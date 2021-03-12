Лунев, Нобоа, Берг, Дзагоев и еще десять игроков, чьи контракты истекают после сезона.

Transfermarkt , истекают по окончании сезона. «СЭ» выделяет самых заметных игроков РПЛ, чьи контракты с клубами, по данным, истекают по окончании сезона.

Андрей Лунев

Вратарь «Зенита» может уйти из клуба летом свободным агентом. Контракт с ним питерцы пока не продлили.

29-летний голкипер переходил в питерский клуб в 2017-м году из «Уфы» за 3,5 миллиона евро. По данным «СЭ», Лунев еще зимой мог уйти из «Зенита», им интересовались клубы из Турции. Интерес к нему также проявляют несколько российских команд.

Отметим, что и у другого вратаря «Зенита», Михаила Кержакова, летом тоже заканчивается договор. Руководству питерцев нужно решать вратарский вопрос как можно быстрее.

Трансферная стоимость: 5 миллионов евро

Сергей Петров

30-летний защитник — один из лучших правых фулбеков чемпионата России, но контракт с ним «Краснодар» до сих пор не продлил. Хотя Петров выступает в клубе с 2013 года.

В этом сезоне у опытного защитника лишь девять матчей в чемпионате России. Из-за травм он пропустил уже 16 матчей в этом сезоне — пожалуй, единственная причина, почему «Краснодар» может не предложить Петрову новое соглашение.

В ином случае в статусе свободного агента Сергей усилит практически любой клуб РПЛ.



Трансферная стоимость: 4,5 миллиона евро

Алан Дзагоев

У 30-летнего полузащитника летом истекает договор, и вполне возможно, что ЦСКА не станет его продлевать. В этом сезоне у Алана ни одного полного матча, хотя в первом круге он отметился двумя голами в ворота «Химок» и «Ротора».

Из-за травм полузащитник опять много пропустил в этом сезоне (13 матчей вне заявки), и если ЦСКА действительно не предложит ему новый контракт, то болельщики поймут логику такого решения.

Трансферная стоимость: 3,5 миллиона евро

Андрей Мостовой

23-летний атакующий полузащитник летом может стать свободным агентом, если «Зенит» не продлит с ним контракт.

Зимой арендовать Мостового снова пытались в «Сочи». Также к игроку был интерес со стороны «Рубина» и «Динамо». В этом сезоне атакующий хавбек не блистает в составе «Зенита»: лишь два гола в 18 матчах РПЛ.

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Отман Эль-Кабир

Голландский полузащитник проводит свой четвертый сезон в «Урале», и он может стать последним для игрока в команде, если он не договорится о продлении соглашения.

По данным «Матч ТВ», клуб из Екатеринбурга был готов расстаться с Эль-Кабиром еще зимой. Источник отмечает, что «Урал» отпустит его бесплатно летом и не будет предлагать новый контракт.

29-летний Эль-Кабир в этом сезоне пока не впечатлил: в 13 матчах чемпионата России он забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Трансферная стоимость: 3 миллиона евро

Шарль Каборе

Полузащитник «Динамо» этим летом может вообще уехать из России, где выступает за разные клубы с 2013 года.

Как отметил агент игрока Дмитрий Селюк в интервью «РБ Спорту», его клиент уйдет из «Динамо» из-за лимита на легионеров: «У Каборе заканчивается контракт. Да, по всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори «никогда». Если лимит изменят, его могут держать и дальше. Но если лимит на легионеров оставят без изменений, то заявка просто закончится».

По словам Селюка, у Каборе есть варианты для продолжения карьеры в Турции. В этом сезоне у 33-летнего хавбека в 16 матчах чемпионата России четыре желтые карточки и ни одного результативного действия.

Трансферная стоимость: 2 миллиона евро

Антон Заболотный

Нападающий «Сочи» в числе большой группы игроков команды, у которых летом истекает договор с сочинским клубом.

29-летний форвард в этом сезоне забил пять голов в 19 матчах чемпионата России. У Антона остается еще треть сезона, чтобы убедить руководство в том, что он достоин нового контракта.

Трансферная стоимость: 1,8 миллиона евро

Ведран Чорлука

У 35-летнего защитника «Локомотива» летом истекает соглашение, и он уже намекнул в своем Instagram, что может уйти. Хорват выложил свое фото с подписью: «Пора...»

Представитель игрока Степан Левин поведал, что руководители «Локомотива» не предлагали Чорлуке продлить контракт.

«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних восьми с половиной лет. Время покажет», — сказал он «Чемпионату».

В этом сезоне Чорлука провел 15 матчей в чемпионате России, в которых сделал одну голевую передачу.

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро

Маркус Берг

Лучший бомбардир «Краснодара», вероятно, проводит последний сезон в составе «быков».

По данным Sportbladet, клуб не будет продлевать его контракт, истекающий этим летом. Берг вернется в шведский «Гетеборг» бесплатно в статусе свободного агента. Источник отмечает, что шведский форвард уже согласился на переход этим летом. К началу следующего сезона Бергу будет уже 35 лет.

В этом сезоне чемпионата России у Берга девять голов и две голевые передачи в 15 матчах.

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро

Владислав Игнатьев

34-летний защитник «Локомотива» в том же положении, что и Чорлука, — его договор истекает, и пока непонятно, будет ли он продлен.

В этом году Игнатьев пропустил матчи чемпионата из-за повреждения, а всего у него 13 матчей в РПЛ и три гола.

Зимой к игроку был интерес от немецкого «Шальке», но, похоже, до конкретики дело не дошло.

«Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать», — сказал Игнатьев «СЭ». Летом у него будет возможность сменить клуб.

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро

Сергей Паршивлюк

31-летний защитник «Динамо» в 2019 году подписал с москвичами контракт, который заканчивается этим летом. Правда, в нем есть пункт об автоматическом продлении в случае проведения определенного количества матчей.

В этом сезоне у защитника 16 матчей в чемпионате России (одна голевая передача), и он один из лидеров раздевалки.

После ухода из «Спартака» Сергей редко где задерживался дольше чем на два года: в «Анжи» и «Ростове» защитник проводил не больше двух сезонов. Продолжится ли тенденция в «Динамо», узнаем летом.

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро

Сослан Джанаев

Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и «Рубина» ярко проявляет себя в «Сочи» и рвется с клубом в еврокубки. У Джанаева восемь сухих матчей в этом сезоне РПЛ.

Договор вратаря, которому на днях исполнится 34 года, истекает летом, а интерес к нему якобы проявляет «Зенит», который не уверен в продлении Лунева и Кержакова.

Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро

Кристиан Нобоа

Лучший бомбардир «Сочи» с восемью голами проводит свой самый результативный сезон за время карьеры в России.

При этом 35-летний эквадорец летом может стать свободным агентом, если в «Сочи» вдруг решат не продлевать его соглашение. В февраля Нобоа заявил , что не против возвращения в «Зенит».

Трансферная стоимость: 1 миллион евро

Ари

Российский бразилец «Краснодара» летом покинет клуб. По данным Sport24, «быки» решили не продлевать контракт 35-летнего нападающего.

В этом сезоне у Ари всего девять матчей и два гола во всех турнирах. В матче со «Спартаком» в прошлом туре форвард получил травму, ушел с поля уже на 19-й минуте, а сроки его восстановления пока неизвестны.

Супруга футболиста Наталья уже отреагировала на слухи про мужа и написала в Instagram, что пока четкого решения об уходе из «Краснодара» игроком и клубом не принято, а сами они хотят остаться в Краснодаре.

Трансферная стоимость: 900 тысяч евро