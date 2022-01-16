«Желаю Тедеско успехов в «Лейпциге»! Не сомневаюсь, что он нам — тоже». Федотов — о восприятии «Сочи», восхищении Гасперини и Кокорине
Во второй части большого интервью обозревателю «СЭ» главный тренер «Сочи» рассказывает о своих особенных взаимоотношениях со «Спартаком», желает успеха Тедеско в «Лейпциге», реагирует на колкость Деспота, вспоминает сочинский период Кокорина, рассказывает о приеме, позволившем команде быстро оправиться от обидного проигрыша «Партизану» в Лиге конференций, опровергает клише о нелюбви к работе с молодежью, восхищается Гасперини и рассуждает о собственном тренерском будущем.
Желаю Тедеско успехов в «Лейпциге». Не сомневаюсь, что и он нам — тоже
— «Спартак» — это вообще ваш клиент. Вы выиграли у него в «Сочи» четыре матча из пяти при одной ничьей, да и в «Оренбурге» побеждали не раз. Почему так получается? — вопрос Федотову.
— Наверное, везет. Вот, буквально сегодня читал какую-то публикацию, попалось на глаза: «Спартак» — народная команда, против нее все настраиваются на триста процентов". В этом есть доля истины. Даже играя в гостях, спартаковцы имеют перевес болельщиков. Так было, когда я работал в «Оренбурге», так же и в «Сочи». Но как сказал наш тренер вратарей Дмитрий Бородин: «Это наш Колизей!» Все эти вещи дают дополнительную мотивацию, настраивать команду не нужно. Она сама мобилизуется и показывает максимум.
— Человек, которому Бородин сказал про «наш Колизей», недавно возглавил «Лейпциг». Вы болеете за или против Доменико Тедеско?
— У меня никогда не было никакой агрессии ни к одному тренеру. Со всеми хорошие, приятельские отношения, в том числе и с Тедеско. Да, бывают эмоциональные ситуации, но и в них никто никого не оскорблял и не унижал. Матчи со «Спартаком» всегда отличаются от других, да и сам Тедеско во встречах с «Сочи» был эмоционален. Негативно я к этому никогда не относился. Наоборот, пожелаю Доменико успехов. Не сомневаюсь, что и он сделает то же самое по отношению к нашей команде.
— Ваш покойный отец был спартаковским болельщиком. Что бы он вам сказал, глядя на то, как вы из матча в матч обыгрываете красно-белых?
— Любовь к сыну у папы все равно была сильнее! Когда мысленно общаюсь с ним, надеюсь, что он воспринимает все происходящее с огромной благодарностью. Отец хотел видеть меня футболистом, и в том, что это произошло, его заслуга огромна. Я начал всерьез заниматься футболом только в 15 лет, и из всего нашего спецкласса в Свердловске только мне посчастливилось добраться до российской высшей лиги. Думаю, он все понимает правильно...
— Вы до 15 лет не занимались футболом профессионально, потом полтора года служили в настоящей армии — и при этом доросли до капитана команды высшего дивизиона. Сегодня при подобных вводных возможно сделать такую карьеру?
— Думаю, нет. Любой вид спорта стал гораздо более специализирован, и все рано начинают им заниматься. Хотя это в разы увеличивает травматизм. У футболистов нашего поколения, все детство пропадавшего во дворе и занимавшегося всеми видами спорта, игравшего во все игры, таких проблем не было.
— Уж долгожданной победе над «Зенитом», тем более в гостях, папа точно порадовался бы. Большое у вас было внутреннее торжество после всего, что говорилось на эту тему в последние годы?
— Торжеством я бы это ощущение не назвал. Все могло закончиться и не так радужно. Мы воспользовались численным преимуществом, хотя и в большинстве пришлось нелегко. Удаления Азмуна могло и не случиться, попади он в мяч, а не в грудь Джанаеву. Мы приезжаем к любой команде с огромным желанием победить, независимо от того, «Зенит» это, «Спартак» или ЦСКА.
— Армейцев, как и спартаковцев, вы дома обыграли с крупным счетом. Да еще и забив три мяча в первые 16 минут. Этот матч можно назвать для вас лучшим в сезоне?
— Такой старт все-таки стал стечением обстоятельств. ЦСКА оказался не готов к такому началу. Но не понимаю, почему говорят только о том, что армейцы провалили первый тайм, а не о том, что «Сочи» выглядел хорошо. Хотелось бы и такой посыл слышать от комментаторов.
