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Сегодня, 22:15

Дзюба не забил и отказался пожать руку Семаку. «Зенит» — сильнее «Локо»

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Локомотив» — «Зенит».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Лидер РПЛ остановил победную серию железнодорожников.
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Зенит

Только одно имя

Дзюба, Дзюба, Дзюба: все разговоры перед игрой сводились только к одной фамилии. Ничего удивительного: форвард «Локомотива» не очень красиво ушел из «Зенита» год назад и в воскресенье впервые с момента возвращения в РПЛ встречался с сине-бело-голубыми.

Артем набрал прекрасный ход: он забил шесть мячей в первых четырех матчах лиги после рестарта, и едва ли не все эксперты были уверены в том, что гол Дзюбы неминуем. И дело тут не только в форме нападающего, но и в его мотивации: он оформил хет-трик в матче с «Ростовом» Валерия Карпина и дубль в игре с «Пари НН», куда вполне мог перейти по ходу этого сезона. Естественно, настрой на «Зенит» у Дзюбы был запредельным.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Снова пара Погостнов — Магкеев

Но нынешний «Локомотив» — это далеко не Дзюба. Не он один позволил красно-зеленым стать единственной командой, победившей во всех весенних матчах лиги. Очень быстро затихли разговоры о возможном попадании красно-зеленых в стыковые матчи, и все благодаря наконец-то верным реформам клуба.

Михаил Галактионов показывает, что из этого состава можно выжимать гораздо больше, чем делали немецкие тренеры. Даже травмы обоих основных центральных защитников Конти и Кузьмичева не помешали «Локо» — с парой Магкеев — Погостнов «Локо» сыграл на ноль в Нижнем Новгороде, и ее же тренер выставил на «Зенит».

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Без Барриоса

Состав гостей выглядел еще интереснее. Сергей Семак все-таки устал от бесконечных промахов Кассьерры и вознаградил Сергеева за дубль в матче с «Уралом» выходом в стартовом составе. Кроме того, в опорной зоне так и не появился Барриос — хоть колумбиец и оправился от травмы плеча, но попал лишь на скамейку запасных.

Еще одно ключевое решение Семака — выбор центра обороны. Можно было предположить, что под Дзюбу «Зенит» перейдет на схему с тремя центральными защитниками, которая уже этой весной неплохо работала на отдельных отрезках. Кто-то предполагал, что с Артемом кто-то из защитников будет действовать персонально. Однако Семак не стал вообще ничего менять, и в какой-то степени это был риск: ни Роберт Ренан, ни Родригао никогда не играли против Дзюбы на тренировках, так что плохо знают его манеру действий.

Подобным решением Семак подчеркивал, что Артем для него — такой же соперник, как и все. Под него тренерский штаб выдумывать ничего не стал.

Артем Дзюба.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Убийственный прессинг хозяев

Разумеется, Дзюба был заметен. Естественно, партнеры постоянно искали его голову верховыми мячами — Артем половину игры пробегал с поднятой рукой, прося у своих одноклубников передачу. Но «Зенит» к этому был готов, так что Дзюбе приходилось прибегать к неординарным действиям: например, на 25-й минуте он пяткой вывел Глушенкова на ударную позицию, однако Максим промазал.

В последнем сезоне Дзюбы в «Зените» у болельщиков было к нему много претензий. Одна из них — неспособность внятно прессинговать. Но гол «Локомотива» доказал, что это миф. Да, Дзюба не принимал активного участия в том эпизоде, но давил на оборону «Зенита» наравне с Камано и Глушенковым. Гвинеец спугнул Ренана, тот дал пас Венделу в борьбу, а другой бразилец замешкался, попытался найти фол и потерял мяч.

Этот эпизод лишний раз доказал, насколько велика значимость Барриоса для «Зенита». Колумбиец пропустил уже почти месяц, но без него сине-бело-голубые так и не наладили игру в опорной зоне, а сейчас еще и пропустили из-за того, что у Вендела нет тех навыков, что есть у Барриоса. И из-за четкого прессинга «Локомотива», конечно же.

Первый успех Семака в Черкизове

«Зенит» ожидаемо много владел мячом, но до конца первого тайма создавал преступно мало — даже с опасного штрафного Малком не смог пробить «стенку». Однако гостей нельзя было назвать инертными: напротив, сине-бело-голубые активничали впереди и создавали перегрузы на отдельных участках поля, что на 40-й минуте привело к голу. Неожиданно подключился к атаке Вендел: в другом матче в этом не было бы ничего удивительного, но в Черкизове бразилец занимал место опорника и, видимо, стремился реабилитироваться за результативную ошибку.

В перерыве Семак явно нашел нужные слова для команды, потому что таймы оказались контрастными для «Зенита». Хотя сине-бело-голубые проснулись не сразу, но планомерно увеличивали давление и могли забивать еще в середине второго тайма, когда Малком, Мостовой и Вендел упустили тройной момент.

«Локо» переключился на активный контратакующий режим, а заодно попытался удивить «Зенит» переводом Пиняева на правый фланг — в одном из эпизодов Сергей даже опасно прорвался по нему и раскрутил Ренана, но до гола дело не дошло. Красно-зеленые вообще провели второй тайм заметно слабее и как будто нарочно отказались от массовых забросов на Дзюбу — они вернулись только уже при счете 1:2.

«Зенит» выглядел чуть лучше противника. Порой осада штрафной соперника продолжалась длительное время, но до 77-й минуты «Локо» справлялся. А затем настала очередь сверкнуть Кассьерре колумбиец пробил в падении через себя, и мяч влетел в ворота от защитника «Локо» Погостнова. РПЛ в итоге записала гол на Матео, до этого за «Зенит» в чемпионате не забивавшего.

Сюрприз, но у «Локо» не получилось никакой внятной концовки. Забросы и подачи были, однако их спокойно нейтрализовывали оппоненты. В итоге 2:1 — «Зенит» впервые при Семаке побеждает «Локо» в Черкизове и останавливает его победную серию. Настроение Сергею Богдановичу не смог испортить даже Дзюба, отказавшийся пожать руку тренеру после финального свистка.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Дзюбе нужно учиться проигрывать, когда все по делу. Отказ жать руку Семаку — типичное поведение Артема
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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