Летом «Зенит» обновится. Кто нужен команде?

В Санкт-Петербурге ожидается событийное трансферное окно. Детально разбираем состав сине-бело-голубых.

Спортивный директор

Начнем с очевидного. Спортивный директор Хавьер Рибалта перебрался в «Парму», и «Зениту» необходим новый человек на освободившийся пост. Конечно, переговоры с потенциальными новичками можно вести и без спортивного директора — после смерти Константина Сарсании и до назначения Рибалты эту должность никто в клубе де-юре не занимал, но о том периоде болельщикам лучше не вспоминать. Спортивный директор у «Зенита» будет, но формальности в клубе планируют уладить после окончания сезона. Сейчас главное — дотянуть до титула.

Контракты

Что можно решать «Зениту» без участия спортивного директора, так это контрактные вопросы. Летом истекает срок соглашения у пяти футболистов основы — Кержакова, Лунева, Жиркова, Мостового и Чистякова. В клубе хотят оставить всех, но вопрос в условиях. Чистяков — единственный из этой пятерки находится в аренде, однако Сергей Семак в интервью «СЭ» прямо сказал, что хотел бы видеть Дмитрия в команде в следующем сезоне. Жиркову в августе 38 лет, и во многом вопрос продления контракта зависит от него. С Луневым клуб ведет переговоры, должен остаться и Мостовой. Правда, Андрею явно не хватает игрового времени в «Зените», но даже при этом он регулярно вызывается в сборную России.

Михаил Кержаков. Фото ФК «Зенит»

Вратарь

Неясно будущее Кержакова. С ним прошлым летом был подписан контракт по схеме «1+1», но условия автоматического продления неизвестны. При этом «Зениту» нельзя забывать о «правиле четырех доморощенных игроков» — согласно регламенту РПЛ, если их будет меньше, то заявка клуба сокращается. А Кержакова ценят в том числе потому, что он воспитанник невского футбола.

Если с Кержаковым и/или Луневым все-таки не удастся договориться, то «Зениту» понадобится усиление вратарской линии. В резерве есть перспективные юноши Одоевский и Бязров, но едва ли Семак доверит им с ходу место в стартовом составе. Давно ходят слухи вокруг 23-летнего вратаря Дениса Адамова, который летом даже приезжал в Петербург на медосмотр, но трансфер сорвался в последний момент. Зимой он перешел из «Краснодара» в «Сочи», уже дебютировал за новую команду в кубковой игре. Возможно, «Зенит» вернется к его кандидатуре.

Центр обороны

Одна из давних проблем «Зенита» в этом сезоне только разрослась. Летом клуб покинули Иванович и Осорио, с которыми Семак при необходимости переключался на блок 3-Х-Х. Им на замену пришли Ловрен и Чистяков, плохо знакомые с подобной расстановкой. Чистяков в «Шиннике», «Тамбове» и «Ростове» играл в схеме с четырьмя защитниками, а Ловрен в последний раз выходил в тройке, еще когда «Ливерпуль» возглавлял Брендан Роджерс. Плюс Ракицкий не любит играть в три защитника, да и в составе «Зенита» банально нет подходящего страхующего.

Для полного комплекта «Зениту» не хватает качественного левоногого центрального защитника, знающего несколько схем. Тогда у команды появится вариативность, которой так не хватало осенью в Лиге чемпионов. Конечно, в обойме у Семака есть талантливый левша Хотулев, заслуживающий большего доверия. Но едва ли сейчас Данилу можно считать полноценным футболистом основы, хоть он и регулярно попадает в заявку.

Не стоит забывать о Маммане. Если Прохин в аренде до лета 2022-го, то аргентинец вернется в июне. Правда, пока кажется, что Семаку Эмануэль скорее не нужен.

Вячеслав Караваев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фланги обороны

В конце прошлого года из строя выбыл Караваев, и неожиданно выяснилось, что его некем заменить. Дыру на правом фланге обороны вынужден был закрывать Сутормин, хотя это совсем не его любимая позиция — да, в «Оренбурге» он тоже иногда занимал место правого защитника, но в схеме с тремя центральными. А это принципиальная разница, ведь там у Сутормина была страховка и больше свободы в атаке.

В начале сезона у Караваева был сменщик по позиции — Денис Терентьев, теперь же он подписал полноценный контракт с «Ростовом». Понятно, что Караваев никуда не уйдет, но страховочный вариант для него нужен.

На левой бровке у «Зенита» пока проблем нет — там готовы сыграть Дуглас Сантос, Жирков и Круговой. И даже Караваев, если вспомнить его игры за сборную.

Полузащита

В прошлом году Семак не требовал обязательного усиления центра полузащиты, тем не менее Рибалта все равно привез в Петербург Вендела. Бразилец вписался в тактику «Зенита» и сейчас считается основным, а в последних двух встречах места в основе не хватило Оздоеву. И это даже с учетом того, что Семак все чаще рисует ромб в середине поля, то есть использует центральных хавбеков по максимуму. Давно не получал больше десяти минут Ерохин — один из лучших футболистов «Зенита» осенью. Всю весну в запасе сидит Шамкин — один из самых талантливых центральных полузащитников.

Проще говоря, в середине поля у Семака комплект. Но я не раз видел, как болельщики в комментариях вздыхают, что у «Зенита» нет полноценной «десятки» вроде Данни. На мой взгляд, в нынешней конфигурации футболист такого плана сине-бело-голубым не нужен. Во-первых, под такого футболиста придется сажать на скамейку еще кого-то. Во-вторых, в зоне «под нападающими» у «Зенита» и так тесно, ведь фланговые игроки регулярно смещаются в центр.

Вингеры

«Нужна позиция левого вингера или полузащитника. Мы не одно окно ищем игрока, к сожалению, пока не взяли», — эти слова Семак произнес еще в декабре накануне зимнего трансферного окна. Сергей Богданович редко конкретен в вопросах трансферов, но тут будто бы хотел передать послание Рибалте. Не удалось: «Зениту» никого не купили, так что из вариантов на левой бровке остаются только Мостовой и Дриусси. Но у Мостового истекает срок контракта, а аргентинец может летом уйти — «Ривер Плейт» предпримет новую попытку.

Правда, в этом случае место в основе рискует потерять Кузяев, а он отлично себя зарекомендовал в качестве ложного вингера в этом сезоне. С учетом травматичности Малкома, логичнее было бы «Зениту» приобрести вингера, способного закрыть оба фланга, но лучше левшу. Правшей в атаке петербуржцев достаточно.

Нападающие

Позиции Дзюбы и Азмуна непотопляемы, но есть несколько причин считать, что форвард «Зениту» нужен. Во-первых, на сегодня у них только одна замена по позиции, да и то неполноценная — Дриусси, чей функционал отличается от функционала Азмуна и Дзюбы. Во-вторых, аргентинец может покинуть клуб летом, ведь до истечения срока контракта останется год, и у «Зенита» едва ли не последний шанс выручить от продажи Себы какие-то деньги. В-третьих, уйти может и Азмун. У иранца тоже год до конца контракта, а о его способностях в Европе наслышаны. Да и сам Сердар хочет за рубеж. Если летом придет устраивающее всех предложение, то «Зенит» не будет сопротивляться.

Поэтому форвард сине-бело-голубым необходим. Желательно, с широким спектром позиций, ведь Семак в перспективе хотел бы перестроить команду на схему 4-3-3. Может быть, это случится уже в ближайшем сезоне, но очень многое зависит от трансферного окна.