— Год назад из «Сочи» в ЦСКА перешел ваш аналитик Евгений Шевелев. Но что-то незаметно, чтобы ваша команда просела в анализе.
— Работа аналитиков важна, они берут на себя серьезный пласт невидимого снаружи труда. Они должны очень глубоко разбираться в футболе и понимать идеи главного тренера. У нас остался Александр Веряскин, который не останавливается в развитии и пользуется всеми новыми разработками.
Рассчитывали обыграть «Партизан» без серии пенальти
— Один из самых обидных моментов сезона для вас — пропущенный на последней минуте ответного матча в Белграде мяч от «Партизана» и последующее поражение в серии пенальти. Корите себя за что-то — может, за замены Нобоа с Юсуповым минут за 15 до конца, после чего команда отдала инициативу?
— Не сказал бы, что мы полностью отдали инициативу. Естественно, 20 тысяч сербских болельщиков, которые были на матче, гнали свою команду вперед. В футболе важен каждый нюанс, и в том случае им стал необязательный угловой, когда можно было выбить мяч в аут. Вроде бы мелочь — а обернулась пропущенным голом. Тем не менее в первом дополнительном тайме мы полностью доминировали, имели два стопроцентных момента, которые не реализовали. А «Партизан» в последние 15 минут терпеливо ждал серии пенальти. Здесь мы чуть-чуть недонастроились.
— В каком смысле?
— Наверное, мало внимания уделили этому аспекту на тренировках. Рассчитывали обыграть «Партизан» без серии пенальти.
— Можно ли вообще серию пенальти натренировать, учитывая, что в игре это совершенно другой уровень психологической нагрузки?
— Речь опять о психологии, это тема тонкая и сложная. Вроде бы ребята, которые выходили бить, были на сто процентов уверены в себе. Но порой мы видим, что от уверенности бьющего мало что зависит. Или поскользнулся при ударе, или вратарь отлично среагировал, что и произошло в Белграде, когда голкипер поймал кураж. Вот в психологии «Партизан» нас и превзошел. Сказалось, что это более опытная в еврокубках команда.
— Сложно было привести команду в чувство после такой досадной неудачи?
— Через три дня уже был следующий матч, поэтому нам даже некогда было переживать. Хорошая команда — та, которая быстро и правильно реагирует на поражения. Дольше одного вечера грустить нельзя, следующим утром уже начинается подготовка к следующему матчу. Это не говорит о том, что команда должна быть безразлична к проигрышам. Но если шлейф от поражения переносится на следующий матч, то мы в нем будем несостоятельны.
— Есть у вас фирменные приемы для переключения в таких ситуациях?
— Да. В тренировочном процессе можно поискать эмоции, азарт, что-то веселое. Может, даже и близко не связанное с футболом. Когда-то в СССР все играли в зарницу, где нужно захватить флаг соперника. Вот мы после «Партизана» на тренировке ее и устроили, адаптировав ее к мячу и футбольному полю. Поделились на две команды. Салить можно было только на половине поля соперника, засаленный уходил с поля. Нужно было придумать тактику, как отвлечь охраняющих зону с флагом. Сработало! И через три дня мы обыграли «Химки» — 3:0.
Не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Кокорин
— Джордже Деспотович в прошлом апреле после гола в ваши ворота за «Рубин» написал в Instagram: «Федотов, как ты там? Я — Деспот, я — плохой». Как вы это восприняли?
— Я не произнес в интервью ничего такого, чем мог обидеть футболиста. И сказал ему об этом позже, когда мы увиделись. Это была просто моя точка зрения о том, что происходило на заключительном этапе нашей работы в «Оренбурге». В результате это явилось для него очень хорошим мотивационным моментом. И прекрасно, ведь он в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров РПЛ.
— То есть после тех его слов вы с ним нормально пообщались?!
— Да, абсолютно. Здравомыслящие люди на такие мелочи не должны обращать внимания.
— Вообще, со многими своими бывшими игроками поддерживаете контакт?
— Встречаемся, разговариваем и с Заболотным, и с Суторминым — да, в общем, со всеми. В том числе и с легионерами — Поповичем, Бегичем, тем же Деспотовичем. Думаю, что пролитый на тренировках пот, добытые победы, да и поражения очень сближают и объединяют людей. Мы делаем одно дело, и даже когда мы расходимся по разным клубам, это не может и не должно превращать нас во врагов.
— Пожалуй, самый известный (правда, не только и не столько футболом) игрок, который у вас был, — Александр Кокорин. В одном из недавних интервью вы сказали, что сейчас разговора о его возвращении нет. Но если бы он возник, вам Кокорин был бы нужен?
