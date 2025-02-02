«Спартак» заплатит 22 миллиона евро за нападающего сборной Тринидада и Тобаго? Кто такой Леви Гарсия
Похоже, в этом сезоне «Спартак» всерьез решил бросить вызов «Зениту». И ради борьбы за чемпионство жалеть денег не намерен. На фоне готовящихся сделок по Ивану Иличу и Пабло Солари появилась информация о еще одном потенциальном новичке красно-белых — нападающем АЕКа и сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсии.
Как сообщает греческое издание Gazzetta, российский клуб включился в борьбу за 27-летнего игрока и предлагает за него 16 миллионов евро (с учетом бонусов сумма может дойти до 22), а самому Леви готовы платить зарплату 2,5 миллиона. Цифры фигурируют серьезные, поэтому самое время рассказать об этом футболисте подробнее.
Его хотел купить «Зенит»
Гарсия — один из самых ярких представителей карибского футбола на европейской арене. Он уже в юном возрасте привлек внимание скаутов своей скоростью, техникой и умением забивать голы.
Леви начал профессиональную карьеру в Нидерландах, выступая за АЗ, где быстро зарекомендовал себя как перспективный нападающий. После нескольких сезонов в эредивизи, где он также играл за «Экселсиор», форвард перебрался в Израиль. Там он выступал за «Ирони Кирьят-Шмона» и «Бейтар» из Иерусалима. До сезона-2020/21 Гарсия ничем особенным не выделялся: забивал не больше пяти голов за турнир. Но все изменилось с переездом в Грецию.
В АЕКе Леви быстро стал ключевой фигурой в атаке благодаря слаломному дриблингу, физической мощи и универсальности: он может играть как на позиции центрального нападающего, так и на флангах. И набил хорошую статистику в последних трех сезонах: 2022/23 — 18+7 в 37 матчах, 2023/24 — 14+4 в 27 встречах и 2024/25 — 10+3 в 22 играх.
При этом «Спартак» не первый российский клуб, заинтересовавшийся Гарсией. В августе 2024-го Sport24 сообщал, что «Зенит» предлагал за нападающего 17 миллионов. Афинский клуб тогда отказался от продажи.
Перчатка «Зениту» брошена?
Если в 2022 году после ухода Леонида Федуна у болельщиков красно-белых возникали опасения, что расходы на клуб сократятся, то сейчас прослеживается обратная тенденция: аппетиты только растут. Возможно, в «Спартаке» понимают, что в этом сезоне у них есть реальная возможность дать бой «Зениту» и побороться за чемпионство. И решили не экономить.
Красно-белые в этом сезоне уже потратили 27,2 миллиона на трансферы (данные Transfermarkt:
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Эсекьель Барко — 14;
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Маркиньос — 5;
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Рикарду Мангаш — 2,5;
-
Игорь Дмитриев — 2,5;
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Виллиан Жозе — 2;
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Миенти Абена — 1,2.
Если добавить сюда еще три вероятных перехода (Солари — 11,5, Илич — около 20 и Гарсия — 16), то выйдет примерно 70-80 миллионов. «Лукойл», можно сказать, пошел вразнос!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3