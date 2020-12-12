РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Без серьезных ошибок и судейского скандала. Как работали арбитры в матче «Сочи» — «Спартак»

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 19:45
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Сочи» 12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. 12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. 12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. 12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. 12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. 12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0. Фото ФК «Сочи»
Теги:
Разбираем работу бригады Игоря Панина, которой в ходе игры в Сочи пришлось принять несколько ключевых решений.
Сочи — Спартак
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.

Гол Ларссона

Первые трудности для арбитра возникли на 42-й минуте, когда Панин был вынужден прибегнуть к помощи видеоассистентов. Произошло это после того, как Джордан Ларссон отправил мяч в ворота хозяев поля. В итоге гол не был засчитан: видеоарбитр Артем Любимов и его помощник Роман Усачев на повторах увидели, что нападающий красно-белых, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Решение верное — Ларссон нарушил правила.

12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.

В пользу «Спартака» не назначен пенальти

На 45-й минуте Ларссон показывал судье, что один из игроков соперника коснулся мяча рукой и изменил направление полета мяча после удара нападающего красно-белых.

Во время телетрансляции повтор этого эпизода крупным планом не показали, режиссер дал телезрителям возможность убедиться, что не играл рукой защитник сочинцев Иван Новосельцев. Но спорный момент случился чуть позже. К сожалению, понять, что на самом деле произошло, невозможно. Остается только довериться видеоассистентам, которые провели соответствующую проверку.

Падение Нобоа

На 52-й минуте Панин поступил правильно, не наказав красно-белых 11-метровым ударом. В том моменте недалеко от спартаковских ворот в единоборстве с Виктором Мозесом упал Кристиан Нобоа. Любимов и Усачев провели свою проверку и не стали вмешиваться в действия судьи — фола со стороны Мозеса не было.

12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.

Падение Жиго

На 54-й минуте арбитр не назначил пенальти в пользу красно-белых, когда в штрафной площади сочинцев упал Самюэль Жиго. В том моменте произошло игровое столкновение: Жиго натолкнулся на Ибрагима Цаллагова. Оснований для 11-метрового удара нет.

12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.
12 декабря. Сочи. «Сочи» — «Спартак» — 1:0.

Падение Заболотного

Спустя восемь минут Панин снова не показал на 11-метровую отметку и не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте то ли у самой штрафной площади, то ли на линии штрафной случилось единоборство Павла Маслова и Антона Заболотного. Сочинский нападающий упал, но столкновение было игровым. Судья не оценил действия спартаковца как нарушение правил, с его решением согласились видеоассистенты, пенальти назначен не был.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 47670
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
29
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир