Что не так с «Рубином»? Казанцы никогда не выглядели так плохо при Слуцком

Взгляд из Казани.

«Рубин» — одно из разочарований старта сезона: после 1 0 туров команда идет на 9-м месте в таблице, набрав 14 очков. Столько же, скажем, у дебютант а РПЛ «Нижн его Новгорода». Даже в товарищеских встречах дела не складываются: с их учетом из семи последних матчей «Рубин» проиграл шесть — катастрофа. Пожалуй, так плохо команда при Слуцком еще не выглядела.

При этом уступали рубиновые прямым конкурентам в борьбе за еврокубки, куда «Рубин» стремится , — «Зениту», «Краснодару», «Динамо». Собкор «CЭ» в Казани разбирается, что пошло не так в команде, от которой в новом чемпионате ждали гораздо большего.

«Рубин» слишком резко перетряхнул состав. За 10 туров в команде сыграло больше игроков, чем за весь прошлый сезон

Летом «Рубин» продал Карла Старфельта за 5 миллионов евро — своего ведущего защитника в прошлом сезоне, Дениса Макарова за 9 м иллионов евро — лучшего российского игрока команды, Дарко Йевтича — автора трех победных голов в сезоне, плюс в «Крылья» ушел Бегич. З ащитника в «Рубине» воспринимали скорее третьим выбором в центре защиты, не особо считали потерей, но нельзя не заметить, как полезно он играет в аренде в Самаре. В Казани у него тоже было много хороших матчей, пусть он и не стал одним из лидеров.

О тдельно уход каждого из игроков тяжело было назвать какой-то большой потерей, но совокупно смена такой группы игроков пошла во вред клуб у .

Кажется, «Рубин» слишком сильно встряхнул состав и поменял футболистов на многих ключевых позициях, а взамен взял тех, кто долго адаптируется.

Связка Старфельта с Уремовичем была одной из самых надежных в прошлом сезоне, а приехавший Монтассар Тальби пока привыкает к новым партнерам, как и сам Уремович, который вынужден подстраиваться под нового партнера .

В атаке больше всего изменений: Хакшабанович, который ехал в Казань на левый фланг нападения заменить Кварацхелию, в итоге вынужден играть то справа, то в центре. Грузин остался в клубе, и Се а да пришлось двигать на непривычные позиции. Да, в «Рубине» говорят, что он может играть на любо м месте в атаке, но показательно, что все результативные действия в этом сезоне черногорец совершал после смещений на родной левый фланг: голевая передача в матче с «Арсеналом» и гол «Ахмату» со штрафного.

Продажа Дениса Макарова — тоже важный фактор. Игрок не хотел оставаться в Казани, хотя принес команде своими голами 9 очков в прошлом сезоне. И в этом чемпионате , пропустив пару матчей, держится в числе лидеров по ударам. Заменить футболиста с российским паспортом и таким влиянием на игру — проблема. Да, Денис начал сезон в «Рубине» в запасе, долго набирал форму, но очевидно, что это был игрок основной обоймы. Подписание Дрейера — попытка заменить Макарова игроком со схожими данными: у датчанина отличный удар с левой ноги, есть скорость, умение обыгрывать один в один. Да, после хет-трика «Уралу» Андерс затух, но тот же Макаров начинал карьеру в «Рубине» не с победных голов «Зениту» и ЦСКА, а с запаса и даже удалялся в Туле, впервые попав в старт.

Очевидно, что Дрейеру тоже нужно время, чтобы заиграть на хорошем уровне и забивать чаще. Плюс игрок не проводил сборы со Слуцким, приехав под закрытие трансферного окна, как и Тальби. Зимн яя подготовка с командой может помочь новичкам в плане адаптации и понимания принципов игры Слуцкого.

Полноценные сборы с командой летом провел только Хакшабанович, да и тот, повторимся, привыкал к новой роли и партнерам. Он ведь начинал сезон с Макаровым, Старфельтом, Йевтиче м , Хвичей и Деспотовичем, а продолжил по сути с Онугхой и Дрейером.