— Смущает отсутствие игровой практики. Вот прочитал, что он забил два мяча и отдал голевую передачу в двусторонке. Это хоть какая-то информация. А до этого вообще ничего слышно не было! Травма на травме. Когда мы не видим футболиста на поле, то должны выяснить, почему он не играет. И пообщаться с ним, понять его желания.
Часто приходится слышать: вот, мол, у игрока контракт заканчивается, он не хочет подписывать новый, и тренер предпочитает других. Что за ерунда?! Какой тренер будет оставлять на скамейке футболиста, который приносит реальную пользу, — когда бы у него контракт ни заканчивался? Так что предметного разговора о возвращении Кокорина в «Сочи» не возникало, даже предпосылок к тому не было. Мы просто не знаем, ни в каких кондициях, ни в каких отношениях с самим собой находится Александр.
— Прекрасно помню, как Кокорин рвал и метал в своем первом официальном матче за «Сочи» после колонии — против «Краснодара». Что вы ему тогда сказали перед игрой?
— Там не нужно было мотивировать. Когда Кокорин пришел в команду, мы поговорили о том, что это хороший шанс доказать всем, и в первую очередь себе, свою состоятельность. Сначала мы его выставили на второй тайм в контрольном матче против «Динамо» — и увидели, что он в отличном состоянии. При том, что он провел с нами всего две тренировки, одна из которых была посвящена стандартам, создалось впечатление, что мы с ним работаем уже долгое время. Саша очень хорошо понимал свои функции на поле, ну а техники ему не занимать. Нам стало понятно, что у нас появился игрок, который хочет в этой жизни что-то доказать. А что было потом, в «Спартаке» и «Фиорентине», судить не мне.
— В «Спартак» переходит полузащитник Данил Пруцев, который у вас играл немного. В чем его сильные и слабые стороны, прибавил ли он в Самаре и пригодится ли красно-белым?
— Да, игровой практики у Данила в «Сочи» было мало, но и работоспособность, и техническая оснащенность у него потрясающие. На его позиции играли зрелые футболисты, и мы приняли решение, что для развития игрока будет правильнее его отпустить. А дальше сыграло роль то, что он попал в руки к знакомому специалисту (Игорю Осинькину. — Прим. И.Р.), который ему полностью доверяет. Как он заиграет в «Спартаке», зависит от его тренеров.
Лобановский говорил: «Если футболист отказывается от смены позиции — работать с ним бесполезно»
— Здорово прибавил в этом сезоне Данила Прохин. 20-летний защитник — твердый игрок вашей основы.
— Он командный игрок, который неплохо распоряжается мячом и может поддержать атаку. В оборонительных действиях есть над чем работать, пробелов пока много, нужно расти. Тогда есть возможность вырасти в очень хорошего футболиста РПЛ.
— Вас иногда упрекают в том, что не особо любите работать с молодыми игроками. История с Прохиным — опровержение этого клише или исключение из правила?
— Насчет работы с молодыми — это какой-то стереотип. Где нам было взять молодых в «Оренбурге»? В «Сочи» мы в сегодняшних реалиях постоянно привлекаем к тренировкам игроков молодежной команды. Но разрыв в уровне настолько велик, что пока нам не удается задействовать молодежь в играх основы. А еще молодые футболисты теперь стоят очень серьезных денег, что тоже ограничивает наши возможности в этом плане.
По моему убеждению, очень многие проблемы нашего взрослого футбола идут из детского, где тренер на бровке требует в первую очередь результата. А маленький игрок не должен бояться ошибок. Потому что этот страх переходит с ним на новый уровень и никуда уже не исчезает.
— В прошлом году Прохина вам арендовал «Зенит», в этом — «Ростов». Почему «Сочи» не смог полноценно его подписать? Неужели у вашего клуба возможности меньше, чем у нынешнего «Ростова»?
— Здесь надо спрашивать у сторон, которые участвовали в переговорном процессе. Видимо, были взаимные договоренности при оформлении трансфера Чистякова из «Ростова» в «Зенит». Но это мое личное мнение.
— Один ваш нынешний и два бывших игрока — Терехов, Мостовой и Сутормин — доросли до первой сборной, последний — даже до капитанской повязки в ней, пусть и разово. Сюрприз для вас?
