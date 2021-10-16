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У «Спартака» серьезные потери перед дерби. Но у «Динамо» ситуация не лучше

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 13:00
Роман Евгеньев, Сергей Паршивлюк, Антон Шунин (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Евгеньев, Сергей Паршивлюк, Антон Шунин (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
У Сандро Шварца проблемы с составом.
Спартак — Динамо

«СЭ» уже рассказывал о потерях «Спартака» перед дерби. Руй Витория точно не сможет рассчитывать на Квинси Промеса, Наиля Умярова и Эсекьеля Понсе, не говоря уже о Павле Маслове, который выбыл на длительный срок.

Но и у бело-голубых ситуация не лучше. Главный тренер Сандро Шварц на предматчевой пресс-конференции отметил, что не будет Даниила Лесового и Диего Лаксальта. А вот по Фабиану Бальбуэне и Денису Макарову нагнал тумана. Посмотрим, мол. Его можно понять, ведь в футболе все решают мелочи, в числе которых информация по сопернику. Пусть Витория поломает голову, каким будет состав «Динамо».

При этом факты налицо: Бальбуэна в ночь на пятницу сыграл за сборную Парагвая в Боливии, а Макаров из-за повреждения в сборной России не смог отправиться в Марибор и к моменту пресс-конференции в четверг работал индивидуально.

Руй Витория и&nbsp;Руслан Литвинов. У «Спартака» перед дерби проблемы с составом. Как Руй Витория сможет заменить лидеров

Если посмотреть расписание рейсов из Боливии, то станет понятно: раньше субботы Бальбуэну в Москве можно не ждать. Прямых рейсов нет, придется лететь с пересадками, теряя силы в аэропортах. К тому же защитник сыграл все 90 минут в высокогорном Ла-Пасе. Вероятность выхода утомленного Генерала против «Спартака» стремится к нулю.

А значит, шанс получит Роман Евгеньев. Он заменял парагвайца в сентябре в схожей ситуации после паузы на матчи сборных: тогда бело-голубые уступили «Нижнему Новгороду». Выпускник динамовской школы провел сильный прошлый сезон, заслужив поездку на Евро-2020 в составе сборной России. Однако после турнира он получил время на отдых, приехал уже на второй сбор, набирал форму, а Шварц наигрывал связку Ивана Ордеца и Бальбуэны, на которую делает ставку. Понятно, что Евгеньев недоволен ролью запасного, что накладывается на ситуацию с истекающим следующим летом контрактом. 22-летний защитник, естественно, хочет играть. Против «Спартака» у него, с одной стороны, будет отличная возможность проявить себя. С другой — желание может захлестнуть, а без постоянной игровой практики трудно быть в тонусе.

Повреждение Макарова — другая головная боль бело-голубых. Она усугубляется тем, что выбыло еще два фланговых игрока. Лесовой вернется только после зимней паузы, продолжает восстановление и Лаксальт — две главные фигуры на левом краю. Тушить пожар туда перекинули Захаряна, но теперь полыхнуло еще и справа. И большой вопрос, удастся ли безболезненно залатать сразу три пробоины.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Спартак» проиграет в дерби «Динамо», Гисдоль начнет в «Локомотиве» с победы. Прогнозы на 11-й тур РПЛ

Пока самым ожидаемым вариантом видится такой: Захарян уйдет направо заменять Макарова, слева в полузащите расположится Скопинцев, в защите под ним — Варела, а справа в обороне — бывший спартаковец Паршивлюк. Из-за одной потери сразу трем футболистам придется поменять позиции по сравнению с предыдущим туром. Есть и еще один рабочий вариант — на какой-то из флангов полузащиты выйдет Вячеслав Грулев, а в атаке будет действовать Константин Тюкавин.

В любом случае состав придется перетряхнуть. А еще одна проблема, которая вылезает помимо сыгранности, — резко ослабнет скамейка запасных. Скажем, при последнем варианте вообще некем будет усиливать атаку по ходу дерби. Клинтон Н'Жи и Сильвестр Игбун в нынешнем сезоне пока не убеждают, что могут внести в игру что-то новое, а больше никого и не остается, если не считать, скажем, Владислава Галкина, еще ни разу не выходившего на поле в матчах РПЛ.

Интересно, как в субботу Шварц решит задачку с потерями. Немецкий тренер во время паузы на сборные как раз отметил год работы в «Динамо» и понимает, что спрос с него постепенно будет возрастать. А матч со «Спартаком» — это двойной удар в случае поражения и двойные висты при победе. Уж со стороны болельщиков — сто процентов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Константин Алексеев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры