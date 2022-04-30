Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»

«СЭ» — о конфликте форварда с комментатором.

После чемпионства «Зенита» самым обсуждаемым сюжетом стал не очередной титул питерцев, а конфликт Дзюбы с комментатором Константином Геничем.

Журналист ранее рассказывал, что заключил с Дзюбой пари, какое количество голов забьет нападающий Иван Сергеев, и выиграл его.

Артем же сегодня после церемонии награждения дал понять, что не признает этот спор и критически высказался в адрес Генича.

— Мы не спорили на что-то. Константин Генич — как «желтая» пресса. Журналист, с которым мы разговаривали тет-а-тет. Он из этого просто раздул такую космическую... Не знает, как привлечь к себе внимание. Для меня это позорно, честно. Мы разговаривали вообще...

Мне кажется, Ване самому неудобно за наш разговор. Я до этого Ваньку не видел и не знал. Хороший футболист и я рад, что он забивает голы, искренне за него переживал. Но как Генич себя ведет — это прям фу. Правильно, что «Спартак» его забанил, я его тоже забанил, — сказал Дзюба в телеинтервью.

О каком споре говорит Дзюба?

Генич и Дзюба поспорили на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года, когда тренер «Рубина» отмечал 50-летие в московском клубе Soho. Иван Сергеев тогда вместе с «Крыльями Советов» вышел в РПЛ, но не успел дебютировать в лиге. А до этого в ФНЛ забил 40 голов за сезон.

О споре с игроком Генич уже рассказывал в программе «Коммент.Шоу» в октябре 2021-го. Якобы комментатор спорил с Артемом, что Сергеев забьет больше 8 голов в чемпионате, а Дзюба ставил на то, что голов будет меньше. Обсуждения проходили в компании знакомых и друзей Слуцкого.

Зимой Сергеев стал зенитовцем, а в апреле Генич отпраздновал победу: «Мы сошлись на том, что на деньги спорить бессмысленно. У меня их гораздо меньше. Мы договорились, что кто выигрывает, тот загадывает желание. И у меня была фантазия: белая майка, моя фотография и надпись «Спартак», разбань Генича».

«Спартак» из-за критических высказываний комментатора после матча красно-белых с «Краснодаром» добился, чтобы Генич не комментировал их игры.

Генич ответил Дзюбе: «Просто фуфло»

После сегодняшней критической реплики Дзюбы реакция Генича сначала появилась в его соцсетях. Он назвал нападающего «Зенита» «позорником».

А затем выступил со спичем о том, почему разочаровался в Дзюбе и подробнее рассказал об их споре.

— Я защищал Дзюбу всегда. И в истории с болельщиками в Сан-Марино, и когда его хейтили фанаты «Спартака». Но когда он сказал, что я — «желтая» пресса, раздул все до космических масштабов... Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Не склонен к оскорблениям, но Артем — фуфло. Просто фуфло. Когда мы спорили, рядом было много людей. Это не приватный спор. И то, что он говорил про Сергеева, если бы он воспроизвел сейчас, или я, то Артему мало бы не показалось.

Вынес наш спор на публичное шоу. Российскому футболу, может быть, не достает таких моментов, когда футболист сборной спорит с журналистом. Журналист верит в игрока, а футболист не верит. Мне хотелось, чтобы это было подано как шоу, чтобы был интерес. Когда мы спорили, Сергеев не сыграл ни одного матча в РПЛ. Дзюба тогда поставил под сомнение его приглашение в сборную и даже намек на это.

Это был честный спор и надо было его по-мужски принять. То, что сказал Артем — это гниль самая настоящая. Артем, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит большинство болельщиков. Я теперь готов приплюсоваться к этому большинству. Ты как человек повел себя как не очень хороший персонаж. В большинстве случаев я его поддерживал. Но когда он назвал меня нехорошими словами, поддержал решение «Спартака» — это мерзко. Когда Артем закончит свою карьеру, он хлебнет не малой ложкой, — сказал Генич в эфире.

По словам комментатора, он был готов на другое желание: разместить фотографию с коллегами или словами, что он проиграл спор. Но Дзюба не выходил с ним на связь и не отвечал на сообщения.

Генича в эфире поддержал и Андрей Аршавин. «На месте Артема я бы сказал, что да, спор проиграл, выполнил бы желание, но не самое злое и вышел бы из этой истории нормально для всех сторон», — сказал он.

«Даже Леонид Викторович Слуцкий признал, что победа на моей стороне. Спор был на голы Сергеева в «Крыльях». Никто не предполагал, что он окажется в «Зените», — отметил Генич. Похоже, Дзюба не воспринял этот спор всерьез.

От Дзюбы досталось не только Геничу. Форвард упрекнул другие клубы в отсутствии конкуренции

Помимо панча по поводу Генича Дзюба передал привет и клубам, которые пытались составить «Зениту» конкуренцию в этом сезоне.

— Хочется какой-то борьбы. Сегодня я думал, что будет дерби. Они повели 1:0, благодаря нам. Думал, что-то будет. А по факту «Локомотив» вообще не особо сопротивлялся и к 50-й минуте встал. Я лично хотел бы, чтобы была борьба. От этого выиграем мы все. Хочется дерби двух столиц, чтобы все топ-клубы пришли в себя.

ЦСКА немножко ожил, а потом сдулся. «Динамо» немножко сопротивлялось, но больше на словах, мне кажется, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство, то отдавать матчи с «Уралом» дома... Мне кажется, это как минимум странно. Ждем, что в следующем году многие команды подтянуться и чемпионат будет сильный. Хочется конкуренции до последнего тура, — заявил Артем.