— Никакого сюрприза. Я же знаю отношение этих ребят к самим себе, к труду на тренировках. Мы с вами говорили о последнем матче со «Спартаком», когда наша команда сплоченностью и самоотдачей заслужила удачу. Здесь то же самое. К результату, к прогрессу в карьере ведут правильные мысли и поступки. Отец Майкла Джордана говорил сыну: «Трудись! Отдыхать будешь потом». И тот самозабвенно трудился каждый день, а теперь отдыхает и говорит: «Кто не трудился тогда, тот сейчас развозит пиццу».
— Сутормин в сборной — ваша заслуга? Ведь именно вы временно переквалифицировали его в «Оренбурге» в правого защитника.
— Всегда говорю: это заслуга самого футболиста. Мы — помощники. Учим и направляем, не более того. Вот чья заслуга в том, что тот же Кирилл Заика стал игроком стартового состава «Сочи»? Только его собственная. Человек прошел через серию операций, в какой-то момент хотел даже заканчивать с футболом. Но преодолел себя, сражался как барс (этот хищник — талисман «Сочи». — Прим. И.Р.) за место в стартовом составе. И добился своего! Тот же путь проходит Максим Барсов, которому пришлось пройти через четыре операции и полтора года простоя.
— Видно, что команда за него очень радуется, когда он забивает.
— Конечно! Старожил команды, лучший бомбардир ФНЛ — и в этом сезоне на его счету важные голы. Например, «Спартаку» в Москве, где его мяч при 0:1 позволил нам переломить ход матча и в конце концов победить. Забил Барсов и в еврокубках, одним этим вписав свое имя в историю клуба. Мы понимаем, что после такой травмы ему требуется время на полное возвращение прежних игровых качеств.
— Верно ли, что тренеры особенно любят таких универсалов, как Тимофей Маргасов, способных закрыть несколько позиций без потери качества?
— В свое время смотрел интервью с Валерием Лобановским, и мэтр говорил, что если футболист отказывается от смены позиции, то с ним работать бесполезно. Это слово — «бесполезно» — он даже произнес дважды. Универсальный футболист имеет гораздо больше возможностей выходить в стартовом составе. Это ключ к регулярной игре в основе! И в топ-командах все футболисты универсальны.
— Одна из главных фишек «Сочи» последних двух сезонов — эффективная и результативная игра Юсупова на позиции крайнего нападающего. Как вы ему, много лет игравшему в центре полузащиты, нашли это место?
— Гвардиола как-то говорил, что скоро на футбольном поле будут находиться одни полузащитники-универсалы, способные сыграть на любой позиции. Юсупов этой теории полностью соответствует. Это тот случай, когда хотелось вместить на поле как можно больше квалифицированных футболистов, и Артур смог перестроиться так, как это было необходимо. А таланты, которые у него есть, всегда при нем.
— Только что «Зенит» расторг контракт с Мамманой, который был у вас в аренде, но играл очень мало. Не сильно большая потеря?
— Парень очень сложной судьбы, много травм колена, дважды — разрыв «крестов»... Эммануэль — очень позитивный человек, был с нами полтора сезона. Дружелюбный и компанейский в жизни, очень способный на поле. У меня нет к нему никаких претензий. Когда не был травмирован — играл достаточно много. Но даже когда игроку чистят мениск, требуется время, чтобы набрать форму, а конкуренция — серьезная. Желаю ему прежде всего здоровья и чтобы он в дальнейшей карьере нашел себя.
Юрию Палычу — огромный респект!
— Недавно вы сказали о президенте «Сочи» Борисе Ротенберге: «Чувство справедливости, которое исходит от нашего президента, помогает нам правильно оценивать победы и поражения. Это позволяет нам гармонично развиваться». Что вы имели в виду?
— Речь о том, что он тонко чувствует и разбирается в тех процессах, которые происходят в футболе. Если даже проиграли — поддержит, если увидел самоотдачу. Но и не промолчит, если кто-то где-то недоработал. Когда надо — приласкает, когда надо — побалагурит. Все это важно для тренера. Как и то, что его оценка — не вспыльчивая, а взвешенная.
— Насколько вас устраивает нынешняя обойма игроков «Сочи»? Какие позиции зимой нуждаются в доукомплектовании?
— Сейчас у нас осталось четыре центральных защитника, и с учетом того, что мы играем в три, эту позицию хотелось бы укрепить. Если нам удастся освободить одно легионерское место, будем также искать игрока в группу атаки.
— В этом сезоне, в отличие от прошлого, вас не удаляют. Провели работу над собой или укрепился ваш авторитет, в том числе и среди судей?
— Первое. Поработал над собой, сделал правильные выводы. Пока удается держать себя в руках.
