнят все: и огромные траты, и расточительность при разрывах соглашений. Руководители берут на себя огромные риски. Можно не сомневаться: при отсутствии результата с них спросят сурово. Более сотни миллионов евро никто не выделит просто так, без ответственности за их использование. Даже богатый «Лукойл».
«Спартак» фактически пошел ва-банк. Своими действиями клуб берет на себя обязательство быть как минимум вторым, навязывая равную борьбу «Зениту» и «Краснодару». Не меньше.
Весна обещает стать крайне интересной.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3