«Вместо убыточных РПЛ и Кубка получили два прибыльных соревнования». Пивоваров — об итогах года
— Как оцените первую часть сезона для вашей команды?
— Сначала все складывалось очень сложно, потому что после всем известного решения ФИФА комплектоваться пришлось уже по ходу сезона. У нас уехало много игроков, сменился тренерский штаб. Игровые связи пришлось налаживать с нуля. Трех ведущих футболистов (Дасу, Норманна и Нгамалё. — Прим. «СЭ») мы подписали на флажке трансферной компании — один из них (Норманн. — Прим. «СЭ»), к сожалению, выбыл из строя из-за серьезной травмы.
Но, несмотря на все объективные сложности, к зимнему перерыву мы подошли в хорошей форме, выиграли ряд важных матчей, не проиграли ни в одном московском дерби. Заняли первое место в группе Кубка России, вышли на четвертое место в РПЛ. Команда будет развиваться дальше.
— Кем из новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— Выделять кого-то персонально не хотелось бы. Всем желаем успеха и дальнейшей адаптации. Многие новобранцы уже доказали свой высокий уровень. Отмечу, что заметного прогресса добились наши молодые футболисты, заигравшие в этом сезоне в основе, — Кутицкий, Сазонов, Гладышев, Гагнидзе. А признанные лидеры команды в очередной раз доказали свой класс.
— Устраивает ли работа судей? ВАР?
— Хотелось бы прежде всего более последовательных, предсказуемых решений. Чтобы одинаковые эпизоды и трактовались одинаково — разными судьями, в различных матчах, с участием разных команд. К этому нужно стремиться.
Касательно работы ВАР — ожидаем возвращения офсайдных линий. Хотя понимаем причину, по которой они сейчас отсутствуют.
— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему «весна — осень», переходить в азиатскую конфедерацию и т. д.)?
— Вопрос о переходе в Азию находится в компетенции не РПЛ, а РФС. Что касается формата, то в этом сезоне вместо двух убыточных турниров мы получили два прибыльных соревнования, РПЛ и Кубок России, благодаря новым крупным коммерческим контрактам. Поэтому считаем, что целесообразно продолжить выступать в нынешних форматах и сосредоточиться на вопросах коммерческого развития. Исходя из бизнес-интересов, не видим необходимости менять эти форматы.
— Как оцените новый формат проведения Кубка России?
— «Динамо» было автором этой идеи. Считаю, РФС принял прогрессивное, в какой-то степени революционное решение — использовать формат разработанного нами Кубка РПЛ в Кубке России. Нынешний коммерчески ориентированный вариант Кубка обеспечивает зрелищность для болельщиков, особенно на стадии плей-офф, насыщение календаря топ-матчами на фоне отсутствия игр в Европе и поднимает коммерческую ценность соревнований.
Вспомните, какой интригующей получилась, допустим, ситуация в нашей группе: перед заключительным туром было 11 различных раскладов. Все четыре клуба даже могли набрать одинаковое число очков. Разрыв между первым и четвертым местом в итоге составил всего два очка. С нетерпением ждем плей-офф в интересном формате double elimination, как в киберспорте.
— Три открытия и три разочарования первой части сезона.
— Открытия: прогресс наших молодых футболистов, новый формат Кубка России. Селебрити-маркетинг в российском футболе: игра «Динамо» — «Амкал» с голом Овечкина, регулярные концерты звезд шоу-бизнеса на стадионах, автограф-сессия Влада А4.
Разочарования: решение ФИФА и отъезд легионеров, отсутствие еврокубков, тяжелые травмы ряда наших ведущих футболистов — Норманна, Фернандеса, Грулева.
— Внимательно смотрели чемпионат мира? За кого болели?
— Смотрел, но не все игры, к сожалению. Этот турнир попал у меня на рабочий период. Болел персонально за Нгамалё и Шиманьски.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2