Такие перепады в составе не могли остаться без последствий: «Рубин» ранее имел стабильную обойму, а в эти десять туров за казанцев сыграли 24 игрока. Большая текучка для клуба, потому что за весь прошлый чемпионат выходили только 23 футболиста. Такие перемены в составе не способствуют взаимопониманию и наигрыванию каких-то связей между игроками.

Голевые ошибки.

Спад не только у Кварацхелии. Слабее играют Абильдгор и Уремович

Главная звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия не уехал летом в европейский клуб , и это стало большой проблемой: Слуцкому пришлось ломать голову, как внедрить на поле его сменщика Хакшабановича, а также как мотивировать самого грузина. Очевидно, что Хвича был эмоционально подавлен, когда узнал, что никуда не уедет. Грузин живет мечтой играть в топ-чемпионате, он очень рассчитывал уехать на фоне разговоров агента и обсуждений в медиа. Когда планы рухнули, случился игровой спад и пошли травмы.

Некстати выбыл также Деспотович, который до сих пор не готов полноценно к матчам. Форвард получил повреждение в августе, с трудом набирая форму после него. В прошлом сезоне серб забил 14 голов в РПЛ, сейчас на его счету всего один — с пенальти.

Но спад случился не только у лидеров и главных звезд в атаке. Самый стабильный игрок «Рубина» последних лет Оливер Абильдгор неожиданно начал допускать грубые о плошности . В этом сезоне он на втором месте по голевым ошибкам с пятью неудачными действиями. Столько же у капитана команды Уремовича. Д ва системообразующих игрока «Рубина» при игре в защите в числе худших во всей премьер-лиге , уступая лишь Новосельцеву, хотя в прошлом сезоне провели чемпионат практически без грубых ошибок.

Слуцкий связывает неудачи с синдромом второго сезона у команды, хотя тот же Кварацхелия в клубе уже третий сезон, как и Абильдгор, а Уремович начал играть еще при Бердыеве. Вряд ли стоит списывать неудачи на вылет от «Ракува», ведь клуб не играл в еврокубках с 2015 года. Эти футболисты и не были приучены к большим матчам в Европе, чтобы сильно переживать и страдать от неучастия в Лиге конференций.

При этом , конечно, свою негативную роль сыграли травмы. Список тех, кто за 10 туров уже выбывал из-за повреждений, широк : Кварацхелия, Деспотович, Шатов, Самошников, Уремович, Зотов, Зуев. Это больше половины с тартового состава .

Из-за состояния поля или нагрузок — это вторично. Но сам факт, что «Рубин» терял игроков в каждой линии , — большая проблема.

На что рассчитывать «Рубину» в этом сезоне?

Из-за всех перечисленных факторов команда Слуцкого неубедительно начала сезон. Даже в победных матчах со «Спартаком» и «Ахматом» на старте чемпионата к игре «Рубина» было много вопросов. Уже тогда обозначились предпосылки к тому, что в команде есть сложности.

Перенасыщение легионерами — из той же серии. «Рубин» жонглированием игроков в заявке лишил себя стабильности состава , и эта головная боль не проходила вплоть до дедлайна трансферного окна.

Плюс клуб подписал игроков, ни один из которых не будет делать разницу в первый же сезон. Дрейер, Хакшабанович, Тальби — неплохие легионеры, но их нужно раскрыть. О ценить тот потенциал, который в них увидели менеджеры «Рубин а », можно лиш ь на дистанци и . В озможно, клубу нужен был игрок с большим статусом и влиянием, который способен сразу давать результат.

В период кризиса сегодня тяжело выделить кого-то из состава «Рубина», кто сможет самостоятельно решить игру, переломить ход неудачного матча.

Но что важно: в «Рубине» нет системной проблемы, а лишь точечные сложности. Лидеры могут набрать форму, новички — адаптироваться и приносить больше пользы, вернутся травмированные, а состав стабилизируется. В целом настроение и задачи в клубе никак не изменились, а у тренера есть полное доверие.