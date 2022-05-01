Орлов о «Зените» и настрое на «Спартак»: «И ведь Семак не носится по бровке, как принято в одном клубе»

Известный комментатор Геннадий Орлов — об очередном золоте «Зенита».

Клаудиньо и Кройф

— «Зенит» уже начинают называть русской «Баварией».

— (Смеется.) Не стоит сравнивать бундеслигу и РПЛ. Разные уровни. Небо и земля. Тем не менее «Зенит», конечно, добился серьезного успеха. Четвертое чемпионство подряд. Семак здорово «выстрелил». И дело не только в титулах, но и в прогрессе игроков.

— Кого вы имеете в виду?

— Кругового и Мостового. Они о себе заявили в полный голос в этом сезоне. Очень удачным оказалось приобретение Сергеева.

— А вы изначально в него не верили?

— Честно говоря, подозревал, что он впишется в игру «Зенита». Парень хорошо играет в пас. Быстро понял на поле бразильцев. Какой гол они вчера прекрасный забили, когда Алберто скинул Сергееву головой!

— Бразильцы главные творцы очередного успеха «Зенита»?

— Конечно, это очень мощное усиление. Особенно в лице Клаудиньо. Он настоящий конструктор атак, читает игру на несколько ходов вперед. Мне сейчас пришел на ум Кройф. Вот Клаудиньо играет в схожей манере. Шахматист!

— Как вам Малком?

— Вот он показал себя трудягой. Пашет, молодец!

— Вам не кажется, что самый высокий КПД среди бразильцев у Вендела?

— Пожалуй. Классическая рабочая лошадка. Таскает рояль. Выносливый парень. Но есть одна проблема.

— Какая?

— Ему нельзя пропускать матчи. Потом тяжело попадать в ритм игры, много брака. Но в целом бразильцы, конечно, краеугольный камень успеха команды. Даже не камень, а целый пласт. (Смеется.) Их пятеро в «Зените».

— Почему они прижились, а аргентинцы нет?

— Хороший вопрос. Дело в менталитете. Бразильцы отличаются добрым нравом. Мы это поняли еще по Халку. А аргентинцы — ребята жесткие и даже злые. Ну вспомните хотя бы Паредеса. Бразильцы ближе нам по характеру. Дай бог, чтобы они остались.

Кто бросит перчатку «Зениту»?

— Если они не уедут, вопрос о новом чемпионе страны станет пустой формальностью?

— Так говорить не стоит. Рано. Зачем? Слушайте, все-таки «Динамо» какое-то время составляло конкуренцию «Зениту». Просто бело-голубым не хватило психологической устойчивости. Молодые ребята... Ну и Шварц допустил какие-то ошибки. Его не стоило раньше времени превозносить. Он еще ничего не достиг. Приглашение Смолова тоже неоднозначное.

— Разве?

— Да. Конечно, он забил, помог, но ведь и отобрал игровое время у Тюкавина, которому надо развиваться. Парень сейчас в самом соку. Про Захаряна я вам как-то говорил. Он должен играть на позиции под нападающим, а не на фланге. Похоже, сейчас Шварц это понял. Захарян, как и Клаудиньо, подходит на роль плеймейкера, конструктора в центре поля, ближе к атаке. Кстати, меня в этом суждении поддерживает Михаил Галактионов — главный тренер молодежной сборной. Он хорошо осведомлен о потенциале Арсена. Его надо развивать, а зачем-то поставили на фланг... И Захарян там угас.

— Кто еще может бросить перчатку «Зениту»?

— Возможно, ЦСКА. Да и у «Локомотива» в целом добротные футболисты.

— Матч с «Локомотивом» вновь обнажил проблему вратаря в «Зените»?

— Ну... Семак же поддержал Мишу Кержакова. Не поменял его в перерыве. Хотя вратарь «поплыл». Однако «Зенит» показал, что он настоящая команда. Один ошибся — другие выручили. У Михаила чувствуется какая-то неуверенность. Пропустил гол, потом еще выскочил зачем-то из ворот, его перекинули... Ну что поделать.

За победу над «Спартаком» игроки «Зенита» получат повышенные премиальные

— «Зенит» в этом сезоне избавился от дзюбозависимости?

— Конечно. Полностью избавился. Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева. Какая теперь скорость впереди? Защитники просто не успевают. Другое дело, что проблемы в обороне очевидны.

— Чистякову и Алипу недавно от вас досталось...

— Чистяков прогрессирует, но, как я вам уже сказал, он часто играет на прямых ногах. Теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне. Соперники проходят по центру. «Зенит» только привыкает играть без Ракицкого и Ловрена. А у Алипа, к сожалению, нет первого паса. Откидывает просто Венделу и все.

— Какая теперь внутренняя мотивация у Сергея Семака? Может быть, догнать Олега Романцева и шесть раз подряд стать с «Зенитом» чемпионом?

— Меня подкупает в нем сдержанность, корректность, чувство юмора. Ему порой задают каверзные вопросы, но он сохраняет спокойствие. Умеет себя вести. У нас в РПЛ много разных тренеров... Есть истеричные, есть вечно всем недовольные. В одном клубе принято бегать по бровке. Но Сергей Богданович этого не делает. Он оказался педагогом. Нашел ключик к каждому! Фантастический успех Семака! Сначала вывел скромную «Уфу» в квалификацию Лиги Европы, потом четыре раза стал чемпионом с «Зенитом». В этом сезоне питерцы очень достойно сыграли в Лиге чемпионов. 3:3 с «Челси». А как радовался «Ювентус» победному голу? С «Бетисом» в Лиге Европы играли на равных! Вот что самое главное. «Зенит» не выглядел мальчиком для битья. Посмотрим, какое решение примет УЕФА в отношении наших клубов. Если нас отсекут, то мы еще больше отстанем от Европы.

— Сидит ли в головах у игроков «Зенита» еще одна цель на сезон — отправить «Спартак» в стыки?

— Хотите, открою вам маленькую тайну?

— Конечно.

— За победу над «Спартаком» «Зенит» все равно получает повышенные премиальные. Вот и делайте выводы сами, какой получится эта игра.