Дзюба не забил и отказался пожать руку Семаку. «Зенит» — сильнее «Локо»
Только одно имя
Дзюба, Дзюба, Дзюба: все разговоры перед игрой сводились только к одной фамилии. Ничего удивительного: форвард «Локомотива» не очень красиво ушел из «Зенита» год назад и в воскресенье впервые с момента возвращения в РПЛ встречался с сине-бело-голубыми.
Артем набрал прекрасный ход: он забил шесть мячей в первых четырех матчах лиги после рестарта, и едва ли не все эксперты были уверены в том, что гол Дзюбы неминуем. И дело тут не только в форме нападающего, но и в его мотивации: он оформил хет-трик в матче с «Ростовом» Валерия Карпина и дубль в игре с «Пари НН», куда вполне мог перейти по ходу этого сезона. Естественно, настрой на «Зенит» у Дзюбы был запредельным.
Снова пара Погостнов — Магкеев
Но нынешний «Локомотив» — это далеко не Дзюба. Не он один позволил красно-зеленым стать единственной командой, победившей во всех весенних матчах лиги. Очень быстро затихли разговоры о возможном попадании красно-зеленых в стыковые матчи, и все благодаря наконец-то верным реформам клуба.
Михаил Галактионов показывает, что из этого состава можно выжимать гораздо больше, чем делали немецкие тренеры. Даже травмы обоих основных центральных защитников Конти и Кузьмичева не помешали «Локо» — с парой Магкеев — Погостнов «Локо» сыграл на ноль в Нижнем Новгороде, и ее же тренер выставил на «Зенит».
Без Барриоса
Состав гостей выглядел еще интереснее. Сергей Семак все-таки устал от бесконечных промахов Кассьерры и вознаградил Сергеева за дубль в матче с «Уралом» выходом в стартовом составе. Кроме того, в опорной зоне так и не появился Барриос — хоть колумбиец и оправился от травмы плеча, но попал лишь на скамейку запасных.
Еще одно ключевое решение Семака — выбор центра обороны. Можно было предположить, что под Дзюбу «Зенит» перейдет на схему с тремя центральными защитниками, которая уже этой весной неплохо работала на отдельных отрезках. Кто-то предполагал, что с Артемом кто-то из защитников будет действовать персонально. Однако Семак не стал вообще ничего менять, и в какой-то степени это был риск: ни Роберт Ренан, ни Родригао никогда не играли против Дзюбы на тренировках, так что плохо знают его манеру действий.
Подобным решением Семак подчеркивал, что Артем для него — такой же соперник, как и все. Под него тренерский штаб выдумывать ничего не стал.
Убийственный прессинг хозяев
Разумеется, Дзюба был заметен. Естественно, партнеры постоянно искали его голову верховыми мячами — Артем половину игры пробегал с поднятой рукой, прося у своих одноклубников передачу. Но «Зенит» к этому был готов, так что Дзюбе приходилось прибегать к неординарным действиям: например, на 25-й минуте он пяткой вывел Глушенкова на ударную позицию, однако Максим промазал.
В последнем сезоне Дзюбы в «Зените» у болельщиков было к нему много претензий. Одна из них — неспособность внятно прессинговать. Но гол «Локомотива» доказал, что это миф. Да, Дзюба не принимал активного участия в том эпизоде, но давил на оборону «Зенита» наравне с Камано и Глушенковым. Гвинеец спугнул Ренана, тот дал пас Венделу в борьбу, а другой бразилец замешкался, попытался найти фол и потерял мяч.
Этот эпизод лишний раз доказал, насколько велика значимость Барриоса для «Зенита». Колумбиец пропустил уже почти месяц, но без него сине-бело-голубые так и не наладили игру в опорной зоне, а сейчас еще и пропустили из-за того, что у Вендела нет тех навыков, что есть у Барриоса. И из-за четкого прессинга «Локомотива», конечно же.
Первый успех Семака в Черкизове
«Зенит» ожидаемо много владел мячом, но до конца первого тайма создавал преступно мало — даже с опасного штрафного Малком не смог пробить «стенку». Однако гостей нельзя было назвать инертными: напротив, сине-бело-голубые активничали впереди и создавали перегрузы на отдельных участках поля, что на 40-й минуте привело к голу. Неожиданно подключился к атаке Вендел: в другом матче в этом не было бы ничего удивительного, но в Черкизове бразилец занимал место опорника и, видимо, стремился реабилитироваться за результативную ошибку.
В перерыве Семак явно нашел нужные слова для команды, потому что таймы оказались контрастными для «Зенита». Хотя сине-бело-голубые проснулись не сразу, но планомерно увеличивали давление и могли забивать еще в середине второго тайма, когда Малком, Мостовой и Вендел упустили тройной момент.
«Локо» переключился на активный контратакующий режим, а заодно попытался удивить «Зенит» переводом Пиняева на правый фланг — в одном из эпизодов Сергей даже опасно прорвался по нему и раскрутил Ренана, но до гола дело не дошло. Красно-зеленые вообще провели второй тайм заметно слабее и как будто нарочно отказались от массовых забросов на Дзюбу — они вернулись только уже при счете 1:2.
«Зенит» выглядел чуть лучше противника. Порой осада штрафной соперника продолжалась длительное время, но до 77-й минуты «Локо» справлялся. А затем настала очередь сверкнуть Кассьерре — колумбиец пробил в падении через себя, и мяч влетел в ворота от защитника «Локо» Погостнова. РПЛ в итоге записала гол на Матео, до этого за «Зенит» в чемпионате не забивавшего.
Сюрприз, но у «Локо» не получилось никакой внятной концовки. Забросы и подачи были, однако их спокойно нейтрализовывали оппоненты. В итоге 2:1 — «Зенит» впервые при Семаке побеждает «Локо» в Черкизове и останавливает его победную серию. Настроение Сергею Богдановичу не смог испортить даже Дзюба, отказавшийся пожать руку тренеру после финального свистка.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4