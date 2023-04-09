Дзюбе нужно учиться проигрывать, когда все по делу. Отказ жать руку Семаку — типичное поведение Артема
Дзюба против «Зенита» — обычно гарантия шоу. И больших проблем для Питера. Причем не важно, за кого выступает Артем: «Спартак», «Локомотив» или «Арсенал». Последний раз форвард бился с бывшей командой весной 2018-го, когда, разругавшись с Роберто Манчини, уехал в Тулу и сделал все, чтобы в городе на Неве на год забыли о Лиге чемпионов.
Участие нападающего в том матче обошлось в 120 тысяч евро, прописанных в арендном соглашении, и в эту стоимость вошли гол и результативный пас, бурное празднование у скамейки Манчини и ярчайшие 3:3, которые действительно прикрыли «Зениту» путь в ЛЧ.
Прошедшей зимой «Локо» получил футболиста с таким уровнем личной мотивации бесплатно, а к матчу с сине-бело-голубыми уже убедился: Артем действительно снимает скальп с любого, кто его задел. «Ростову» Карпина вонзил три. «Пари НН», публично отказавшемуся от Дзюбы зимой, — два.
Гол «Зениту» казался даже более очевидным исходом, хотя страйкер до последнего скрывал обиду. После отъезда из Санкт-Петербурга Артем молчал несколько месяцев, а встретившись с бывшим клубом на сборах в Дубае (один из товарищеских матчей «Зенит» проводил на соседнем поле с тренировочным центром «Локомотива»), вполне дружелюбно общался и с экс-партнерами, и с гендиректором Александром Медведевым.
Идиллия прервалась разгромным интервью, вышедшим спустя несколько дней. И после подколов про «Зенит» из Рио-де-Жанейро, а также Сергея Семака, который «избегает неприятных разговоров», стало понятно: именно сине-бело-голубые — в моменте цель форварда номер один.
Факт в том, что выехать на одном Дзюбе против чемпиона нереально. И в «Локомотиве» это понимали, поэтому задействовали габаритного нападающего не только в роли завершителя атак, но и в качестве ассистента.
Поначалу Артем привычно толкался в штрафной и искал моменты для удара, но, как только гости перехватили инициативу, создал убойный момент для Глушенкова — и он привел к голу. Пусть и со второй попытки — да, ассист Дзюбы сорвался из-за неточного удара Максима, но «Локо» забил через несколько секунд, не возвращаясь назад. Сработал прессинг, в котором участвовали трое: Камано, Глушенков и Дзюба сразу вошли в штрафную, Вендел ошибся, и Глушенков исправился за промах.
В тот момент было невозможно представить, что именно бразилец станет в этом матче лучшим. То, как Вендел обыгрался с Малкомом в концовке тайма, открылся между линиями и пальнул в дальний, выбравшись из-под опеки Погостнова, Баринова и Карпукаса, достойно отдельных аплодисментов. И бурного празднования Семака — что в эру доминирования «Зенита» встречается все реже.
Во втором тайме питерцы активировали единственный сценарий, при котором Дзюба неопасен даже в праймовом состоянии: «Локо» подсел физически, у железнодорожников совсем не держался мяч, позиционные атаки исчезли, а в контрвыпадах чаще искали пространство для Пиняева, а не для Артема, что логично. Контроль и свежесть не появились даже после выходов Жемалетдинова и Миранчука. А дальше случилось то, что поставило москвичей в максимально тяжелое положение: удар Кассьерры через себя завершился голом — и теперь перед командой Михаила Галактионова встала задача сравнять счет, когда силы на исходе, а игра по-прежнему не идет.
«Локомотив» заставил «Зенит» выложиться на полную катушку и доказал: у команды Галактионова реально очень приличный потенциал. Семак грамотно перевернул игру и по делу победил в Черкизове — это важно признать всем, включая футболистов «Локо».
Особенно Дзюбе, который после финального свистка демонстративно отказался пожимать руку тренеру питерцев. Хотя точно видел, что Сергей Богданович направлялся к нему именно с таким намерением. Впрочем, вряд ли это кого-то удивило — в таких моментах поведение Артема вполне типично. И предсказуемо.
Нужно уметь проигрывать. Или хотя бы достойно себя вести.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4