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«Вместо убыточных РПЛ и Кубка получили два прибыльных соревнования». Пивоваров — об итогах года

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Павел Пивоваров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Блицинтервью генерального директора «Динамо» на главные темы первой половины сезона.

— Как оцените первую часть сезона для вашей команды?

— Сначала все складывалось очень сложно, потому что после всем известного решения ФИФА комплектоваться пришлось уже по ходу сезона. У нас уехало много игроков, сменился тренерский штаб. Игровые связи пришлось налаживать с нуля. Трех ведущих футболистов (Дасу, Норманна и Нгамалё. — Прим. «СЭ») мы подписали на флажке трансферной компании — один из них (Норманн. — Прим. «СЭ»), к сожалению, выбыл из строя из-за серьезной травмы.

Но, несмотря на все объективные сложности, к зимнему перерыву мы подошли в хорошей форме, выиграли ряд важных матчей, не проиграли ни в одном московском дерби. Заняли первое место в группе Кубка России, вышли на четвертое место в РПЛ. Команда будет развиваться дальше.

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— Кем из новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Выделять кого-то персонально не хотелось бы. Всем желаем успеха и дальнейшей адаптации. Многие новобранцы уже доказали свой высокий уровень. Отмечу, что заметного прогресса добились наши молодые футболисты, заигравшие в этом сезоне в основе, — Кутицкий, Сазонов, Гладышев, Гагнидзе. А признанные лидеры команды в очередной раз доказали свой класс.

— Устраивает ли работа судей? ВАР?

— Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково — разными судьями, в различных матчах, с участием разных команд. К этому нужно стремиться.

Касательно работы ВАР — ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют.

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— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему «весна — осень», переходить в азиатскую конфедерацию и т. д.)?

— Вопрос о переходе в Азию находится в компетенции не РПЛ, а РФС. Что касается формата, то в этом сезоне вместо двух убыточных турниров мы получили два прибыльных соревнования, РПЛ и Кубок России, благодаря новым крупным коммерческим контрактам. Поэтому считаем, что целесообразно продолжить выступать в нынешних форматах и сосредоточиться на вопросах коммерческого развития. Исходя из бизнес-интересов, не видим необходимости менять эти форматы.

— Как оцените новый формат проведения Кубка России?

— «Динамо» было автором этой идеи. Считаю, РФС принял прогрессивное, в какой-то степени революционное решение — использовать формат разработанного нами Кубка РПЛ в Кубке России. Нынешний коммерчески ориентированный вариант Кубка обеспечивает зрелищность для болельщиков, особенно на стадии плей-офф, насыщение календаря топ-матчами на фоне отсутствия игр в Европе и поднимает коммерческую ценность соревнований.

Вспомните, какой интригующей получилась, допустим, ситуация в нашей группе: перед заключительным туром было 11 различных раскладов. Все четыре клуба даже могли набрать одинаковое число очков. Разрыв между первым и четвертым местом в итоге составил всего два очка. С нетерпением ждем плей-офф в интересном формате double elimination, как в киберспорте.

Александр Овечкин.

— Три открытия и три разочарования первой части сезона.

— Открытия: прогресс наших молодых футболистов, новый формат Кубка России. Селебрити-маркетинг в российском футболе: игра «Динамо» — «Амкал» с голом Овечкина, регулярные концерты звезд шоу-бизнеса на стадионах, автограф-сессия Влада А4.

Разочарования: решение ФИФА и отъезд легионеров, отсутствие еврокубков, тяжелые травмы ряда наших ведущих футболистов — Норманна, Фернандеса, Грулева.

— Внимательно смотрели чемпионат мира? За кого болели?

— Смотрел, но не все игры, к сожалению. Этот турнир попал у меня на рабочий период. Болел персонально за Нгамалё и Шиманьски.

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РПЛ
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
5.03 19:30
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