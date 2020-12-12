Без серьезных ошибок и судейского скандала. Как работали арбитры в матче «Сочи» — «Спартак»
Гол Ларссона
Первые трудности для арбитра возникли на 42-й минуте, когда Панин был вынужден прибегнуть к помощи видеоассистентов. Произошло это после того, как Джордан Ларссон отправил мяч в ворота хозяев поля. В итоге гол не был засчитан: видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Роман Усачев на повторах увидели, что нападающий красно-белых, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Решение верное — Ларссон нарушил правила.
В пользу «Спартака» не назначен пенальти
На 45-й минуте Ларссон показывал судье, что один из игроков соперника коснулся мяча рукой и изменил направление полета мяча после удара нападающего красно-белых.
Во время телетрансляции повтор этого эпизода крупным планом не показали, режиссер дал телезрителям возможность убедиться, что не играл рукой защитник сочинцев Иван Новосельцев. Но спорный момент случился чуть позже. К сожалению, понять, что на самом деле произошло, невозможно. Остается только довериться видеоассистентам, которые провели соответствующую проверку.
Падение Нобоа
На 52-й минуте Панин поступил правильно, не наказав красно-белых 11-метровым ударом. В том моменте недалеко от спартаковских ворот в единоборстве с Виктором Мозесом упал Кристиан Нобоа. Любимов и Усачев провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия судьи — фола со стороны Мозеса не было.
Падение Жиго
На 54-й минуте арбитр не назначил пенальти в пользу красно-белых, когда в штрафной площади сочинцев упал Самюэль Жиго. В том моменте произошло игровое столкновение: Жиго натолкнулся на Ибрагима Цаллагова. Оснований для 11-метрового удара нет.
Падение Заболотного
Спустя восемь минут Панин снова не показал на 11-метровую отметку и не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте то ли у самой штрафной площади, то ли на линии штрафной случилось единоборство Павла Маслова и Антона Заболотного. Сочинский нападающий упал, но столкновение было игровым. Судья не оценил действия спартаковца как нарушение правил, с его решением согласились видеоассистенты, пенальти назначен не был.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю