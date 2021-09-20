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Дзюба получил вызов в сборную — и сразу сделал дубль! Вернулся на прежний уровень?

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 19:45
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Валерий Карпин должен быть доволен.
Валерий Карпин.«Артем Дзюба может исправить негатив вокруг себя только голами». Карпин — о составе сборной на октябрьские матчи

«Зенит» проводит свой выездной матч в Казани против «Рубина». Счет уже к перерыву 3:0 в пользу гостей. И два мяча, что интересно, у «Зенита» забил Артем Дзюба. Тот самый, который не мог поразить ворота с начала сезона, а сегодня попал в расширенный список сборной России.

Экс-капитан национальной команды пропустил сентябрьские встречи против Хорватии, Кипра и Мальты. Говорили даже, что его невызов в сборную — прямое следствие конфликта с Валерием Карпиным.

Главный тренер сборной России подтвердил, что с Дзюбой у них действительно не самые лучшие отношения. Но Карпин, в первую очередь, обращает внимание на то, как играет футболист. По такому же принципу, например, в список попал Денис Глушаков, которого не было в национальной команде больше трех лет!

Начал Дзюба сезон не слишком удачно. После Евро-2020 Артем попал в яму — физическую и психологическую. Все это вылилось в отрезок из восьми матчей без голов, что неприлично много для такого форварда, как Дзюба. Тем более, что в прошлом сезоне он показал собственный рекорд результативности: стал лучшим бомбардиром РПЛ, записав на свой счет 20 мячей в 27 матчах.

Похоже, что игровой спад Дзюбы закончился. Пауза на матчи сборных пошла ему на пользу — в первой же игре (с «Ахматом», 3:1) форвард оформил две голевых передачи. А сегодня Артем забил свои первые мячи в сезоне.

На 25-й минуте Дзюба сыграл в «стеночку» с новичком «Зенита» Клаудиньо. Получив ответную передачу, он нанес удар в касание, и попал в самую «девятку».

Интересно, что позже Артем вернул должок бразильцу. Дзюба поучаствовал во втором голе «Зенита», отдав предголевую передачу на Малкома. Тот уже, в свою очередь, и ассистировал Клаудиньо. А незадолго до конца первого тайма Дзюба забил свой второй мяч, замкнув прострел Ерохина.

Пожалуй, Дзюбе действительно был нужен перерыв. То же самое можно сказать и про новый вызов. Миодраг Божович, с которым Артем работал в «Ростове» и тульском «Арсенале», недавно сказал: «У Дзюбы черная полоса, но она может его замотивировать еще сильнее. Ведь чем больше у него врагов, тем лучше он себя чувствует и сильнее им доказывает».

Дзюба хотел вернуться в сборную, и своей игрой убедил, что достоин вызова. Теперь у Карпина есть еще один форвард в обойме, а у Смолова — достойный конкурент за место в основе. В любом случае, сборной это должно пойти только на пользу.

Рубин — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Зенит 3
2-й тайм

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Николай Егорычев все материалы автора

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