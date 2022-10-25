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Сегодня, 13:30

Абаскаль провел классную ротацию в матче в «Спартаке». Как сильно запасные влияют на свои команды в этом сезоне РПЛ?

Марк Бессонов
Корреспондент
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Гол Павла Мелешина в ворота «Химок».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Составили несколько таблиц.

В матче 14-го тура с «Торпедо» «Спартак» оформил пока что самую уверенную свою победу в сезоне — 5:0. Примечательно, что в этой игре забивали футболисты, которые не являются крепкими игроками стартового состава или же вообще совсем недавно дебютировали за клуб. Дубль Николсона, гол Игнатова, дебютные мячи в РПЛ Мелешина и Маслова, голевая передача от Зорина — Абаскаль показал, что умеет неплохо ротировать состав. Попробуем разобраться, кто в РПЛ использует этот прием чаще и эффективнее всего.

Ниже представлены несколько таблиц. Вряд ли на их основании можно делать конкретные четкие выводы, но общую картину они обрисовать помогут. В расчет берем исключительно матчи РПЛ.

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Заигранные футболисты

Начнем с самого простого — числа футболистов, сыгравших за команды в нынешнем сезоне. Здесь впереди всех «Краснодар», который после ухода легионеров активно раздает игровую практику воспитанникам. Далее — тройка аутсайдеров, но здесь активную ротацию можно объяснить тренерскими рокировками («Торпедо», «Урал» и «Химки» сменили уже по два специалиста).

Сколько игроков заиграно за клубы РПЛ в сезоне-2022/23.
Сколько игроков заиграно за клубы РПЛ в сезоне-2022/23.

Что касается «Спартака», видно, что Абаскаль опирается на костяк из пяти-шести железных игроков старта, но на остальных позициях дает проявить себя разным исполнителям. Не сказать, что Гильермо делает ставку на ротацию, но видно стремление дать попробовать себя большинству игроков, имеющихся у него в наличии. К слову, испанец за неполный сезон заиграл уже 27 футболистов. Солидный показатель, учитывая то, что впереди зимнее трансферное окно.

Сколько игроков заиграно за «Спартак» в последние сезоны.
Сколько игроков заиграно за «Спартак» в последние сезоны.

Низкие цифры «Ростова» можно объяснить ограниченной обоймой игроков. А вот показатели «Зенита» и ЦСКА несколько удивляют, так как у обеих команд с набором исполнителей все неплохо. Хотя ни Семак, ни Федотов никогда активно состав не ротировали.

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Результативные баллы нерегулярных игроков

В этом пункте попробуем выяснить, чьи замены особенно эффективны. Понятно, что тут сложно учитывать успешность игроков, нацеленных на оборону, но как минимум атакующие показатели мы сравнить можем.

Сколько в сезоне-2022/23 набрали по гол+пас футболисты, сыгравшие восемь и менее матчей.
Сколько в сезоне-2022/23 набрали по гол+пас футболисты, сыгравшие восемь и менее матчей.

Здесь «Спартак» — лидер с большим отрывом. Хотя нужно учитывать, что 3 балла тут набрал травмированный сейчас Мартинс Перейра, до повреждения бывший твердым игроком старта. Плюс еще два гола на счету также травмированного Мозеса. Но есть и кого выделить — у Игнатова 2 гола и ассист, у критикуемого Рыбуса 1+1, у центрального защитника Маслова — 1+2. Ну и красно-белых болельщиков должен радовать факт, что уже набирают баллы в РПЛ воспитанники Мелешин и Зорин.

Несмотря на узкую ротацию, ЦСКА здорово использует свой ресурс. 2+2 оформил подменяющий латиноамериканцев в атаке Кучаев, 2 ассиста у Мухина, по голу у Гайча и Роши. Отметим и «Сочи» с «Уралом», где тренеры работают с достаточно ограниченным ресурсом, но подтягивают резервы. А вот у «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» с этим показателем все не очень — резервисты тут решают редко.

Сколько в сезоне-2022/23 набрали по гол+пас футболисты, выходившие на замену.
Сколько в сезоне-2022/23 набрали по гол+пас футболисты, выходившие на замену.

А вот тут есть чему удивиться. Первая строчка «Нижнего Новгорода» впечатляет, особенно учитывая, что меньше них в РПЛ (17 голов) забили только «Крылья Советов», «Урал», «Химки» и «Торпедо». Особенно хороши в «Нижнем» Тимур Сулейманов (4 выхода на замену, 3 гола) и Милсон (9 выходов, 2 гола и 3 передачи).

Статистика «Зенита» не очень удивляет, учитывая силу состава: Сергеев, Мантуан и Бакаев набирают результативные баллы. В «Спартаке» лучший по выходам на замену Антон Зиньковский — 2 гола и ассист. Неплохо с ротацией и у «Сочи» — тут забивают Сарвели, Жоаозиньо (по 2) и Мелкадзе (1). А вот у «Торпедо» ни одному вышедшему на замену игроку не удалось отдать или забить, что неудивительно — на всю команду у автозаводцев в этом сезоне всего 7 голов.

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Схемы

Еще один косвенный факт, влияющий на ротацию, — это схемы, используемые по ходу сезона. Чем больше расстановок применяет тренер, тем выше вероятность, что в команде будет задействовано больше игроков.

Сколько схем испробовали команды РПЛ в сезоне-2022/23 (учитываются только стартовые расстановки).
Сколько схем испробовали команды РПЛ в сезоне-2022/23 (учитываются только стартовые расстановки).

«Спартак» тут в лидерах с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Уралом». С уральцами работает уже третий тренер за сезон, так что смена расстановок неудивительна. А вот Абаскаль, Осинькин и Личка просто любят жонглировать схемами. Хотя в РПЛ все же есть тренд на сохранение 1-2 расстановок с минимальными изменениями ролей — так работают и команды из группы лидеров «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
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Спартак – Торпедо
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