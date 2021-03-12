Отменять «лишние» карточки предложил «Краснодар». Клубы РПЛ его поддержали

Рассказываем, почему РФС изменил летом дисциплинарный регламент, расширив полномочия контрольно-дисциплинарного комитета.

Фомин и Жиго

По традиции решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) вызывают споры и недовольство клубов и болельщиков. Особенно если они касаются лидеров чемпионата.

Вот и сейчас вердикт КДК, основанный на мнении судейских экспертов, подвергли сомнению. Понятно, что в первую очередь это связано с тем, что «пострадавшей» стороной оказался «Спартак».

Перед дерби «Динамо» — «Спартак», которое пройдет в субботу вечером, возник спор: правильно ли поступил КДК, аннулировав желтую карточку одного игрока (динамовца Даниила Фомина) и оставив в силе предупреждение другого (спартаковца Самюэля Жиго). И в целом критикуется дисциплинарный регламент, одного из положений которого позволяет принимать такие решения.

КДК

КДК поступил в соответствии с теми полномочиями, которые ему даны, и тем заключением, которое вынесла ЭСК.

11 марта на том же заседании КДК не только удовлетворил просьбу «Динамо» и отказал «Спартаку», но и оставил в силе предупреждение Антона Заболотного («Сочи»), который получил дисквалификацию, и отменил желтую карточку, показанную Мариу Фернандесу (ЦСКА).

Это происходит не впервые. Но раньше действия КДК по понятным причинам не привлекали к себе такого внимания и не подвергались такой критике. Например, совершенно незамеченным осталось ноябрьское решение, когда была отменена четвертая желтая карточка защитника «Уфы» Джемала Табидзе, показанная ему Станиславом Васильевым в игре 15-го тура с «Химками».

Так решили сами клубы

С чего вдруг появилась такая практика? Почему КДК получил право отменять ошибочно полученную желтую карточку, если она влечет за собой пропуск матча (четвертую, восьмую и т.д.)?

Все просто. Объяснения дали 24 июля прошлого года президент РФС Александр Дюков и заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев. На пресс-конференции, которая проходила в Zoom, в ответ на мой вопрос Рогачев сообщил следующее:

— Ходатайство поступило от «Краснодара». Не первое за последние годы. Клубы проголосовали за него почти единогласно.

— Есть свои подходы и отношение к этому в УЕФА и ФИФА. Это решение, честно говоря, не соответствует той практике, за которую они выступают. Но мы исходили из нашей российской действительности. Были случаи, не могу сказать, что много, но были. Когда игроки получали четвертые или восьмые карточки, по которым возникали вопросы. Это некий эксперимент. Посмотрим, что будет дальше. Может, через какое-то время, когда станет меньше вопросов к судейству, вернемся к прежнему варианту регламента. Начать рассматривать каждую спорную каждую желтую карточку? Но так мы станем давать оценку каждому назначенному штрафному удару, — пояснил тогда президент РФС.

Так, наверное, в первую очередь те, кто сегодня недоволен амнистией Фомина и наказанием Жиго, должны учесть это и сохранить эту информацию в памяти. Повторю: «Краснодар» проявил инициативу, клубы РПЛ на своем собрании ее поддержали. А исполком утвердил соответствующее изменение дисциплинарного регламента.