— Вас даже Сергей Карасев в свое время удалял. Сейчас он успешно обслуживает европейские матчи топ-уровня. Для вас он тоже один из ведущих арбитров Европы?
— Мы наблюдаем за ним в Европе, и, на мой взгляд, он показывает очень достойный уровень. Не удивился последней информации, что Карасев попал в число двадцати арбитров, которые будут готовиться к ЧМ-2022. А удалил он меня на основании подсказки бокового. То недоразумение было преодолено, я извинился. У нас с Сергеем нет никаких противоречий, мы всегда откровенно обо всем разговариваем.
— Перед Карасевым вы извинились, а перед другим удалившим вас судьей, Станиславом Васильевым, не стали. Больше Васильев, как и Михаил Вилков, РПЛ не судит. Есть ли у вас от этого чувство удовлетворения?
— Когда Васильев меня удалил, с моей стороны была не агрессия, а заданный нормальным языком вопрос: «Что происходит?» Потом все признали, что была игра прямой ногой, красная карточка, а удалили в итоге нашего футболиста. Но никакой предвзятости к нему у меня нет. Произошло то, что должно было произойти. Желаю ему долгих, продуктивных лет жизни. Она, эта самая жизнь, научила меня быстро справляться с эмоциями и ни в коем случае не таить обиду.
— Доводилось читать стилистические сравнения вашего «Сочи» с «Аталантой» Джана Пьеро Гасперини. Тоже прессинг, тоже игра в три центральных защитника, тоже постоянный индивидуальный прогресс игроков. Тоже сила команды, превосходящая силу ее игроков.
— Не люблю сравнения, если честно. Пусть этим занимаются спортивные журналисты. Уж точно не мне об этом судить. У нас и без сравнений дел хватает. Нужно развивать свою команду, искать лучшие качества футболистов. А Гасперини и его последователи вызывают у меня громаднейшее уважение. Например, когда «Ракув» во главе с Мареком Папшуном играл в Лиге конференций с «Рубином», я видел, какие интересные тренерские решения использовала польская команда.
— Леонид Слуцкий работал в Англии и Голландии, Станислав Черчесов — в Австрии, Польше и теперь Венгрии. Вы хотели бы однажды тренировать в дальнем зарубежье?
— Почему бы и нет? Только есть грешок — слабое знание иностранных языков. Откровенно говоря, почти полное его отсутствие.
— Сколько раз за последние пару лет вами интересовались московские клубы? Как минимум на уровне прощупывания почвы?
— Ни разу.
— После нынешнего сезона у вас завершается контракт с «Сочи». Предложило ли уже руководство клуба новое соглашение? Готовы ли вы подписать его заранее или предпочтете выйти на рынок свободных агентов?
— Не буду раскрывать все карты, но работа в этом отношении ведется. А она любит тишину.
— Если так получится, что Карпин в новом году захочет или будет вынужден расстаться со сборной и вам сделают предложение ее возглавить — согласитесь?
— Не буду сейчас размышлять этими категориями. Сосредоточен на работе в своем клубе, а что будет завтра — не задумываюсь. Будет день — будет пища.
— Но можно ли назвать сборную России одной из целей в вашей карьере?
— Работать в ней — очень почетно и ответственно. Может, это и мечта... А может, и нет. Прекрасно понимаю, что этого может никогда не произойти.
— Хотите, как Юрий Семин, доработать до 75 лет? Сколько еще времени в профессии себе отводите?
— Юрию Палычу — огромный респект. Как и всем тем, кто до таких лет находится в этой сложнейшей профессии. Это дорогого стоит. Где и как они «подкручивают» для этого нервную систему и все остальные функции организма — просто поражаюсь. Но и сам ни от чего не зарекаюсь. Казалось, сегодня была игра, ты жутко устал. Но прошел выходной — и ты понимаешь, как тебе не хватает этой атмосферы, этого адреналина.
— В 50 лет вы были тренером-ассистентом в «Оренбурге». В 55 вы один из ведущих тренеров РПЛ. Где надеетесь быть в 60? Экс-капитан «Оренбурга» Дмитрий Андреев говорил, что, может, через пару лет вообще мадридский «Реал» возглавите!
— Спасибо Диме за добрые слова (улыбается). Пути Господни неисповедимы. Нужно просто хорошо делать свою работу и любить профессию. Знаю много примеров, когда люди мучаются, занимаясь в жизни не интересными им вещами, не соответствующими их призванию. А нам очень повезло, что мы занимаемся любимым делом. И это — уже большая победа.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7