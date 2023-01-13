Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов
Игроки без клубов
Артем Дзюба (последний клуб — «Адана Демирспор»)
После ухода из «Зенита» экс-капитан сборной России никак не может найти постоянную команду и набрать игровой ритм: летом он тренировался с «Рубином», но контракт не подписал. Затем уехал в Турцию, но не закрепился в составе «Аданы», быстро разорвал соглашение и вернулся в Россию.
После 21 мая Дзюба провел лишь пять неполных матчей, но не оставляет надежд найти клуб в премьер-лиге. Недавно в «Нижнем Новгороде» сообщили, что им предлагали подписать нападающего: «Были определенные люди, которые звонили в клуб и предлагали его услуги. Нам это не интересно. Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной», — сказал «Чемпионату» гендиректор «Нижнего» Равиль Измайлов.
Слухов вокруг будущего Дзюбы в последние месяцы было много, но Артем до сих пор остается без команды.
Остон Урунов (последний клуб — «Урал»)
После провала в «Спартаке» Остон Урунов пытался перезапустить карьеру в «Уфе» и «Урале». Но безуспешно — Виктор Гончаренко, судя по всему, тоже устал ждать, когда хавбек возьмется за голову.
«Футбол — это командный вид спорта, и здесь свое эго [приходится] подчинять командным интересам. Если этого не происходит, то у игрока проблемы со мной в первую очередь. Никакого конфликта не было, на самом деле Остон сам себя накрутил. В результате мы решили, что ему лучше поискать какую-то другую команду», — заявил тренер ТАСС.
В этом сезоне у Урунова лишь три матча за «Урал» и 80 минут, проведенных на поле. Пока сложно представить, рискнет ли кто-либо в РПЛ на сотрудничество с Остоном.
Игорь Смольников (последний клуб — «Торпедо»)
34-летний защитник перед Новым годом расторг контракт с «Торпедо» по обоюдному согласию.
О причинах такого решения не сообщается, но не исключено, что на ситуацию повлиял конфликт с Андреем Талалевым. 30 октября в матче со «Спартаком» Смольников был заменен в середине второго тайма и сразу ушел в раздевалку. После возвращения на скамейку у футболиста состоялся эмоциональный диалог с тренером.
На пресс-конференции Талалаев подтвердил, что Игорь был недоволен его решением: «Если мои футболисты будут довольны тем, что их меняют, я выгоню их из команды».
Спустя месяц после инцидента защитник покинул «Торпедо». О завершении карьеры Смольников не сообщал — ждем Игоря в новом клубе.
Виталий Лысцов (последний клуб — «Ахмат»)
Виталий Лысцов остается без игровой практики с марта прошлого года. В июле он расторг контракт с «Локомотивом», а последним его клубом был «Ахмат», где он выступал на правах аренды. Подписать полноценный контракт летом не помог даже статус свободного агента.
После этого интерес к Лысцову проявлял «Рубин». По данным «СЭ», Леонид Слуцкий выбирал между ним и Александром Мартыновичем и в итоге сделал ставку на более опытного защитника.
Осенью Лысцов поддерживал форму с «Сатурном», а в настоящий момент продолжает поиски команды.
Удивительно, но еще два года назад игра Виталия впечатлила Марко Николича, который настоял на возвращении футболиста в «Локомотив». С тех пор карьера Лысцова застопорилась — теперь важно как можно быстрее найти клуб и набрать игровой тонус.
Кто может стать свободным агентом летом?
Далер Кузяев и Вячеслав Караваев («Зенит»)
Два ключевых игрока «Зенита» из числа россиян летом могут стать свободными агентами, если не продлят контракты. Время еще есть. По словам гендиректора Александра Медведева, переговоры о пролонгации соглашений с Кузяевым и Караваевым будут вестись во время зимних сборов «Зенита». Будет очень странно, если оба в итоге покинут Санкт-Петербург.
Дмитрий Полоз («Ростов»)
Контракт лучшего бомбардира «Ростова» истекает через полгода. В ноябре «СЭ» сообщал о том, что Полоз ведет переговоры с руководством о продлении соглашения. Но позже сам игрок дал понять, что никаких контактов с менеджментом клуба по этому поводу у него не было. У «Ростова» остается пять месяцев, чтобы сохранить футболиста.
Алексей Ионов («Краснодар»)
Ионов перешел в «Краснодар» летом 2020-го из «Ростова», подписав контракт на три года. После этого о пролонгации соглашения не сообщалось.
Прямо сейчас Ионов в шаге от своего лучшего результата по голам в «Краснодаре» — в 19 матчах на его счету четыре мяча (в сезоне-2021/22 было 2, а в сезоне-2020/21 — 4).
Вероятно, окончательное решение по будущему футболиста будет принимать новый тренер Владимир Ивич. У серба есть вся вторая часть сезона, чтобы окончательно понять, нужен ли ему в дальнейшем форвард, которому 18 февраля исполнится 34 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2