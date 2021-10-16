Обозреватель «СЭ» — о старейшем московском дерби, которое ждет нас сегодня в Тушине.

Для «Спартака» все изменил Неаполь

Формально «Динамо» и «Спартак» перед дерби находятся в таблице в совершенно разных статусах. Бело-голубые занимают чистое второе место, они — одни из лидеров. Красно-белые, серебряные призеры по итогам прошлого чемпионата, — седьмое, середняцкое.

Молодых динамовцев Сандро Шварца все хвалят, любят, налюбоваться на их агрессивный футбол не могут (касается это и меня, публично желавшего команде с такой игрой стать чемпионом). Всем понятно, какой футбол немец ставит, все приятно удивляются, что наконец-то в «Динамо» закончилось перетягивание каната разными руководителями и тандем Желько Бувача и Шварца спокойно работает в одном направлении.

Спартаковцев Руя Витории на старте сезона разве только с землей не ровняли — забивали вице-чемпионы в час по чайной ложке. Да и сейчас делят по этому важнейшему показателю 12-14-е (!) места с 11 голами в 10 матчах, опережая только «Химки» и «Урал». Сзади, кстати, все намного лучше — мало кто это заметил, но меньше «Спартака» (наряду с «Локомотивом» и ЦСКА) не пропустил никто.

Критики «Спартак», в общем, хлебнул — мама не горюй. А уж после двух матчей с «Бенфикой» и по одному с «Легией» и ЦСКА, да еще и зная повадки Леонида Федуна и помня, как к приходу Руя Витории отнеслась его спутница Зарема Салихова, португальского тренера применительно к «Спартаку» все уже похоронили.

А он оказался живучим, тогда как Федун — не знаю уж, чего ему это стоило — нехарактерно терпеливым. В награду красно-белые получили три победы подряд, включая жемчужину в этом скромном колье — в Неаполе. Тут позволю себе небольшое отступление. И до некоторой степени покаяние.

В тот день я находился в отпуске в Греции и без особых колебаний решил ехать на многочасовую экскурсию, понимая, что матч «Наполи» — «Спартак», скорее всего, не увижу. Почему проявил такое малодушие? Потому что двумя неделями ранее своими глазами на стадионе видел домашний позор с «Легией» и подумал — а смысл терять время в чудесной стране, на невероятном полуострове Пелопоннес, где никогда раньше не был и не факт, что еще когда-нибудь буду? Где «Спартак» и где лидер чемпионата Италии, который к тому времени в шести первых турах серии А не потерял ни очка?

А дальше случилось то, что случилось. И вот ты приезжаешь с экскурсии в город, идешь на ужин, заходишь в интернет и за десять минут до конца видишь счет — 2:1 в пользу красно-белых. Тебе мечут вкуснейшую греческую еду, но ты уже выпал из жизни, читая текстовой онлайн. Обновляешь, обновляешь и не понимаешь — как можно столько времени добавить?

Берешь небольшую паузу в надежде, что все наконец закончится, — а там 1:2 вдруг разом превращаются в 2:3. И финальный свисток все никак не раздается. И ты изнываешь — ну когда уже?..

Как же я был рад за Промеса, за которого не раз рвал глотку в спорах с друзьями, и он выстрелил. Обе большие победы «Спартака» в Европе за последние годы — 5:1 над «Севильей» в ЛЧ-2017/18 и 3:2 в Неаполе — были бы невозможны без блеска Квинси: тогда 2+2, теперь просто дубль. Рад был и за Игнатова — хоть бы этот гол означал для него прорыв! Так хочется, чтобы талант не только обещал, но и выполнял обещания — нет, не словесные, а те, на которые дает надежду его дар. Так хочется, чтобы талант не оборачивался очередным Давыдовым.

Рад был и за Виторию, который, будучи человеком спокойным и дипломатичным, тут на кураже бежал обниматься с командой после гола Игнатова, а потом шикарно формулировал: мол, понял, что выиграем, когда на предматчевую пресс-конференцию не пришел ни один итальянский журналист — таким было отношение к «Спартаку». Интересно, а на 13-й секунде после ошибки Максименко и гола хозяев он свою точку зрения не подкорректировал?

