Валерий Карпин должен быть доволен.

«Зенит» проводит свой выездной матч в Казани против «Рубина». Счет уже к перерыву 3:0 в пользу гостей. И два мяча, что интересно, у «Зенита» забил Артем Дзюба. Тот самый, который не мог поразить ворота с начала сезона, а сегодня попал в расширенный список сборной России.

Экс-капитан национальной команды пропустил сентябрьские встречи против Хорватии, Кипра и Мальты. Говорили даже, что его невызов в сборную — прямое следствие конфликта с Валерием Карпиным.

Главный тренер сборной России подтвердил, что с Дзюбой у них действительно не самые лучшие отношения. Но Карпин, в первую очередь, обращает внимание на то, как играет футболист. По такому же принципу, например, в список попал Денис Глушаков, которого не было в национальной команде больше трех лет!

Начал Дзюба сезон не слишком удачно. После Евро-2020 Артем попал в яму — физическую и психологическую. Все это вылилось в отрезок из восьми матчей без голов, что неприлично много для такого форварда, как Дзюба. Тем более, что в прошлом сезоне он показал собственный рекорд результативности: стал лучшим бомбардиром РПЛ, записав на свой счет 20 мячей в 27 матчах.

Похоже, что игровой спад Дзюбы закончился. Пауза на матчи сборных пошла ему на пользу — в первой же игре (с «Ахматом», 3:1) форвард оформил две голевых передачи. А сегодня Артем забил свои первые мячи в сезоне.

На 25-й минуте Дзюба сыграл в «стеночку» с новичком «Зенита» Клаудиньо. Получив ответную передачу, он нанес удар в касание, и попал в самую «девятку».

? Дзюба утром: вернулся в сборную



? Дзюба вечером: наконец забил в РПЛ pic.twitter.com/8A7hwgn0WX — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021

Интересно, что позже Артем вернул должок бразильцу. Дзюба поучаствовал во втором голе «Зенита», отдав предголевую передачу на Малкома. Тот уже, в свою очередь, и ассистировал Клаудиньо. А незадолго до конца первого тайма Дзюба забил свой второй мяч, замкнув прострел Ерохина.

Дзюба скинул — Малком оставил — Клаудиньо расстрелял ? pic.twitter.com/H3Thaq8NFH — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021

Пожалуй, Дзюбе действительно был нужен перерыв. То же самое можно сказать и про новый вызов. Миодраг Божович, с которым Артем работал в «Ростове» и тульском «Арсенале», недавно сказал: «У Дзюбы черная полоса, но она может его замотивировать еще сильнее. Ведь чем больше у него врагов, тем лучше он себя чувствует и сильнее им доказывает».

«Зенит» улетел в атаку, защита не успела за Дзюбой, и Артём вонзил мяч в сетку ?? pic.twitter.com/boMi08Wwbt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021

Дзюба хотел вернуться в сборную, и своей игрой убедил, что достоин вызова. Теперь у Карпина есть еще один форвард в обойме, а у Смолова — достойный конкурент за место в основе. В любом случае, сборной это должно пойти только на пользу.