«Спартак» был ярок, но так и не вскрыл оборону «Рубина». Слуцкий опустил Руя Виторию на землю

Репортаж собкора «СЭ» из Казани, где в центральном матче 1-го тура РПЛ «Рубин» обыграл «Спартак».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Самошников, 49.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зуев (В.Игнатьев, 75), Уремович, Бегич, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия (Макаров, 83), Шатов (Йевтич, 73), Деспотович.

«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес (З.Бакаев, 60), Зобнин (Крал, 82), Умяров (Мелкадзе, 82), Ларссон (Игнатов, 60), Промес (Мирзов, 69), Соболев.

Предупреждения: Уремович, 18. Абильдгор, 37. Деспотович, 42. Жиго, 47. Зуев, 66. Кварацхелия, 68. Шатов, 70. Рассказов, 79. Соболев, 88. Мирзов, 90.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Сухой (Люберцы). Еремин (Москва).

24 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Спартак» был лучше в первом тайме: по игре и поддержке

Самый посещаемый матч на старте сезона РПЛ прошел в Казани. Болельщики «Спартака» утром субботы залили красным цветом центр города, торговые центры рядом со стадионом. Люди прилетели из Москвы целыми семьями.

У прохода на обычную трибуну «Ак Барс Арены» за час до матча были небольшие очереди.

— Идите на гостевой сектор, это на другой стороне стадиона! — обращался стюард к группе фанатов «Спартака». В том и дело, что фанатов из Москвы было много на всех трибунах стадиона. Они забили гостевой сектор почти под завязку — около 3 тысяч болельщиков. Как минимум столько же было разбросано по другим секторам и в вип-ложах. Дорогие скайбоксы в Казани целиком выкупают очень редко, и это случается обычно как раз на выездах «Спартака».

Атмосфера на «Ак Барс Арене — лучшее в этом туре напоминание о том, как хорошо смотреть и играть в футбол при болельщиках, а не пустых трибунах.

«Спартак» был лучше «Рубина» до перерыва: красно-белые даже забили гол, но из-за небольшого толчка Зобнина судьи его не засчитали. Игрока «Спартака» помешал Абильдгору удержаться на позиции, с которой он бы перекрыл подачу на Жиго.

Момент с ударом Мозеса в Дюпина после тонкого паса Ларссона — самый опасный у «Спартака», который не смог реализовать небольшое игровое преимущество. А «Рубин», который в первом тайме не создал в атаке практически ничего, реализовал первый же момент.

Гениальный гол Самошникова. Вот кто должен быть основным в сборной России

Илья Самошников в новом клипе «Рубина» перед сезоном в одной из сцен пил чай в футболке сборной с Дюпиным и Макаровым — партнерами по клубу, которые тоже смотрели Евро со скамейки.

Но, наверное, именно по Самошникову к Черчесову были вопросы. Вызов возрастного Жиркова, который в итоге травмировался — это была плохая идея. Далер Кузяев в этой роли тоже не выглядел убедительно. При этом в обойме сборной был Самошников, который и весной не попадал в заявку, так и на самом Евро. Да, у Ильи была травма, но она не помешала ему начать сборы с «Рубином» и подготовиться к сезону. Повреждения Фернандеса, Кудряшова, Черышева не изменили мнение Черчесова об их статусе в сборной. Он просто не видел его в качестве сменщика.

Сегодня Самошников снова показал, что достоин быть основным левым защитников в сборной. Дело не только в отличном голе: в отборе он здорово выглядел против Ларссона и Мозеса, прервал несколько опасных атак «Спартака», а вбросы аутов — в этом компоненте в РПЛ с ним мало кто может конкурировать.

? Самошников сел на мотороллер — уехал вообще от всего «Спартака» — и каааааак забил голешник!



Рикошет был. Но это уже детали. pic.twitter.com/Knw16wigeE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 24, 2021

Сам гол получился шедевральным: Илья прервал неудачный пас от Ларссона в центре поля, совершил резкий рывок по центру и у штрафной решился на удар. Илья смело идет в атаки, если видит возможность, и он — один из лучших бомбардиров РПЛ среди защитников.

3 — Защитник @fcrk Илья Самошников забил три гола в РПЛ с начала прошлого сезона (16 ударов, 8 в створ, 1.31 xG), больше среди защитников только у Мурило из «Локомотива» (4). Выстрел.#ТинькоффРПЛ #РубинСпартак pic.twitter.com/gTrnHkX7W8 — OptaIvan (@OptaIvan) July 24, 2021

«Рубин», как и весной, наказывает фаворитов. «Спартак» сам виноват в поражении

После победы на Кубке Матч Премьер, где «Спартак» разносил оборону «Рубина», ожидания от игры и перспектив «Спартака» были самые высокие.

Казанцы поражение на турнире воспринимали очень разумно: в составе было много экспериментов от Слуцкого (например, молодой Нижегородов в центре защиты), а после обещали, что в Казани будет другая игра, и так легко «Спартаку» вскрыть оборону уже не получится.

И у «Рубина» практически получилось: да, «Спартак» активнее и острее выглядел в атаке, заставлял Юрия Дюпина совершать шикарные сэйвы, но казанцы грамотно играли по счету. Даже создав всего пару острых моментов, «Рубин» забил и взял три очка.

Казанцы весной обыгрывали фаворитов, включая «Зенит», и новый сезон они начали в том же ключе. «Спартак» после радости от победы в товарищеском турнире мог быть чуть расслаблен, и теперь должен прийти в себя, отрезветь. Легкая победа над «Рубином» в товарищеской игре могла даже успокоить и была скорее на пользу казанцам. В официальном матче они показали свою реальную силу: не развалились после напора гостей и забили важнейший гол, удержав преимущество.

А «Спартаку» этот матч снова напомнил, что победа в товарищеском турнире не имеет никакого значения, и результат нужно показывать в сезоне.