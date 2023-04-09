ЦСКА приближается к «Спартаку». «Химки» не спас даже четвертый тренер за сезон
ЦСКА 14 лет не побеждал «Химки» на своем поле (последний успех случился в августе 2009-го, а две следующие встречи завершились вничью), но интрига в этом противостоянии изначально была минимальной. Да, команда Владимира Федотова забуксовала осенью, но качественно поработала на сборах и весной наверстывает упущенное: после неожиданного поражения в Сочи армейцы выдали серию из трех побед подряд в РПЛ с общим счетом 7:0.
«Химки» же только от «Краснодара» получили шесть, а последняя победа была зафиксирована пять месяцев назад. Ключевую надежду в подмосковном клубе связывали с четвертой сменой главного тренера за сезон — Ринату Билялетдинову предстояло встряхнуть команду после ухода Спартака Гогниева. В свете победы «Торпедо» и ужесточившейся борьбы за выживание это было действительно важно сделать.
Но судя по тому, как обе команды вошли в игру, стало быстро понятно — если Билялетдинов что-то и успел поменять, то только степень агрессии и хладнокровия: «Химки» начали играть гораздо спокойнее. ЦСКА тоже никуда не торопился, хотя в редких моментах армейцы могли взорваться. Антон Заболотный вообще был близок к быстрому голу после прекрасного дриблинга — спас Митрюшкин.
А вот кто оказался более удачлив в завершении (и заслуженно), так это Иван Обляков. Десятый номер красно-синих провел отличную игру — и к двум голам, а также одному результативному пасу в 2023 году добавил «1+1» уже в первом тайме. Сначала хавбек технично развернулся в штрафной и пробил в противоход Митрюшкину на 33-й минуте, а на 37-й гениальным пасом вывел Зайнутдинова на ударную позицию. Бахтиер не растерялся и эффектно перекинул вратаря.
К перерыву сложилось впечатление, что «Химки» обречены, — и оно подтвердилось во втором тайме. Аяз Гулиев во флеш-интервью признался: все проблемы — в голове, а некоторые игроки просто боятся мяча. Судя по второй 45-минутке, в раздевалке футболисты ничего не смогли с этим сделать. Да, команда Билялетдинова создала пару неплохих моментов, но так и не смогла пробить Торопа, который в основном составе подменил Игоря Акинфеева. Молодой вратарь ЦСКА выдал пару ярких сейвов, а также запомнился эффектным дриблингом, который, правда, пришлось включать после неудачной обработки мяча.
Окончательно все вопросы в матче снял Хорхе Карраскаль — в перерыве колумбиец заменил Заболотного, а на 61-й минуте отличился за ЦСКА впервые с сентября.
В оставшиеся полчаса армейцы пытались наседать и забить четвертый, но много сил не тратили. У «Химок» же просто ничего не получалось — вернуться в игру при таком счете, физической усталости и ментальном состоянии почти нереально.
Армейцы победили и максимально приблизились к «Спартаку», потерявшему очки в дерби с «Динамо». Кажется, впереди нас ждет мощнейшая битва за тройку!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4