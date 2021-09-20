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«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 19:00
20 сентября. Екатеринбург. «Урал» — «Локомотив» — 0:0. Джирано Керк (с мячом). Фото ФК «Локомотив»
20 сентября. Екатеринбург. «Урал» — «Локомотив» — 0:0. Джирано Керк (с мячом). Фото ФК «Локомотив»
Теги:
Железнодорожники споткнулись на аутсайдере — 0:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
8-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 0:0
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Кулаков (Подберезкин, 79), Егорычев (Герасимов, 85), Йовичич, Колесниченко, Гаджимурадов, Мишкич, Бикфалви (Максименко, 46).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Едвай, Пабло, Сильянов (Куликов, 86), Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека (Анджорин, 62), Смолов, Камано, Лисакович (Керк, 67).
Предупреждения: Бикфалви, 33. Адамов, 43. Камано, 90+5. Едвай, 90+6. Мишкич, 90+6.
Судьи: Сухой (Люберцы). Сейфетдинов (Казань), Петросян (Бронницы).
ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).
20 сентября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

16&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. В&nbsp;атаке Фаустино Анджорин.«Локомотив» набирает очки на характере. Но нужен еще и футбол

Не совсем согласен с теми, кто говорил, что против «Марселя», несмотря на волевую ничью, «Локомотив» сам ничего практически не показал. Да, творчества в Черкизове было мало. Больше работы, терпения и характера, однако логика Марко Николича была понятна, потому что футбол Хорхе Сампаоли — это не только про контроль, но и про жесточайший прессинг, когда при потере мяч нужно вернуть обратно в течение пяти секунд. «Монако» за несколько дней до визита марсельцев в Россию на этом как раз погорел, а монегаски — даже в своем нынешнем состоянии — объективно превосходят «Локо» по уровню мастерства. Кто-то может поспорить, но странно же сравнивать еще в прошлом сезоне игравшего во втором французском дивизионе Бека-Бека с выступающим за «Монако» на той же позиции дебютантом сборной Франции Тшуамени. И так почти на всех позициях за исключением вратарской.

Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

Но так же очевидно, что «Локомотив» должен уметь играть по-разному. Терпеть, где надо, и доминировать как минимум в играх с двумя третями команд РПЛ. Между тем даже против главного аутсайдера турнира, который не побеждал с прошлого чемпионата, железнодорожники в дебюте не чурались на каких-то отрезках отдавать мяч «шмелям». Понятно, что при серьезной ротации состава какое-то время требовалось на притирку в боевых, а не тренировочных условиях. Однако и с течением игры было видно, что гостям комфортнее быстро вылетать в контратаку, чем расшатывать оборонительные порядки «Урала» в позиционном наступлении. Самые опасные — с оговорками — моменты создавались на пространстве и при стандартах, как в эпизоде, когда Пабло мог забить при розыгрыше углового.

Естественно, «Локомотив» с середины первого тайма забрал инициативу в свои руки и к перерыву организовал серьезное давление с двукратным перевесом во владении мячом. Только с точки зрения реальных угроз это был пресловутый стерильный контроль. Вторая половина началась даже с более симпатичных атак уральцев, у которых в игру здорово вошел сменивший Бикфалви Максименко. По сути, первый настоящий голевой момент — неточный удар Камано головой из площади ворот. Николич застыл в немой паузе, не понимая, как в такой ситуации можно было промахнуться.

Но то была секундная реакция, а системными выглядели уже замены. Творческий исполнитель Анджорин вместо трудяги Бека-Бека — это уже была заявка на другой футбол. Перенесший недавно коронавирус талант «Челси» показал, что может решить игру в одном эпизоде. Вдобавок ко всему буквально ворвался в игру Керк, который еще и произвел впечатление своей мощью в единоборствах.

Когда новичков окончательно встроят в командный механизм, именно атакующий потенциал «Локо» существенно вырастет. Пересмотрите эпизод в концовке, в котором Анджорин мягко забрасывает мяч на Смолова. Этот пас мог решать судьбу игры, однако не увидевший своего форварда Баринов только помешал ему, и даже до удара дело не дошло. Да и Керк, не попав в створ с разворота, перед этим мастерски качнул защитника.

ЦСКА на&nbsp;своем поле встретится со &laquo;Спартаком&raquo; в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ.РПЛ, 8-й тур: расписание и результаты всех матчей

С игроками атаки Николич работать умеет. При сербе снова расцвел Смолов, перезапустил карьеру зачахший в «Бордо» Камано, а Жемалетдинов вырос в игрока сборной. Сейчас — после мощнейшей трансферной кампании — у главного тренера «Локо» куда больше простора для творчества. Только «Урал» — при всем уважении к достойной и смелой игре подопечных Игоря Шалимова — он должен обыгрывать здесь и сейчас. А не делать первую в этом чемпионате нулевую ничью — феноменальная серия оборвалась в 62-м матче. Однако Екатеринбург красно-зеленым не покорился, и лидерами — пусть даже на несколько часов — железнодорожники не стали.

Урал — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 0
Зенит 3
2-й тайм

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Андрей Кузичев все материалы автора

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