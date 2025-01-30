Winline Зимний Кубок РПЛ стартовал с яркой игры двух претендентов на чемпионский титул.

Товарищеские матчи. Клубы. .

30 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке «Краснодаре» и «Спартаке», который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили «быков» на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.

Правда, новых лиц с тех пор в составе двух топов РПЛ пока не появилось. Все свершившиеся трансферы — исключительно на выход. У черно-зеленых самые заметные среди ушедших — отправившийся в аренду Кокшаров и решивший попробовать свои силы в Венгрии Арутюнян. Применительно к красно-белым все больше разговоров о чистке, которую проводит новый спортивный директор Франсис Кахигао. Уже нет в команде Селихова, Тавареша и Виллиана Жозе, а еще несколько человек чуть ли не сидят на чемоданах.

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Правда, на подходе Илич и Солари. И маячит где-то тень Промеса, но пока Квинси разве что попал в заявку на стартующий в пятницу Суперкубок Медиалиги. А на поле — что у «Спартака», что у «Краснодара» — с первых минут вышли самые что ни на есть основные составы. По медицинским причинам отсутствовали только Бабич и Черников. Соответственно, самые большие ожидания были от первого тайма, потому что Мурад Мусаев заранее анонсировал замену всех полевых игроков в перерыве.

Так что — никакой разведки. Напротив, максимальная активность с обеих сторон. Только разная. «Быки» сразу включили агрессивный прессинг. «Спартак» отвечал тем же, но гораздо лучше работал с мячом. Иногда действительно проскакивала мысль, что ни в какой отпуск красно-белые не уходили. О межсезонье напомнило то, что взятый с первых минут темп красно-белые держали примерно половину тайма. Все это время команда Станковича была быстрее. И главное — у нее был мяч.

Угальде напрягал оборону, хотя ему и не хватало резкости в завершении. Барко вел игру, пусть порой и слишком увлекался. А так — многое было привычно. Мартинс здорово включался в атаку вторым темпом и должен был забивать, но проиграл дуэль Агкацеву. Маркиньос генерировал острые моменты, Бонгонда решал. Они-то и организовали взятие ворот, когда подача бразильца поставила в тупик соотечественника Диего Косту, и Бонгонде оставалось сбросить мяч головой в угол.

«Краснодар» под постоянным давлением соперника поначалу словно надеялся на забросы в адрес Кордобы. Однако, пропустив, «быки» быстро отыгрались. Стоило Сперцяну наконец выйти из тени, и его передача отправила к воротам сравнявшего счет Батчи. Постепенно черно-зеленые улучшили контроль мяча, а концовка первого тайма и вовсе прошла с небольшим перевесом южан. Основа оставила на поле все, к чему была готова, и передала эстафету номинальным резервистам.

«Спартак» же, в отличие от матча с «Балтикой» (3:3), увеличил игровое время основной обоймы. Если бы не Кайо, который пришел на выручку Агкацеву, Мартинс с Угальде вернули бы красно-белым преимущество в счете. Однако лучший снайпер РПЛ не забил, а когда пришло время массовых спартаковских замен (58-я минута), впереди уже был «Краснодар». Это Кривцов прошел по центру через всю штрафную, на что вторая версия спартаковского состава ответила красивой комбинацией Игнатова и Зорина с выводом на удар Зобнина, оказавшегося в площади ворот.

Серию пенальти команда Станковича отменила на второй добавленной минуте. Атака с участием Мангаша, Игнатова и Николсона была хороша сама по себе. А пас Николсона пяткой под победный гол Зорину — украшение вечера. После такого возвращения чемпионата России ждешь с еще большим нетерпением.

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Следующий матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» проведет 7 февраля против «Динамо». В букмекерской компании FONBET считают, что у команд примерно равные шансы на успех. На красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.50, на бело-голубых — за 2.60. Ничья котируется за 3.75.