Думаю, нет. Потому что, сдайся в тот момент хоть кто-то, «Спартак» никогда бы «Наполи» не обыграл. И не был бы возможен миг наивысшего футбольного наслаждения — комбинация, завершившаяся голом Игнатова. Как Промес разогнал Айртона, как бразилец катнул назад, как Бакаев отдал голевой пас без касания мяча, а недавно вышедший на замену автор гола положил точно в уголок! Какая тонкая работа всех этих парней без исключения!

В этот момент Витория развернулся на 360 градусов, сделал у бровки финт Зидана, только без мяча. Потому что это и есть настоящий «Спартак». Тот, который он задумывал, и в такой футбол команда играла на предсезонном турнире, но с началом сезона он вдруг куда-то испарился. И уже все, в том числе и понимание спартаковских реалий, говорило за то, что искать игру команда будет уже с другим тренером.

Но этого не произошло, и уже по крайней мере одну победу из тех, что будет вписана золотыми буквами в историю клуба, Руй одержал. А потом, через два дня на третий, еще выиграл и в Грозном — притом что пришлось делать два сложных перелета. Мне кажется, меньше всего португальцу в тот момент хотелось перерыва на сборные — поймала, наконец, его команда и игру, и удачу! Пусть даже Бакаев, несмотря на отличную игру в последнее время, не забивал пенальти — это не мешало красно-белым победить.

Потеря на потере у обеих команд

А «Динамо» в том же туре проигрывало дома «Крыльям Советов» — причем не сказать, что так уж не по делу. После классного начала сезона команду Шварца начало, как и в прошлом году, по-молодежному «колбасить» — то вчистую обыгрывается «Рубин», то дома следуют поражения от «Нижнего Новгорода» и Самары. И в последних пяти турах набирается меньше 50 процентов очков. И вот как раз для «Динамо» перерыв на сборные был кстати.

А там все закончилось шоу с участием трех действующих лиц сегодняшнего дерби, причем в двух случаях — активным: Джикия забивал в падении через себя, Фомин исполнял голевой штрафной на Дивеева и вообще играл ключевую роль в полузащите. Они-то точно вернулись в клубы в отличном настроении. Как и находившийся с ними в одной команде, но игравший только со словаками Захарян, как и автор двух мячей молодежки в ворота Литвы Тюкавин.

Вообще, всегда интересно, когда люди, только что игравшие вместе за сборную и делавшие это успешно, выходят друг против друга за клубы. Соперничество Джикии и Бакаева с Фоминым и Захаряном — из тех, наблюдать за которым будет и интересно, и приятно.

Одно событие в игре молодежной сборной испортило многим болельщикам «Спартака», а наверняка и Витории, все настроение. На месяц выбыл из-за травмы Умяров, один из самых прогрессирующих игроков красно-белых этого сезона. Их тандем в полузащите с 20-летним новичком Литвиновым был одной из ключевых составляющих последних спартаковских побед.

Впрочем, где-то убыло, а где-то прибыло — выздоровел Зобнин, который с особой энергетикой играет против своего бывшего клуба, чьи болельщики сильно невзлюбили Романа после перехода к землякам-спартаковцам. Чуть меньше года назад, в ноябре 2020-го, он за три минуты до конца домашнего матча с «Динамо» (к слову, тогда в основе хозяев играл даже Кокорин — человек из какой-то прошлой жизни!) сравнял счет, открытый Скопинцевым, и теперь с большой долей вероятности вернется в стартовый состав. И займется разрушением, в значительной степени освободив Литвинова для такой созидательной работы, как победный голевой пас Соболеву в Грозном.

