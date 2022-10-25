Абаскаль провел классную ротацию в матче в «Спартаке». Как сильно запасные влияют на свои команды в этом сезоне РПЛ?
В матче 14-го тура с «Торпедо» «Спартак» оформил пока что самую уверенную свою победу в сезоне — 5:0. Примечательно, что в этой игре забивали футболисты, которые не являются крепкими игроками стартового состава или же вообще совсем недавно дебютировали за клуб. Дубль Николсона, гол Игнатова, дебютные мячи в РПЛ Мелешина и Маслова, голевая передача от Зорина — Абаскаль показал, что умеет неплохо ротировать состав. Попробуем разобраться, кто в РПЛ использует этот прием чаще и эффективнее всего.
Ниже представлены несколько таблиц. Вряд ли на их основании можно делать конкретные четкие выводы, но общую картину они обрисовать помогут. В расчет берем исключительно матчи РПЛ.
Заигранные футболисты
Начнем с самого простого — числа футболистов, сыгравших за команды в нынешнем сезоне. Здесь впереди всех «Краснодар», который после ухода легионеров активно раздает игровую практику воспитанникам. Далее — тройка аутсайдеров, но здесь активную ротацию можно объяснить тренерскими рокировками («Торпедо», «Урал» и «Химки» сменили уже по два специалиста).
Что касается «Спартака», видно, что Абаскаль опирается на костяк из пяти-шести железных игроков старта, но на остальных позициях дает проявить себя разным исполнителям. Не сказать, что Гильермо делает ставку на ротацию, но видно стремление дать попробовать себя большинству игроков, имеющихся у него в наличии. К слову, испанец за неполный сезон заиграл уже 27 футболистов. Солидный показатель, учитывая то, что впереди зимнее трансферное окно.
Низкие цифры «Ростова» можно объяснить ограниченной обоймой игроков. А вот показатели «Зенита» и ЦСКА несколько удивляют, так как у обеих команд с набором исполнителей все неплохо. Хотя ни Семак, ни Федотов никогда активно состав не ротировали.
Результативные баллы нерегулярных игроков
В этом пункте попробуем выяснить, чьи замены особенно эффективны. Понятно, что тут сложно учитывать успешность игроков, нацеленных на оборону, но как минимум атакующие показатели мы сравнить можем.
Здесь «Спартак» — лидер с большим отрывом. Хотя нужно учитывать, что 3 балла тут набрал травмированный сейчас Мартинс Перейра, до повреждения бывший твердым игроком старта. Плюс еще два гола на счету также травмированного Мозеса. Но есть и кого выделить — у Игнатова 2 гола и ассист, у критикуемого Рыбуса 1+1, у центрального защитника Маслова — 1+2. Ну и красно-белых болельщиков должен радовать факт, что уже набирают баллы в РПЛ воспитанники Мелешин и Зорин.
Несмотря на узкую ротацию, ЦСКА здорово использует свой ресурс. 2+2 оформил подменяющий латиноамериканцев в атаке Кучаев, 2 ассиста у Мухина, по голу у Гайча и Роши. Отметим и «Сочи» с «Уралом», где тренеры работают с достаточно ограниченным ресурсом, но подтягивают резервы. А вот у «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» с этим показателем все не очень — резервисты тут решают редко.
А вот тут есть чему удивиться. Первая строчка «Нижнего Новгорода» впечатляет, особенно учитывая, что меньше них в РПЛ (17 голов) забили только «Крылья Советов», «Урал», «Химки» и «Торпедо». Особенно хороши в «Нижнем» Тимур Сулейманов (4 выхода на замену, 3 гола) и Милсон (9 выходов, 2 гола и 3 передачи).
Статистика «Зенита» не очень удивляет, учитывая силу состава: Сергеев, Мантуан и Бакаев набирают результативные баллы. В «Спартаке» лучший по выходам на замену Антон Зиньковский — 2 гола и ассист. Неплохо с ротацией и у «Сочи» — тут забивают Сарвели, Жоаозиньо (по 2) и Мелкадзе (1). А вот у «Торпедо» ни одному вышедшему на замену игроку не удалось отдать или забить, что неудивительно — на всю команду у автозаводцев в этом сезоне всего 7 голов.
Схемы
Еще один косвенный факт, влияющий на ротацию, — это схемы, используемые по ходу сезона. Чем больше расстановок применяет тренер, тем выше вероятность, что в команде будет задействовано больше игроков.
«Спартак» тут в лидерах с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Уралом». С уральцами работает уже третий тренер за сезон, так что смена расстановок неудивительна. А вот Абаскаль, Осинькин и Личка просто любят жонглировать схемами. Хотя в РПЛ все же есть тренд на сохранение 1-2 расстановок с минимальными изменениями ролей — так работают и команды из группы лидеров «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2