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«Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче

Болельщики осудили высказывания Дзюбы в адрес Генича
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

30 апреля, после досрочной победы в Тинькофф чемпионате России, форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой спор с комментатором Константином Геничем и назвал слова эксперта «позорными».

Подробнее об этой истории можно прочитать в материале «СЭ».

Большинство читателей портала в комментариях осудили высказывания футболиста в адрес комментатора.

«Позорный парень этот Дзюба... Сам за спиной Сергеева, своего конкурента, утверждает, что тот — слабак и не забьёт даже 9 мячей в ЧР... А когда это выносят на публику — обижается, типа. Тьфу на такого, да и только. Ну да про моральный облик Рукаку всё было давно известно...»

«Человек, чьи поведение и поступки в течение многих-многих лет, являются позором систематически, говорит про чей-то позор? Мда»

«Пари есть пари. Проиграл — ответь»

«Человек, который, как считается, обладает чувством юмора, должен понимать, когда и другие люди шутят»

«Дзюба повел себя гнусно. Если ты о чем-то разговариваешь с журналистом и не хочешь выносить это на публику, ты предупреждаешь: это — между нами. Дзюба этого не сделал. Он предполагать не мог, что Сергеев окажется в Зените, а когда это случилось — завилял хвостом, обвиняя непонятно в чем Генича. Язык у Дзюбы, как помело, а отвечать за базар не хочется. Хотя мог бы сказать — да, я ошибся, недооценил Ивана, он молодец — и дело, которое выеденного яйца не стоит, сошло бы на нет. Мощные скаутские службы лучших клубов мира ошибаются — и ничего страшного не происходит, это футбол, слоеный пирог обстоятельств — игрок в одном клубе заиграл, в другом — нет»

Артем Дзюба. Дзюба назвал позором поведение комментатора Генича: «Спартак» его забанил. И я"

«Включил заднюю, называется»

«Надо достойно проигрывать спор»

«Дзюба, как оно и есть — типичная дева по зодиаку, Генича поддерживаю»

«Дзюба мог ответить по-другому. Например: «Это не было спором (Прим. «в случае если это действительно так»), мы разговаривали о потенциальном количестве голов игрока и у каждого было свое мнение. Переход игрока в Зенит оказался существенным фактором из-за чего моё мнение оказалось ошибочным»

«Но этому чуду проще оскорбить, где-то нафантазировать, главное пытаться до последнего выйти сухим из воды и ни капли вины взять на себя»

«Ну, за слова отвечать надо. Проиграл спор — отдай что обещал».

Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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