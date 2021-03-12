Лунев, Нобоа, Берг, Дзагоев и еще десять игроков, чьи контракты истекают после сезона
Андрей Лунев
Вратарь «Зенита» может уйти из клуба летом свободным агентом. Контракт с ним питерцы пока не продлили.
29-летний голкипер переходил в питерский клуб в 2017-м году из «Уфы» за 3,5 миллиона евро. По данным «СЭ», Лунев еще зимой мог уйти из «Зенита», им интересовались клубы из Турции. Интерес к нему также проявляют несколько российских команд.
Отметим, что и у другого вратаря «Зенита», Михаила Кержакова, летом тоже заканчивается договор. Руководству питерцев нужно решать вратарский вопрос как можно быстрее.
Трансферная стоимость: 5 миллионов евро
Сергей Петров
30-летний защитник — один из лучших правых фулбеков чемпионата России, но контракт с ним «Краснодар» до сих пор не продлил. Хотя Петров выступает в клубе с 2013 года.
В этом сезоне у опытного защитника лишь девять матчей в чемпионате России. Из-за травм он пропустил уже 16 матчей в этом сезоне — пожалуй, единственная причина, почему «Краснодар» может не предложить Петрову новое соглашение.
В ином случае в статусе свободного агента Сергей усилит практически любой клуб РПЛ.
Трансферная стоимость: 4,5 миллиона евро
Алан Дзагоев
У 30-летнего полузащитника летом истекает договор, и вполне возможно, что ЦСКА не станет его продлевать. В этом сезоне у Алана ни одного полного матча, хотя в первом круге он отметился двумя голами в ворота «Химок» и «Ротора».
Из-за травм полузащитник опять много пропустил в этом сезоне (13 матчей вне заявки), и если ЦСКА действительно не предложит ему новый контракт, то болельщики поймут логику такого решения.
Трансферная стоимость: 3,5 миллиона евро
Андрей Мостовой
23-летний атакующий полузащитник летом может стать свободным агентом, если «Зенит» не продлит с ним контракт.
Зимой арендовать Мостового снова пытались в «Сочи». Также к игроку был интерес со стороны «Рубина» и «Динамо». В этом сезоне атакующий хавбек не блистает в составе «Зенита»: лишь два гола в 18 матчах РПЛ.
Трансферная стоимость: 3 миллиона евро
Отман Эль-Кабир
Голландский полузащитник проводит свой четвертый сезон в «Урале», и он может стать последним для игрока в команде, если он не договорится о продлении соглашения.
По данным «Матч ТВ», клуб из Екатеринбурга был готов расстаться с Эль-Кабиром еще зимой. Источник отмечает, что «Урал» отпустит его бесплатно летом и не будет предлагать новый контракт.
29-летний Эль-Кабир в этом сезоне пока не впечатлил: в 13 матчах чемпионата России он забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Трансферная стоимость: 3 миллиона евро
Шарль Каборе
Полузащитник «Динамо» этим летом может вообще уехать из России, где выступает за разные клубы с 2013 года.
Как отметил агент игрока Дмитрий Селюк в интервью «РБ Спорту», его клиент уйдет из «Динамо» из-за лимита на легионеров: «У Каборе заканчивается контракт. Да, по всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори «никогда». Если лимит изменят, его могут держать и дальше. Но если лимит на легионеров оставят без изменений, то заявка просто закончится».
По словам Селюка, у Каборе есть варианты для продолжения карьеры в Турции. В этом сезоне у 33-летнего хавбека в 16 матчах чемпионата России четыре желтые карточки и ни одного результативного действия.
Трансферная стоимость: 2 миллиона евро
Антон Заболотный
Нападающий «Сочи» в числе большой группы игроков команды, у которых летом истекает договор с сочинским клубом.
29-летний форвард в этом сезоне забил пять голов в 19 матчах чемпионата России. У Антона остается еще треть сезона, чтобы убедить руководство в том, что он достоин нового контракта.
