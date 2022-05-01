Орлов о «Зените» и настрое на «Спартак»: «И ведь Семак не носится по бровке, как принято в одном клубе»
Клаудиньо и Кройф
— «Зенит» уже начинают называть русской «Баварией».
— (Смеется.) Не стоит сравнивать бундеслигу и РПЛ. Разные уровни. Небо и земля. Тем не менее «Зенит», конечно, добился серьезного успеха. Четвертое чемпионство подряд. Семак здорово «выстрелил». И дело не только в титулах, но и в прогрессе игроков.
— Кого вы имеете в виду?
— Кругового и Мостового. Они о себе заявили в полный голос в этом сезоне. Очень удачным оказалось приобретение Сергеева.
— А вы изначально в него не верили?
— Честно говоря, подозревал, что он впишется в игру «Зенита». Парень хорошо играет в пас. Быстро понял на поле бразильцев. Какой гол они вчера прекрасный забили, когда Алберто скинул Сергееву головой!
— Бразильцы главные творцы очередного успеха «Зенита»?
— Конечно, это очень мощное усиление. Особенно в лице Клаудиньо. Он настоящий конструктор атак, читает игру на несколько ходов вперед. Мне сейчас пришел на ум Кройф. Вот Клаудиньо играет в схожей манере. Шахматист!
— Как вам Малком?
— Вот он показал себя трудягой. Пашет, молодец!
— Вам не кажется, что самый высокий КПД среди бразильцев у Вендела?
— Пожалуй. Классическая рабочая лошадка. Таскает рояль. Выносливый парень. Но есть одна проблема.
— Какая?
— Ему нельзя пропускать матчи. Потом тяжело попадать в ритм игры, много брака. Но в целом бразильцы, конечно, краеугольный камень успеха команды. Даже не камень, а целый пласт. (Смеется.) Их пятеро в «Зените».
— Почему они прижились, а аргентинцы нет?
— Хороший вопрос. Дело в менталитете. Бразильцы отличаются добрым нравом. Мы это поняли еще по Халку. А аргентинцы — ребята жесткие и даже злые. Ну вспомните хотя бы Паредеса. Бразильцы ближе нам по характеру. Дай бог, чтобы они остались.
Кто бросит перчатку «Зениту»?
— Если они не уедут, вопрос о новом чемпионе страны станет пустой формальностью?
— Так говорить не стоит. Рано. Зачем? Слушайте, все-таки «Динамо» какое-то время составляло конкуренцию «Зениту». Просто бело-голубым не хватило психологической устойчивости. Молодые ребята... Ну и Шварц допустил какие-то ошибки. Его не стоило раньше времени превозносить. Он еще ничего не достиг. Приглашение Смолова тоже неоднозначное.
— Разве?
— Да. Конечно, он забил, помог, но ведь и отобрал игровое время у Тюкавина, которому надо развиваться. Парень сейчас в самом соку. Про Захаряна я вам как-то говорил. Он должен играть на позиции под нападающим, а не на фланге. Похоже, сейчас Шварц это понял. Захарян, как и Клаудиньо, подходит на роль плеймейкера, конструктора в центре поля, ближе к атаке. Кстати, меня в этом суждении поддерживает Михаил Галактионов — главный тренер молодежной сборной. Он хорошо осведомлен о потенциале Арсена. Его надо развивать, а зачем-то поставили на фланг... И Захарян там угас.
— Кто еще может бросить перчатку «Зениту»?
— Возможно, ЦСКА. Да и у «Локомотива» в целом добротные футболисты.
— Матч с «Локомотивом» вновь обнажил проблему вратаря в «Зените»?
— Ну... Семак же поддержал Мишу Кержакова. Не поменял его в перерыве. Хотя вратарь «поплыл». Однако «Зенит» показал, что он настоящая команда. Один ошибся — другие выручили. У Михаила чувствуется какая-то неуверенность. Пропустил гол, потом еще выскочил зачем-то из ворот, его перекинули... Ну что поделать.
За победу над «Спартаком» игроки «Зенита» получат повышенные премиальные
— «Зенит» в этом сезоне избавился от дзюбозависимости?
— Конечно. Полностью избавился. Игра впереди стала другой. Правильно сделали, что позвали Сергеева. Какая теперь скорость впереди? Защитники просто не успевают. Другое дело, что проблемы в обороне очевидны.
— Чистякову и Алипу недавно от вас досталось...
— Чистяков прогрессирует, но, как я вам уже сказал, он часто играет на прямых ногах. Теряет концентрацию. Отважный, смелый парень, командный игрок. Но допускает позиционные ошибки в обороне. Соперники проходят по центру. «Зенит» только привыкает играть без Ракицкого и Ловрена. А у Алипа, к сожалению, нет первого паса. Откидывает просто Венделу и все.
— Какая теперь внутренняя мотивация у Сергея Семака? Может быть, догнать Олега Романцева и шесть раз подряд стать с «Зенитом» чемпионом?
— Меня подкупает в нем сдержанность, корректность, чувство юмора. Ему порой задают каверзные вопросы, но он сохраняет спокойствие. Умеет себя вести. У нас в РПЛ много разных тренеров... Есть истеричные, есть вечно всем недовольные. В одном клубе принято бегать по бровке. Но Сергей Богданович этого не делает. Он оказался педагогом. Нашел ключик к каждому! Фантастический успех Семака! Сначала вывел скромную «Уфу» в квалификацию Лиги Европы, потом четыре раза стал чемпионом с «Зенитом». В этом сезоне питерцы очень достойно сыграли в Лиге чемпионов. 3:3 с «Челси». А как радовался «Ювентус» победному голу? С «Бетисом» в Лиге Европы играли на равных! Вот что самое главное. «Зенит» не выглядел мальчиком для битья. Посмотрим, какое решение примет УЕФА в отношении наших клубов. Если нас отсекут, то мы еще больше отстанем от Европы.
— Сидит ли в головах у игроков «Зенита» еще одна цель на сезон — отправить «Спартак» в стыки?
— Хотите, открою вам маленькую тайну?
— Конечно.
— За победу над «Спартаком» «Зенит» все равно получает повышенные премиальные. Вот и делайте выводы сами, какой получится эта игра.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0