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Дзюбе нужно учиться проигрывать, когда все по делу. Отказ жать руку Семаку — типичное поведение Артема

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
«Зенит» поначалу получил кучу проблем в Черкизове, но в итоге заслуженно победил «Локомотив».

Дзюба против «Зенита» — обычно гарантия шоу. И больших проблем для Питера. Причем не важно, за кого выступает Артем: «Спартак», «Локомотив» или «Арсенал». Последний раз форвард бился с бывшей командой весной 2018-го, когда, разругавшись с Роберто Манчини, уехал в Тулу и сделал все, чтобы в городе на Неве на год забыли о Лиге чемпионов.

Участие нападающего в том матче обошлось в 120 тысяч евро, прописанных в арендном соглашении, и в эту стоимость вошли гол и результативный пас, бурное празднование у скамейки Манчини и ярчайшие 3:3, которые действительно прикрыли «Зениту» путь в ЛЧ.

Прошедшей зимой «Локо» получил футболиста с таким уровнем личной мотивации бесплатно, а к матчу с сине-бело-голубыми уже убедился: Артем действительно снимает скальп с любого, кто его задел. «Ростову» Карпина вонзил три. «Пари НН», публично отказавшемуся от Дзюбы зимой, — два.

Артем Дзюба празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo; с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Дзюба — рекордсмен РПЛ по хет-трикам: дважды бил «Ростов» Карпина, но ни разу не наказывал топ-клубы

Гол «Зениту» казался даже более очевидным исходом, хотя страйкер до последнего скрывал обиду. После отъезда из Санкт-Петербурга Артем молчал несколько месяцев, а встретившись с бывшим клубом на сборах в Дубае (один из товарищеских матчей «Зенит» проводил на соседнем поле с тренировочным центром «Локомотива»), вполне дружелюбно общался и с экс-партнерами, и с гендиректором Александром Медведевым.

Идиллия прервалась разгромным интервью, вышедшим спустя несколько дней. И после подколов про «Зенит» из Рио-де-Жанейро, а также Сергея Семака, который «избегает неприятных разговоров», стало понятно: именно сине-бело-голубые — в моменте цель форварда номер один.

Факт в том, что выехать на одном Дзюбе против чемпиона нереально. И в «Локомотиве» это понимали, поэтому задействовали габаритного нападающего не только в роли завершителя атак, но и в качестве ассистента.

Поначалу Артем привычно толкался в штрафной и искал моменты для удара, но, как только гости перехватили инициативу, создал убойный момент для Глушенкова — и он привел к голу. Пусть и со второй попытки — да, ассист Дзюбы сорвался из-за неточного удара Максима, но «Локо» забил через несколько секунд, не возвращаясь назад. Сработал прессинг, в котором участвовали трое: Камано, Глушенков и Дзюба сразу вошли в штрафную, Вендел ошибся, и Глушенков исправился за промах.

В тот момент было невозможно представить, что именно бразилец станет в этом матче лучшим. То, как Вендел обыгрался с Малкомом в концовке тайма, открылся между линиями и пальнул в дальний, выбравшись из-под опеки Погостнова, Баринова и Карпукаса, достойно отдельных аплодисментов. И бурного празднования Семака — что в эру доминирования «Зенита» встречается все реже.

Во втором тайме питерцы активировали единственный сценарий, при котором Дзюба неопасен даже в праймовом состоянии: «Локо» подсел физически, у железнодорожников совсем не держался мяч, позиционные атаки исчезли, а в контрвыпадах чаще искали пространство для Пиняева, а не для Артема, что логично. Контроль и свежесть не появились даже после выходов Жемалетдинова и Миранчука. А дальше случилось то, что поставило москвичей в максимально тяжелое положение: удар Кассьерры через себя завершился голом — и теперь перед командой Михаила Галактионова встала задача сравнять счет, когда силы на исходе, а игра по-прежнему не идет.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Дзюба не забил и отказался пожать руку Семаку. «Зенит» — сильнее «Локо»

«Локомотив» заставил «Зенит» выложиться на полную катушку и доказал: у команды Галактионова реально очень приличный потенциал. Семак грамотно перевернул игру и по делу победил в Черкизове — это важно признать всем, включая футболистов «Локо».

Особенно Дзюбе, который после финального свистка демонстративно отказался пожимать руку тренеру питерцев. Хотя точно видел, что Сергей Богданович направлялся к нему именно с таким намерением. Впрочем, вряд ли это кого-то удивило — в таких моментах поведение Артема вполне типично. И предсказуемо.

Нужно уметь проигрывать. Или хотя бы достойно себя вести.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Дзюба не забил и отказался пожать руку Семаку. «Зенит» — сильнее «Локо»
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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