Трансферная стоимость: 1,8 миллиона евро
Ведран Чорлука
У 35-летнего защитника «Локомотива» летом истекает соглашение, и он уже намекнул в своем Instagram, что может уйти. Хорват выложил свое фото с подписью: «Пора...»
«Пришло время???» pic.twitter.com/M0Fklz6SOw— FCLMNEWS (@fclmnews) March 5, 2021
Представитель игрока Степан Левин поведал, что руководители «Локомотива» не предлагали Чорлуке продлить контракт.
«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних восьми с половиной лет. Время покажет», — сказал он «Чемпионату».
В этом сезоне Чорлука провел 15 матчей в чемпионате России, в которых сделал одну голевую передачу.
Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро
Маркус Берг
Лучший бомбардир «Краснодара», вероятно, проводит последний сезон в составе «быков».
По данным Sportbladet, клуб не будет продлевать его контракт, истекающий этим летом. Берг вернется в шведский «Гетеборг» бесплатно в статусе свободного агента. Источник отмечает, что шведский форвард уже согласился на переход этим летом. К началу следующего сезона Бергу будет уже 35 лет.
В этом сезоне чемпионата России у Берга девять голов и две голевые передачи в 15 матчах.
Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро
Владислав Игнатьев
34-летний защитник «Локомотива» в том же положении, что и Чорлука, — его договор истекает, и пока непонятно, будет ли он продлен.
В этом году Игнатьев пропустил матчи чемпионата из-за повреждения, а всего у него 13 матчей в РПЛ и три гола.
Зимой к игроку был интерес от немецкого «Шальке», но, похоже, до конкретики дело не дошло.
«Читал новость про «Шальке», но я игрок «Локомотива», поэтому не хочу это комментировать», — сказал Игнатьев «СЭ». Летом у него будет возможность сменить клуб.
Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро
Сергей Паршивлюк
31-летний защитник «Динамо» в 2019 году подписал с москвичами контракт, который заканчивается этим летом. Правда, в нем есть пункт об автоматическом продлении в случае проведения определенного количества матчей.
В этом сезоне у защитника 16 матчей в чемпионате России (одна голевая передача), и он один из лидеров раздевалки.
После ухода из «Спартака» Сергей редко где задерживался дольше чем на два года: в «Анжи» и «Ростове» защитник проводил не больше двух сезонов. Продолжится ли тенденция в «Динамо», узнаем летом.
Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро
Сослан Джанаев
Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и «Рубина» ярко проявляет себя в «Сочи» и рвется с клубом в еврокубки. У Джанаева восемь сухих матчей в этом сезоне РПЛ.
Договор вратаря, которому на днях исполнится 34 года, истекает летом, а интерес к нему якобы проявляет «Зенит», который не уверен в продлении Лунева и Кержакова.
Трансферная стоимость: 1,5 миллиона евро
Кристиан Нобоа
Лучший бомбардир «Сочи» с восемью голами проводит свой самый результативный сезон за время карьеры в России.
При этом 35-летний эквадорец летом может стать свободным агентом, если в «Сочи» вдруг решат не продлевать его соглашение. В февраля Нобоа заявил, что не против возвращения в «Зенит».
Трансферная стоимость: 1 миллион евро
Ари
Российский бразилец «Краснодара» летом покинет клуб. По данным Sport24, «быки» решили не продлевать контракт 35-летнего нападающего.
В этом сезоне у Ари всего девять матчей и два гола во всех турнирах. В матче со «Спартаком» в прошлом туре форвард получил травму, ушел с поля уже на 19-й минуте, а сроки его восстановления пока неизвестны.
Супруга футболиста Наталья уже отреагировала на слухи про мужа и написала в Instagram, что пока четкого решения об уходе из «Краснодара» игроком и клубом не принято, а сами они хотят остаться в Краснодаре.
Трансферная стоимость: 900 тысяч евро
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