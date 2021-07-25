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Рассказов в Казани закрыл Хвичу. «Спартаку» точно нужен новый правый защитник?

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 15:30
25 июля. Казань. «Рубин» — «Спартак» — 1:0. Николай Рассказов борется в верховом единоборстве за мяч с Хвичей Кварацхелией. Фото ФК «Рубин»
25 июля. Казань. «Рубин» — «Спартак» — 1:0. Николай Рассказов борется в верховом единоборстве за мяч с Хвичей Кварацхелией. Фото ФК «Рубин»
Теги:
Николай — едва ли не единственный, кто приятно удивил в Казани.
Рубин — Спартак
24&nbsp;июля. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Виктор Мозес.«Спартак» был ярок, но так и не вскрыл оборону «Рубина». Слуцкий опустил Руя Виторию на землю

Ни для кого не секрет, что «Спартак» в это трансферное окно в первую очередь ищет правого защитника.

«Команда сформирована, все позиции закрыты, кроме правого защитника. Мы над ней работаем», — незадолго до старта чемпионата России сказал владелец клуба Леонид Федун в интервью ТАСС.

На данный момент единственная опция на эту позицию — Николай Рассказов (теоретически есть еще Павел Маслов, но, во-первых, он травмирован, а во-вторых, ему комфортнее в центре обороны, чем на фланге). 23-летний воспитанник красно-белых, здорово сыгравший в сезоне-2018/19, затем сдал и подвергался серьезной критике со стороны болельщиков. Прошлый сезон Рассказов провел в аренде в тульском «Арсенале», а вернувшись, заметил, что команда «начала играть в футбол». Это была шпилька в сторону Доменико Тедеско, с которым у него явно не сложилось. Но немецкий специалист покинул «Спартак», а новый главный тренер Руй Витория поверил в Рассказова — португалец играет с четырьмя защитниками, и ему нужен игрок на правый фланг обороны (Виктор Мозес теперь действует в группе атаки).

Витория выпустил россиянина в старте во всех трех матчах на товарищеском турнире, а защитник, в свою очередь, отлично себя проявил. На игру первого тура РПЛ с «Рубином» Рассказов тоже вышел с первых минут. Ему предстояла серьезная проверка, ведь на левом фланге у «Рубина» действуют одно из главных открытий прошлого чемпионата Илья Самошников и Хвича Кварацхелия.

24&nbsp;июля. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Хвича Кварацхелия пытается прервать передачу Николая Рассказова.«У «Спартака» очень понравился Рассказов — закрыл Хвичу». Экс-тренер «Рубина» — о матче в Казани

Самошникову в первом тайме в основном было не до атак, но и играть один на один с Хвичей не лучшее развлечение для любого защитника лиги. Рассказов с первых минут стал жестко встречать Кварацхелию. Тем не менее на карточку спартаковца грузинский вингер посадить не смог. Рассказов фолил вдали от ворот или же чисто отбирал мяч у главного дриблера чемпионата. Временами Хвича получал свободное пространство и шел в обводку, но это случалось лишь в те моменты, когда он смещался в центр — там Рассказова страховали, или получал мяч вдали от ворот.

Что касается Самошникова, то его сольный проход, завершившийся голом, обошелся без Рассказова. Левый защитник «Рубина» протащил мяч от центра поля до штрафной «Спартака» строго через середину, пока Николай перекрывал Хвичу. В результате одного из подключений Самошников обыграл Рассказова, заставив того сфолить на линии штрафной — рефери Владислав Безбородов показал спартаковцу желтую карточку. Штрафной к голу не привел, а Рассказов продолжил терроризировать Хвичу. Перед заменой Кварацхелия даже успел перебежать на правый фланг — подальше от оппонента. И это точно не объяснить желанием грузина поскорее покинуть поле, ведь его команда выигрывала, ему было бы удобнее тянуть время перед заменой, оставшись слева.

На чужой половине поля Рассказов тоже был хорош, часто подключался и помогал своим атакующим игрокам создавать моменты, коих у «Спартака» набралось достаточно.

«Николай сыграл хорошо. У них давняя дуэль, сегодня Рассказов достойно играл против Кварацхелии. Хвича в прекрасной форме», — сказал после матча генеральный директор «Рубина» Рустам Сайманов.

«Сегодня Рассказов показал, что и таких ярких исполнителей, как Хвича, можно наглухо закрыть. Да, грузинский легионер часто получал мяч, пытался что-то сотворить, но пользы «Рубину», по сути, не принес. Рассказов очень понравился. Видно, что он пооббился в том сезоне в Туле. Уверенный в себе, агрессивный, очень цепко сыграл против Хвичи. Молодец», — это уже мнение экс-тренера «Рубина» Дмитрия Кузнецова.

Известно, что «Спартак» ищет на правый фланг легионера. Но пока все восемь позиций закрыты — чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать. Когда это случится — неизвестно. У Рассказова есть шанс, и он им пока пользуется.

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