У «Спартака» достаточно кадровых проблем в атаке — травмировались еще и Промес с Понсе. Но появились они и у «Динамо» — из сборной досрочно уехал Денис Макаров, и только сегодня мы узнаем, хватило ли ему времени для полного восстановления после травмы. А если фланги атаки бело-голубых осиротеют и там не будет ни давно травмированного Лесового, ни Макарова, прочитать игру «Динамо» спартаковской обороне будет намного легче. Наконец, точно не успеет на игру парагваец Бальбуэна, вышедший в основе за свою сборную в ночь с четверга на пятницу. Совершенно непонятно, как ФИФА допускает подобные «косяки» в календаре, которые нельзя оправдать никакой пандемией.

«Динамо» лучше реализует и подбирает, «Спартак» — навешивает и обводит

Вообще, как это ни удивительно, но опубликованная позавчера статистика двух московских команд показывает их примерное равенство. InStat Index — 262 на 260 в пользу «Спартака», то есть, по сути, не отличается. В целом ряде компонентов сходство даже абсолютно точное — входы в штрафную, позиционные атаки, угловые, потери мяча на своей половине, выходы в финальную треть соперника. И показатель по ожидаемым очкам у них почти одинаковый: у «Спартака» — 1,93 за матч, у «Динамо» — 1,90.

Но некоторые цифры все же сильно разнятся. Процент реализации моментов у «Спартака» — 17, у «Динамо» — 32. Вот вам и три очка, и три забитых мяча разницы — хотя тут тоже упрощать не стоит, по ожидаемым голам бело-голубые впереди более убедительно — 1.80 на 1.94. Явно лучше у динамовцев обстоят дела с подборами мяча — 75 на 64 за матч. В чем «Спартак» заметно впереди — так это в точных навесах (30% против 18%) и проценте удачных обводок — 62 на 52. А уж без Макарова он станет у «Динамо» еще ниже. Как и количество самих этих попыток дриблинга.

Впрочем, и у «Спартака» содержание атакующих действий без Промеса и Понсе (особенно без первого, набравшего в сентябре отличную форму) сильно пострадает. Травма Квинси — это шанс для Ларссона, у которого в этом сезоне пока ни одного гола. А на острие атаки все увереннее чувствует себя Соболев, в отличие от шведа выкарабкавшийся из скверного начала сезона. В Неаполе он, хоть и не реализовал при 3:1 великолепный момент, что могло обернуться печальными последствиями, отдал голевой пас Промесу — более того, перед тем накрыл Кулибали. Это и сделало передачу игрока «Наполи» смазанной и позволило Умярову сделать перехват. А три дня спустя Соболев забил победный мяч в Грозном. Такое укреплению уверенности в себе однозначно способствует.

Никаких строгих тенденций в последних играх «Спартака» и «Динамо» найти нельзя. В прошлогоднем противостоянии двух немецких тренеров, Шварца и Доменико Тедеско, было равенство: в первом круге ничья, во втором — победа спартаковцев, тогда как в 1/8 финала Кубка выиграло «Динамо». Сейчас команда Шварца продолжает прежний путь, «Спартак» же, поменяв Тедеско Виторией, полностью сменил футбольную концепцию и только начинает нащупывать верную дорогу. Продолжит ли сегодня — или «Динамо» продолжит тенденцию хороших игр с сильными соперниками?

«Спартаку» ведь еще надо как-то распределять силы. Неделька ему предстоит сложнейшая: «Динамо», «Лестер», «Зенит». После нее во многом и станет понятно, чего ждать болельщикам дальше.

Формально «Динамо» и «Спартак» перед дерби находятся в таблице РПЛ в совершенно разных статусах. Но идущее вторым «Динамо» и плетущийся седьмым «Спартак» теперь разделяют всего три очка. И матч пройдет на «Открытие Банк Арене».

После перерыва на сборные состояние команд просчитать невозможно. А значит, и выявить фаворита — тем более с учетом массы потерь у обеих команд. Шварц с Виторией никогда еще не встречались как главные тренеры. В последний год «Спартак» и «Динамо» делили очки. В общем — никаких закономерностей!

Тем лучше. Приятно начинать смотреть матч с чистого листа, не имея фаворитов. Это тот случай, когда матч во всех смыслах начинается со счета 0:0.

Главное, чтобы им же и не закончился.