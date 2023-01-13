«Ренан и Де Кейрос — будущее «Зенита». Мантуан — о новичках, Дугласе в роли капитана и своем будущем
Заключительный матч в 2022 году «Зенит» провел 27 ноября — против «Спартака» в Кубке России. Та игра получилась резонансной из-за потасовки перед серией пенальти, но, кажется, будто она проходила в прошлой жизни.
Целых полтора месяца сине-бело-голубые находились в отпуске. Так долго отдыхать надоест всякому, тем более спортсменам, привыкшим постоянно находиться в движении. Поэтому футболисты «Зенита» явно счастливы тому, что возвращаются хотя бы к тренировкам с командой.
В пятницу первая группа игроков прошла традиционный медосмотр. В петербургский ММЦ на канале Грибоедова приехали Кержаков, Одоевский, Васютин, Круговой, Чистяков, Караваев, Мантуан, Кузяев, Бакаев и Сергеев. Уже в воскресенье они и все остальные футболисты «Зенита» отправятся в Катар, где стартует первый сбор лидеров чемпионата России.
За зиму в клубе произошло много событий. Например, сине-бело-голубых покинул Деян Ловрен, и новый капитан пока еще не выбран. Ушел из «Зенита» и голкипер Иван, зато клуб подписал контракты с двумя другими бразильцами: 19-летний защитник Роберт Ренан станет игроком «Зенита» зимой, а 23-летний хавбек Ду Кейрос — летом.
Всех их отлично знает по «Коринтиансу» Густаво Мантуан — он все еще находится в аренде и после прохождения медосмотра рассказал «СЭ» о своем будущем.
— Густаво, летом ты переходил в «Зенит» из «Коринтианса» вместе с голкипером Иваном. Его аренда прекратилась, а ты остаешься еще на полгода. Была ли вероятность того, что и ты можешь уйти зимой?
— Насколько мне известно, с самого начала арендное соглашение было заключено до июня 2023-го. И не было вариантов того, что оно может быть прекращено досрочно. По моим данным, все стороны изначально собирались выполнить этот контракт до конца.
— Иван ушел, зато приходят другие футболисты «Коринтианса» — Роберт Ренан сейчас и Ду Кейрос летом. Ты с ними знаком. Что знаешь о них?
— Да, я хорошо знаю обоих, ведь мы с ними играли вместе за «Коринтианс». Эти футболисты — серьезное усиление для «Зенита». Я уверен, что оба принесут пользу команде. И Ренан, и Де Кейрос пока еще находятся в юном возрасте, но для «Зенита» они — настоящее и будущее. Это качественные, квалифицированные игроки. У меня нет никаких сомнений в том, что они помогут команде.
— Деян Ловрен покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?
— Мне кажется, тут должна сработать преемственность. Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое. Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена. Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам.
— Что может помешать «Зениту» стать чемпионом в этом сезоне?
— Если кто-то и может помешать, то только мы сами. Сейчас все в наших руках, не нужно раньше времени праздновать и думать о том, что мы чемпионы. Нам нужно лишь продолжать то, что мы делали до зимней паузы: играть уверенно, набирать очки, побеждать. Все зависит только от нас, упустить титул мы можем только сами, но допустить этого нельзя. Нужно серьезно подойти ко второй части сезона, чтобы финишировать первыми.
— Есть ли у тебя личная цель на вторую половину сезона?
— Мне очень хочется стать чемпионом в составе «Зенита». Я намерен помочь команде добиться этой цели. Знаю, что клуб, город, болельщики — все хотят, чтобы на эмблеме «Зенита» появилась вторая звезда. В этом и заключается моя личная цель.
— Твоя аренда истекает через полгода. Хочешь ли ты остаться в «Зените» по ее окончании?
— Безусловно, у меня сохраняется желание остаться в «Зените» на больший срок. Мне бы хотелось здесь задержаться, но при этом я понимаю: все зависит от разных факторов. Многое будет зависеть от мнения руководства, от моей собственной игры. Сделаю все, чтобы помочь клубу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2