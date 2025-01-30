«Спартак» по-прежнему в порядке! Победный гол «Краснодару» — чистый восторг
Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке «Краснодаре» и «Спартаке», который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили «быков» на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.
Правда, новых лиц с тех пор в составе двух топов РПЛ пока не появилось. Все свершившиеся трансферы — исключительно на выход. У черно-зеленых самые заметные среди ушедших — отправившийся в аренду Кокшаров и решивший попробовать свои силы в Венгрии Арутюнян. Применительно к красно-белым все больше разговоров о чистке, которую проводит новый спортивный директор Франсис Кахигао. Уже нет в команде Селихова, Тавареша и Виллиана Жозе, а еще несколько человек чуть ли не сидят на чемоданах.
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Правда, на подходе Илич и Солари. И маячит где-то тень Промеса, но пока Квинси разве что попал в заявку на стартующий в пятницу Суперкубок Медиалиги. А на поле — что у «Спартака», что у «Краснодара» — с первых минут вышли самые что ни на есть основные составы. По медицинским причинам отсутствовали только Бабич и Черников. Соответственно, самые большие ожидания были от первого тайма, потому что Мурад Мусаев заранее анонсировал замену всех полевых игроков в перерыве.
Так что — никакой разведки. Напротив, максимальная активность с обеих сторон. Только разная. «Быки» сразу включили агрессивный прессинг. «Спартак» отвечал тем же, но гораздо лучше работал с мячом. Иногда действительно проскакивала мысль, что ни в какой отпуск красно-белые не уходили. О межсезонье напомнило то, что взятый с первых минут темп красно-белые держали примерно половину тайма. Все это время команда Станковича была быстрее. И главное — у нее был мяч.
Угальде напрягал оборону, хотя ему и не хватало резкости в завершении. Барко вел игру, пусть порой и слишком увлекался. А так — многое было привычно. Мартинс здорово включался в атаку вторым темпом и должен был забивать, но проиграл дуэль Агкацеву. Маркиньос генерировал острые моменты, Бонгонда решал. Они-то и организовали взятие ворот, когда подача бразильца поставила в тупик соотечественника Диего Косту, и Бонгонде оставалось сбросить мяч головой в угол.
«Краснодар» под постоянным давлением соперника поначалу словно надеялся на забросы в адрес Кордобы. Однако, пропустив, «быки» быстро отыгрались. Стоило Сперцяну наконец выйти из тени, и его передача отправила к воротам сравнявшего счет Батчи. Постепенно черно-зеленые улучшили контроль мяча, а концовка первого тайма и вовсе прошла с небольшим перевесом южан. Основа оставила на поле все, к чему была готова, и передала эстафету номинальным резервистам.
«Спартак» же, в отличие от матча с «Балтикой» (3:3), увеличил игровое время основной обоймы. Если бы не Кайо, который пришел на выручку Агкацеву, Мартинс с Угальде вернули бы красно-белым преимущество в счете. Однако лучший снайпер РПЛ не забил, а когда пришло время массовых спартаковских замен (58-я минута), впереди уже был «Краснодар». Это Кривцов прошел по центру через всю штрафную, на что вторая версия спартаковского состава ответила красивой комбинацией Игнатова и Зорина с выводом на удар Зобнина, оказавшегося в площади ворот.
Серию пенальти команда Станковича отменила на второй добавленной минуте. Атака с участием Мангаша, Игнатова и Николсона была хороша сама по себе. А пас Николсона пяткой под победный гол Зорину — украшение вечера. После такого возвращения чемпионата России ждешь с еще большим нетерпением.
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Следующий матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» проведет 7 февраля против «Динамо». В букмекерской компании FONBET считают, что у команд примерно равные шансы на успех. На красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.50, на бело-голубых — за 2.60. Ничья котируется за 3.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3