«Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче
30 апреля, после досрочной победы в Тинькофф чемпионате России, форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой спор с комментатором Константином Геничем и назвал слова эксперта «позорными».
Подробнее об этой истории можно прочитать в материале «СЭ».
Большинство читателей портала в комментариях осудили высказывания футболиста в адрес комментатора.
«Позорный парень этот Дзюба... Сам за спиной Сергеева, своего конкурента, утверждает, что тот — слабак и не забьёт даже 9 мячей в ЧР... А когда это выносят на публику — обижается, типа. Тьфу на такого, да и только. Ну да про моральный облик Рукаку всё было давно известно...»
«Человек, чьи поведение и поступки в течение многих-многих лет, являются позором систематически, говорит про чей-то позор? Мда»
«Пари есть пари. Проиграл — ответь»
«Человек, который, как считается, обладает чувством юмора, должен понимать, когда и другие люди шутят»
«Дзюба повел себя гнусно. Если ты о чем-то разговариваешь с журналистом и не хочешь выносить это на публику, ты предупреждаешь: это — между нами. Дзюба этого не сделал. Он предполагать не мог, что Сергеев окажется в Зените, а когда это случилось — завилял хвостом, обвиняя непонятно в чем Генича. Язык у Дзюбы, как помело, а отвечать за базар не хочется. Хотя мог бы сказать — да, я ошибся, недооценил Ивана, он молодец — и дело, которое выеденного яйца не стоит, сошло бы на нет. Мощные скаутские службы лучших клубов мира ошибаются — и ничего страшного не происходит, это футбол, слоеный пирог обстоятельств — игрок в одном клубе заиграл, в другом — нет»
«Включил заднюю, называется»
«Надо достойно проигрывать спор»
«Дзюба, как оно и есть — типичная дева по зодиаку, Генича поддерживаю»
«Дзюба мог ответить по-другому. Например: «Это не было спором (Прим. «в случае если это действительно так»), мы разговаривали о потенциальном количестве голов игрока и у каждого было свое мнение. Переход игрока в Зенит оказался существенным фактором из-за чего моё мнение оказалось ошибочным»
«Но этому чуду проще оскорбить, где-то нафантазировать, главное пытаться до последнего выйти сухим из воды и ни капли вины взять на себя»
«Ну, за слова отвечать надо. Проиграл спор — отдай что обещал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0