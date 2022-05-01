Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:45

Орлов о «Зените» и настрое на «Спартак»: «И ведь Семак не носится по бровке, как принято в одном клубе»

Комментатор Орлов рассказал о повышенных премиальных «Зенита» за победу над «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Известный комментатор Геннадий Орлов — об очередном золоте «Зенита».

Клаудиньо и Кройф

— «Зенит» уже начинают называть русской «Баварией».

— (Смеется.) Не стоит сравнивать бундеслигу и РПЛ. Разные уровни. Небо и земля. Тем не менее «Зенит», конечно, добился серьезного успеха. Четвертое чемпионство подряд. Семак здорово «выстрелил». И дело не только в титулах, но и в прогрессе игроков.

— Кого вы имеете в виду?

— Кругового и Мостового. Они о себе заявили в полный голос в этом сезоне. Очень удачным оказалось приобретение Сергеева.

— А вы изначально в него не верили?

— Честно говоря, подозревал, что он впишется в игру «Зенита». Парень хорошо играет в пас. Быстро понял на поле бразильцев. Какой гол они вчера прекрасный забили, когда Алберто скинул Сергееву головой!

— Бразильцы главные творцы очередного успеха «Зенита»?

— Конечно, это очень мощное усиление. Особенно в лице Клаудиньо. Он настоящий конструктор атак, читает игру на несколько ходов вперед. Мне сейчас пришел на ум Кройф. Вот Клаудиньо играет в схожей манере. Шахматист!

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; подбрасывают в&nbsp;воздух Сергея Семака после досрочного чемпионства. «Зенит» излечил дзюбозависимость. Семак — главный победитель сезона

— Как вам Малком?

— Вот он показал себя трудягой. Пашет, молодец!

— Вам не кажется, что самый высокий КПД среди бразильцев у Вендела?

— Пожалуй. Классическая рабочая лошадка. Таскает рояль. Выносливый парень. Но есть одна проблема.

— Какая?

— Ему нельзя пропускать матчи. Потом тяжело попадать в ритм игры, много брака. Но в целом бразильцы, конечно, краеугольный камень успеха команды. Даже не камень, а целый пласт. (Смеется.) Их пятеро в «Зените».

— Почему они прижились, а аргентинцы нет?

— Хороший вопрос. Дело в менталитете. Бразильцы отличаются добрым нравом. Мы это поняли еще по Халку. А аргентинцы — ребята жесткие и даже злые. Ну вспомните хотя бы Паредеса. Бразильцы ближе нам по характеру. Дай бог, чтобы они остались.

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

Кто бросит перчатку «Зениту»?

— Если они не уедут, вопрос о новом чемпионе страны станет пустой формальностью?

— Так говорить не стоит. Рано. Зачем? Слушайте, все-таки «Динамо» какое-то время составляло конкуренцию «Зениту». Просто бело-голубым не хватило психологической устойчивости. Молодые ребята... Ну и Шварц допустил какие-то ошибки. Его не стоило раньше времени превозносить. Он еще ничего не достиг. Приглашение Смолова тоже неоднозначное.

— Разве?

— Да. Конечно, он забил, помог, но ведь и отобрал игровое время у Тюкавина, которому надо развиваться. Парень сейчас в самом соку. Про Захаряна я вам как-то говорил. Он должен играть на позиции под нападающим, а не на фланге. Похоже, сейчас Шварц это понял. Захарян, как и Клаудиньо, подходит на роль плеймейкера, конструктора в центре поля, ближе к атаке. Кстати, меня в этом суждении поддерживает Михаил Галактионов — главный тренер молодежной сборной. Он хорошо осведомлен о потенциале Арсена. Его надо развивать, а зачем-то поставили на фланг... И Захарян там угас.

Футболисты качают главного тренера &laquo;Зенита&raquo; Сергея Семака после четвертой подряд победы в&nbsp;чемпионате России.

— Кто еще может бросить перчатку «Зениту»?

— Возможно, ЦСКА. Да и у «Локомотива» в целом добротные футболисты.

— Матч с «Локомотивом» вновь обнажил проблему вратаря в «Зените»?

— Ну... Семак же поддержал Мишу Кержакова. Не поменял его в перерыве. Хотя вратарь «поплыл». Однако «Зенит» показал, что он настоящая команда. Один ошибся — другие выручили. У Михаила чувствуется какая-то неуверенность. Пропустил гол, потом еще выскочил зачем-то из ворот, его перекинули... Ну что поделать.

Сергей Семак. Семак после чемпионства «Зенита»: «Мы не доминируем в РПЛ, но хотим этого достичь!»

За победу над «Спартаком» игроки «Зенита» получат повышенные премиальные

— «Зенит» в этом сезоне избавился от дзюбозависимости?

— Конечно. Полностью избавился. Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева. Какая теперь скорость впереди? Защитники просто не успевают. Другое дело, что проблемы в обороне очевидны.

— Чистякову и Алипу недавно от вас досталось...

— Чистяков прогрессирует, но, как я вам уже сказал, он часто играет на прямых ногах. Теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне. Соперники проходят по центру. «Зенит» только привыкает играть без Ракицкого и Ловрена. А у Алипа, к сожалению, нет первого паса. Откидывает просто Венделу и все.

— Какая теперь внутренняя мотивация у Сергея Семака? Может быть, догнать Олега Романцева и шесть раз подряд стать с «Зенитом» чемпионом?

— Меня подкупает в нем сдержанность, корректность, чувство юмора. Ему порой задают каверзные вопросы, но он сохраняет спокойствие. Умеет себя вести. У нас в РПЛ много разных тренеров... Есть истеричные, есть вечно всем недовольные. В одном клубе принято бегать по бровке. Но Сергей Богданович этого не делает. Он оказался педагогом. Нашел ключик к каждому! Фантастический успех Семака! Сначала вывел скромную «Уфу» в квалификацию Лиги Европы, потом четыре раза стал чемпионом с «Зенитом». В этом сезоне питерцы очень достойно сыграли в Лиге чемпионов. 3:3 с «Челси». А как радовался «Ювентус» победному голу? С «Бетисом» в Лиге Европы играли на равных! Вот что самое главное. «Зенит» не выглядел мальчиком для битья. Посмотрим, какое решение примет УЕФА в отношении наших клубов. Если нас отсекут, то мы еще больше отстанем от Европы.

— Сидит ли в головах у игроков «Зенита» еще одна цель на сезон — отправить «Спартак» в стыки?

— Хотите, открою вам маленькую тайну?

— Конечно.

— За победу над «Спартаком» «Зенит» все равно получает повышенные премиальные. Вот и делайте выводы сами, какой получится эта игра.

Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
39
31
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» избежит прямого вылета из РПЛ
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Стукалов: «У Беленова что-то серьезное, прогноз не утешительный»
Юран получил красную карточку после завершения матча «Химок» против «Уфы»
«Химки» упустили победу в матче с «Уфой». Агаларов сравнял счет с пенальти
Андрей Червиченко: «Если «Спартак» выиграет Кубок, Ваноли начнут носить на руках. Придется оставлять...»
Два ключевых защитника «Спартака» получили «лишние» предупреждения. Благодаря кому дисквалифицирован Жиго?
Андрей Червиченко: «Бакаев не оправдал ожиданий, а Промес добавил агрессии»
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
Комментатор Орлов открыл тайну о премиальных «Зенита» в матче со «Спартаком»
Джикия и Жиго пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек. После него — игра с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба в конфликте с Геничем выглядит жалко. Но у этой истории есть и позитивный герой

«Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости