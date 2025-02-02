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«Спартак» заплатит 22 миллиона евро за нападающего сборной Тринидада и Тобаго? Кто такой Леви Гарсия

«Спартак» предложил 22 миллиона евро за форварда АЕКа Гарсию
Роман Кольцов
Корреспондент
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Леви Гарсия.
Фото Global Look Press
Рассказываем о потенциальном новичке команды Станковича.

Похоже, в этом сезоне «Спартак» всерьез решил бросить вызов «Зениту». И ради борьбы за чемпионство жалеть денег не намерен. На фоне готовящихся сделок по Ивану Иличу и Пабло Солари появилась информация о еще одном потенциальном новичке красно-белых — нападающем АЕКа и сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсии.

Как сообщает греческое издание Gazzetta, российский клуб включился в борьбу за 27-летнего игрока и предлагает за него 16 миллионов евро (с учетом бонусов сумма может дойти до 22), а самому Леви готовы платить зарплату 2,5 миллиона. Цифры фигурируют серьезные, поэтому самое время рассказать об этом футболисте подробнее.

Его хотел купить «Зенит»

Гарсия — один из самых ярких представителей карибского футбола на европейской арене. Он уже в юном возрасте привлек внимание скаутов своей скоростью, техникой и умением забивать голы.

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Леви начал профессиональную карьеру в Нидерландах, выступая за АЗ, где быстро зарекомендовал себя как перспективный нападающий. После нескольких сезонов в эредивизи, где он также играл за «Экселсиор», форвард перебрался в Израиль. Там он выступал за «Ирони Кирьят-Шмона» и «Бейтар» из Иерусалима. До сезона-2020/21 Гарсия ничем особенным не выделялся: забивал не больше пяти голов за турнир. Но все изменилось с переездом в Грецию.

В АЕКе Леви быстро стал ключевой фигурой в атаке благодаря слаломному дриблингу, физической мощи и универсальности: он может играть как на позиции центрального нападающего, так и на флангах. И набил хорошую статистику в последних трех сезонах: 2022/23 — 18+7 в 37 матчах, 2023/24 — 14+4 в 27 встречах и 2024/25 — 10+3 в 22 играх.

При этом «Спартак» не первый российский клуб, заинтересовавшийся Гарсией. В августе 2024-го Sport24 сообщал, что «Зенит» предлагал за нападающего 17 миллионов. Афинский клуб тогда отказался от продажи.

Фото Global Look Press

Перчатка «Зениту» брошена?

Если в 2022 году после ухода Леонида Федуна у болельщиков красно-белых возникали опасения, что расходы на клуб сократятся, то сейчас прослеживается обратная тенденция: аппетиты только растут. Возможно, в «Спартаке» понимают, что в этом сезоне у них есть реальная возможность дать бой «Зениту» и побороться за чемпионство. И решили не экономить.

Красно-белые в этом сезоне уже потратили 27,2 миллиона на трансферы (данные Transfermarkt:

  • Эсекьель Барко — 14;

  • Маркиньос — 5;

  • Рикарду Мангаш — 2,5;

  • Игорь Дмитриев — 2,5;

  • Виллиан Жозе — 2;

  • Миенти Абена — 1,2.

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Если добавить сюда еще три вероятных перехода (Солари — 11,5, Илич — около 20 и Гарсия — 16), то выйдет примерно 70-80 миллионов. «Лукойл», можно сказать, пошел вразнос!

Футбол
ФК АЕК (Афины)
ФК Спартак (Москва)
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