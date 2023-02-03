В 2019-м судью Левникова едва не выгнали, сейчас скандала не будет. Не назначен пенальти в пользу «Спартака»

Арбитр ФИФА из Санкт-Петербурга допустил серьезную ошибку в конце игры «Ростов» — «Спартак» на турнире в ОАЭ.

Что произошло

На 88-й минуте матча Winline Зимнего кубка РПЛ «Ростов» — «Спартак» (0:0, пенальти — 1:2) арбитр Кирилл Левников ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота ростовской команды. Спустя пару минут он снова допустил ошибку — изучив видеозапись спорного эпизода, оставил первоначальное решение в силе.

Дело в том, что в штрафной «Ростова» произошел контакт мяча с рукой одного из его игроков. В момент контакта футболист этой рукой не опирался на газон. Он именно сыграл ей в мяч.

Кирилл Левников в матче «Ростов» — «Спартак». Скриншот трансляции

Сложно сказать, что помешало Левникову принять правильное решение. Он сравнительно долго добивался от тех, кто предоставлял ему повторы, показа с необходимого ракурса — с тактической камеры. Но так его и не получил. Ему показали другую запись.

Но в любом случае решение принято не верное. К счастью для судьи, это был полутоварищеский матч турнира лиги, а не игра чемпионата России. Потому скандала не случилось, а Левникову за эту ошибку ничего не сделают.

Чемпионат-2019/20

В отличие от лета 2019-го, когда едва не закончилась его судейская карьера.

20 июля того года в матче 2-го тура «Ростов» — «Спартак» Левников допустил две серьезные ошибки, что позднее подтвердили и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, и экспертно-судейская комиссия (ее тогда возглавлял отец судьи — Николай Левников).

Во втором тайме судья принял неверное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых за фол Фернанду. А ближе к концу игры не вынес второе предупреждение Зелимхану Бакаеву и не удалил его.

Реакция «Ростова»

После того матча ростовчане обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову:

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы знаем Вас как честного, принципиального и великолепно разбирающегося в футболе специалиста. На прошедших выборах президента РФС мы голосовали за Вас, будучи уверенными в том, что с Вашим приходом российский футбол преобразится в лучшую сторону.

Мы считаем, что пришло время навести порядок. Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просит Вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных.

Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров. В прошлом сезоне ФК «Ростов» публично обращался к Александру Егорову — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС — мы просили оценить ряд моментов, однако наше обращение осталось без внимания. Александр Анатольевич, мы обращаемся к Вам вновь — ФК «Ростов» просит Вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения.

Просим Вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы. Напомним, что накануне состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра. Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра.

...Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы».

Наказание

Ближе к осени тогда пошли разговоры, что в октябре 2019-го Левникова не включат в число кандидатов от России в лист ФИФА на 2020 год, а сам он надолго отправится в запас или даже вынужденно завершит карьеру. Последнего не случилось, а вот в премьер-лиге он действительно долго не судил. В роли арбитра он вышел на поле только 8 марта 2020-го в матче 21-го тура «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).