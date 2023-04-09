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Сегодня, 19:15

ЦСКА приближается к «Спартаку». «Химки» не спас даже четвертый тренер за сезон

ЦСКА разгромил «Химки» со счетом 3:0 в домашнем матче РПЛ
Артем Белинин
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Футболисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Химок».
Фото ПФК ЦСКА
У Облякова еще один суперматч!
Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Химки

ЦСКА 14 лет не побеждал «Химки» на своем поле (последний успех случился в августе 2009-го, а две следующие встречи завершились вничью), но интрига в этом противостоянии изначально была минимальной. Да, команда Владимира Федотова забуксовала осенью, но качественно поработала на сборах и весной наверстывает упущенное: после неожиданного поражения в Сочи армейцы выдали серию из трех побед подряд в РПЛ с общим счетом 7:0.

«Химки» же только от «Краснодара» получили шесть, а последняя победа была зафиксирована пять месяцев назад. Ключевую надежду в подмосковном клубе связывали с четвертой сменой главного тренера за сезон — Ринату Билялетдинову предстояло встряхнуть команду после ухода Спартака Гогниева. В свете победы «Торпедо» и ужесточившейся борьбы за выживание это было действительно важно сделать.

Но судя по тому, как обе команды вошли в игру, стало быстро понятно — если Билялетдинов что-то и успел поменять, то только степень агрессии и хладнокровия: «Химки» начали играть гораздо спокойнее. ЦСКА тоже никуда не торопился, хотя в редких моментах армейцы могли взорваться. Антон Заболотный вообще был близок к быстрому голу после прекрасного дриблинга — спас Митрюшкин.

А вот кто оказался более удачлив в завершении (и заслуженно), так это Иван Обляков. Десятый номер красно-синих провел отличную игру — и к двум голам, а также одному результативному пасу в 2023 году добавил «1+1» уже в первом тайме. Сначала хавбек технично развернулся в штрафной и пробил в противоход Митрюшкину на 33-й минуте, а на 37-й гениальным пасом вывел Зайнутдинова на ударную позицию. Бахтиер не растерялся и эффектно перекинул вратаря.

К перерыву сложилось впечатление, что «Химки» обречены, — и оно подтвердилось во втором тайме. Аяз Гулиев во флеш-интервью признался: все проблемы — в голове, а некоторые игроки просто боятся мяча. Судя по второй 45-минутке, в раздевалке футболисты ничего не смогли с этим сделать. Да, команда Билялетдинова создала пару неплохих моментов, но так и не смогла пробить Торопа, который в основном составе подменил Игоря Акинфеева. Молодой вратарь ЦСКА выдал пару ярких сейвов, а также запомнился эффектным дриблингом, который, правда, пришлось включать после неудачной обработки мяча.

Окончательно все вопросы в матче снял Хорхе Карраскаль — в перерыве колумбиец заменил Заболотного, а на 61-й минуте отличился за ЦСКА впервые с сентября.

В оставшиеся полчаса армейцы пытались наседать и забить четвертый, но много сил не тратили. У «Химок» же просто ничего не получалось — вернуться в игру при таком счете, физической усталости и ментальном состоянии почти нереально.

Армейцы победили и максимально приблизились к «Спартаку», потерявшему очки в дерби с «Динамо». Кажется, впереди нас ждет мощнейшая битва за тройку!

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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