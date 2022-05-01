«Дзюба повел себя гнусно». Болельщики осудили Дзюбу за слова о Гениче

30 апреля, после досрочной победы в Тинькофф чемпионате России, форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой спор с комментатором Константином Геничем и назвал слова эксперта «позорными».

Подробнее об этой истории можно прочитать в материале «СЭ».

Большинство читателей портала в комментариях осудили высказывания футболиста в адрес комментатора.

«Позорный парень этот Дзюба... Сам за спиной Сергеева, своего конкурента, утверждает, что тот — слабак и не забьёт даже 9 мячей в ЧР... А когда это выносят на публику — обижается, типа. Тьфу на такого, да и только. Ну да про моральный облик Рукаку всё было давно известно...»

«Человек, чьи поведение и поступки в течение многих-многих лет, являются позором систематически, говорит про чей-то позор? Мда»

«Пари есть пари. Проиграл — ответь»

«Человек, который, как считается, обладает чувством юмора, должен понимать, когда и другие люди шутят»

«Дзюба повел себя гнусно. Если ты о чем-то разговариваешь с журналистом и не хочешь выносить это на публику, ты предупреждаешь: это — между нами. Дзюба этого не сделал. Он предполагать не мог, что Сергеев окажется в Зените, а когда это случилось — завилял хвостом, обвиняя непонятно в чем Генича. Язык у Дзюбы, как помело, а отвечать за базар не хочется. Хотя мог бы сказать — да, я ошибся, недооценил Ивана, он молодец — и дело, которое выеденного яйца не стоит, сошло бы на нет. Мощные скаутские службы лучших клубов мира ошибаются — и ничего страшного не происходит, это футбол, слоеный пирог обстоятельств — игрок в одном клубе заиграл, в другом — нет»

«Включил заднюю, называется»

«Надо достойно проигрывать спор»

«Дзюба, как оно и есть — типичная дева по зодиаку, Генича поддерживаю»

«Дзюба мог ответить по-другому. Например: «Это не было спором (Прим. «в случае если это действительно так»), мы разговаривали о потенциальном количестве голов игрока и у каждого было свое мнение. Переход игрока в Зенит оказался существенным фактором из-за чего моё мнение оказалось ошибочным»

«Но этому чуду проще оскорбить, где-то нафантазировать, главное пытаться до последнего выйти сухим из воды и ни капли вины взять на себя»

«Ну, за слова отвечать надо. Проиграл спор — отдай что обещал».