Сафонов потащил пенальти, Вилена забил гол-красавец. «Краснодар» стартовал с крупной победы в Екатеринбурге

Команда Виктора Гончаренко заслуженно обыграла «Урал».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 0:3 (0:0)

Голы: Вилена, 62 (0:1). Вилена, 85 (0:2). Кордоба, 90 — с пенальти (0:3).

Нереализованный пенальти: Бикфалви, 45 (вратарь)

«Урал»: Помазун, Герасимов, Адамов, Кулаков, Подберезкин (Мишкич, 75), Егорычев (Максименко, 85), Колесниченко, Ибрахимай (Железнов, 66), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов (Ильин, 88), Газинский (Рамирес, 85), Классон (Кордоба, 61), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо, Сулейманов (Кабелла, 60).

Предупреждения: Сперцян, 53. Бикфалви, 60. Герасимов, 77. Черников, 89.

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва).

25 июля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Не один год «Краснодар» был по-хорошему привычным и предсказуемым, а сейчас — когда дело дошло до представления фаворитов нового сезона — заслужил эпитет «команда-загадка». Как с точки построения игры, которую новый главный тренер Виктор Гончаренко получил возможность отлаживать на сборах, так и кадрово. Ощущение перестройки и даже в какой-то степени перезагрузки проекта только усилилось после перехода в «Андерлехт» Кристофера Олссона.

Кажется, стартовый состав на игру в Екатеринбурге не угадал никто. Даже те, кто мог привыкнуть к Алексею Ионову в роли центрального нападающего и Тони Вилене на фланге обороны. Позиция голландца удивляла в том плане, что на скамейке находились два профильных левофланговых защитника — Кристиан Рамирес и Евгений Чернов. Зато в средней линии играли Эдуард Сперцян с Александром Черниковым, а Реми Кабелла непривычно превратился в резервиста. В результате из восьми легионерских вакансий с первых минут были заняты лишь три.

Не факт, что нечто подобное повторится, и вряд ли это тенденция. А вот появление в старте четырех собственных воспитанников, включая дебютировавшего в марте за сборную Армении уроженца Ставрополя Сперцяна, — бальзам на душу тех, кто верит в мечту Сергея Галицкого об одиннадцати выпускниках академии на поле.

В игровом же плане черно-зеленые, бесспорно, меняются. У них стало заметно меньше атак через центр и выросло количество подач и прострелов. Как раз так родился самый опасный момент первого тайма, когда вылетевший из-за спины Кирилла Колесниченко на кросс Виктора Классона Шапи промахнулся с линии площади ворот. Но и этот эпизод, и шанс Эрика Бикфалви затмили события перед уходом на перерыв.

Назначенный в ворота гостей пенальти — очередной повод для бесконечного спора о духе игры и ее правилах. С одной стороны, Вилена в собственной штрафной попал по ноге Андрею Панюкову. Вместе с тем форвард «Урала» сначала устоял на ногах и лишь спустя мгновение поджал их и артистично рухнул на газон. Ярче всего это смотрелось на замедленном повторе, и сейв Матвея Сафонова, который парировал 11-метровый в исполнении Бикфалви, кто-то мог даже назвать торжеством справедливости. Хотя, повторюсь, удар по ногам и основания указать на «точку» у рефери Василия Казарцева были.

ГОООООООЛ!



Мог бы быть, не пробей Бикфалви самый ужасный пенальти в жизни.



Забитые мячи припасли на второй тайм: https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/ll4PVHjooq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021

«Урал» свой шанс заслужил, так как выглядел не хуже соперника, а временами — даже лучше. Активно смотрелся на правом фланге нечасто игравший в весенней части прошлого сезона Иллдрен Ибрахимай. Да и слабые места соперника «шмели» изучили неплохо, и в начале второго тайма Панюков перевисел в воздухе Кайо, после чего Сафонову пришлось совершить еще один подвиг по расписанию: сложиться и отбить удар головой с нескольких метров.

И все же запас командного мастерства у «Краснодара» оказался выше. В том числе и за счет качественной скамейки, откуда одновременно поднялись колумбийский новичок Джон Кордоба и Кабелла. Француз вроде бы отдал простую передачу, но она стала голевой, так как напомнившему об умении бить с дальней дистанции Вилене помог рикошет от Рафла Аугустыняка. Тут удача от Ильи Помазуна отвернулась, хотя несколькими минутами ранее все получилось ровно наоборот, и перекладина остановила выстрел Классона.

Вильена пробил наобум, но мяч через ногу Августиняка и руку Помазуна запрыгнул в ворота.



Гол в духе всей игры ??? pic.twitter.com/kSMIynq08N — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021

Юрий Матвеев пытался спасти игру молодостью и задором, бросив в бой 18-летнего Юрия Железнова, который еще пару месяцев назад забивал красивые мячи в ПФЛ в составе «Сатурна», и 21-летнего Михаила Агеева. Экс-форвард «Локомотива» чаще играл за «Казанку», а тут едва не отметил уральскую премьеру голом. К разочарованию хозяев, у бесспорного героя матча Сафонова на этот счет было свое мнение.

Ну слишком плотно приложился Вильена — у Помазуна почти не было шансов ?? pic.twitter.com/ltk9pSFMmb — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021

Матвей этой игрой сделал заявку на сохранение за собой первого номера в сборной, но все его подвиги еще и показали уязвимость пары центральных защитников Кайо — Евгений Сорокин. Был ведь еще и промах Бикфалви, которого потеряли в нескольких метрах от ворот. Так что работы у штаба Гончаренко еще много. Но и перспективы имеются во всех линиях. Сперцян, несмотря на промах из убойной позиции, сыграл очень достойно. Прилично смотрелся Черников, а Кордоба, попав с корабля на бал, и второй гол Вилены подготовил, и сам довершил разгром с лично заработанного пенальти. Такой уверенный по счету первый шаг явно поможет «быкам» на сложном стартовом отрезке.