Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!

Обозреватель «СЭ» — о главных интригах 13-го тура РПЛ.

У дебютантов дерби Федотова и Абаскаля сейчас все в порядке

В наступающем туре РПЛ нас ждут два московских дерби, одно горячее другого, — и, что занятно, менее статусное в эти дни обсуждается гораздо больше главного в стране. Это ж надо: о «Торпедо» — «Локомотив» говорят чаще, чем о ЦСКА — «Спартак»!

Хотя абсолютно понятно, что лежит в основе этого феномена. В ЦСКА и «Спартаке» сейчас плюс-минус все в порядке. Никаких скандалов. Четвертое и третье место в таблице соответственно. Красно-белые выиграли три матча подряд, у красно-синих хоть и была осечка с «Торпедо» (а кто в этой жизни не попадался на самоуверенности перед матчем с аутсайдером?), но это единственный проигрыш в последних семи турах при четырех победах.

Давно не помню, чтобы у главных тренеров ЦСКА и «Спартака» одновременно были такая хорошая репутация и положительные отзывы почти отовсюду, как сейчас у Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Для обоих это армейско-спартаковское дерби станет дебютным.

А в нынешней нашей спортивной журналистике отсутствие нефутбольной перчинки навевает скуку. Что это такое — футбол в чистом виде, зачем его обсуждать? Как, например, Федотов без лучшего своего центрального защитника, травмированного Игоря Дивеева, будет справляться с лютой, рвущей все и вся парой спартаковских форвардов Квинси Промес — Александр Соболев?

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

То ли дело — «Торпедо» с «Локомотивом», 16-е место с 14-м. Ладно черно-белые, от них ничего принципиально другого перед сезоном с таким составом и не ждали. Но «Локо» — это, конечно, главный объект пересудов. Четвертое место по совокупной стоимости игроков — и третье с конца не в теории, а на практике!

Йозеф Циннбауэр. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Абсурд в «Локомотиве» вышел на новый уровень. И не называйте это цирком — из уважения к цирку!

На этой неделе «Локомотив» превзошел себя — хотя, казалось, куда уж дальше. После 0:4 в Сочи последовала абсолютно логичная и давно напрашивавшаяся отставка главного тренера Йозефа (он же внутри команды — Джо) Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Всерьез «подвис» в качестве председателя совета директоров и Александр Плутник — главный инициатор всей немецко-железнодорожной истории.

Его в этой роли может сменить член совдира Юрий Нагорных. Функционер он, конечно, опытный, порядок в локомотивском хаосе, более или менее зная его изнутри, навести сможет. Но насколько же многим в российском спорте в нынешние времена плевать на репутацию. Нагорных — один из главных фигурантов российских допинг-скандалов в бытность вторым человеком в Минспорта после Виталия Мутко. МОК запретил ему появление на Олимпийских играх в любом качестве. Но он зашел обратно в спортивную сферу через совет директоров «Локомотива» и теперь может стать там определяющей фигурой. Вас это удивляет?

Но главный бред этой недели в исполнении верхушки красно-зеленых даже не в этом. Вот скажите мне: если увольнение главного тренера и спортивного директора топ-клуба, занимающего третье с конца место, напрашивалось еще черт-те когда, почему было не договориться (или как минимум не начать договариваться) с преемником заранее? Все ругают Зарему Салихову, а Гильермо Абаскаля «Спартак» назначил на следующий день после того, как Паоло Ваноли сообщил, что не вернется в Москву из Италии. Это означает, что такая вероятность существовала, о ней знали, и Лука Каттани работал на упреждение. И справился с задачей, как видим, более чем профессионально.

Тот же Андрей Талалаев, который вчера возглавил «Торпедо», свободен после работы с «Ахматом» уже несколько недель. Сергей Юран после «Химок» — пару месяцев. Юрий Семин — почти два с половиной года. Нет, надо было обязательно захотеть занятого в другом клубе РПЛ тренера — и «неожиданно» обломаться на том, что куратор «Нижнего Новгорода», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с Михаилом Галактионовым расставаться не собирается.

Большая, знаете ли, неожиданность! В «Нижнем» летом пошли на репутационный ущерб, не продлив контракт с отлично отработавшим прошлый сезон Александром Кержаковым, сделали ставку на Галактионова, набрали под него состав, дело пошло. Не то чтобы «Нижний» блистал, но и играет прилично, и очки набирает стабильно. С какого перепугу клуб будет отпускать тренера — только потому, что в «Локомотиве» так захотели?

Захотели — платите. Недавно вот «Челси» заплатил «Брайтону» за Грэма Поттера и его штаб 22 миллиона евро, до того «Бавария» «Лейпцигу» за Юлиана Нагельсманна — 20. Никто, конечно, столько за Галактионова не попросит, но на халяву — не получится. Раз можете заплатить ЦСКА за Константина Марадишвили с Наиром Тикнизяном 12 миллионов евро, отдав армейцам Максима Мухина за полторы копейки, — значит, платите и за Галактионова.

В общем, тема застопорилась, и уже почти на целую неделю «Локомотив» остался без главного тренера. Перед принципиальным матчем с «Торпедо»! Наконец, вчера на безрыбье красно-зеленые утвердили в качестве и. о. Андрея Федорова, экс-игрока «Рубина», работавшего в клубе селекционером, а ранее без особых успехов тренировавшего «Казанку». Он и проводил после отставки Циннбауэра и его южноафриканского помощника тренировки. А о тех же членах чемпионского тренерского штаба Семина, Олеге Пашинине и Дмитрии Лоськове, находящихся в системе клуба, напрочь забыли.

Называть все это цирком — значит оскорблять прекрасное цирковое искусство.

Андрей Талалаев. ФК «Торпедо»

Талалаев: каким получится возвращение домой?

А «Торпедо» в тот же день назначило Талалаева, которого многие рассчитывали в ближайшем дерби увидеть на противоположной скамейке. Андрей Викторович, едва отдышавшись после «Ахмата» и отметив 50-летний юбилей, по-семински рассудил, что везет тому, кто везет, и тренеру надо всегда работать. Помните, как Юрий Палыч тренировал «Мордовию» и делал ее восьмой командой страны? Или ехал в Азербайджан, в «Габалу».

Талалаеву же никуда ехать не пришлось — он возглавил скромную, но родную команду, в которой и занимался с 14 лет, и стал профессионалом, и играл пять лет в высшей лиге СССР и России, и проходил «МЮ» в Кубке УЕФА, и забивал «Реалу» в нем же, и выигрывал первый Кубок России, и начинал тренерскую карьеру, работая с детьми. Он вернулся домой. И теперь очень интересно посмотреть, как он будет приводить в порядок последнюю команду лиги, причем во время закрытого трансферного окна.

До долгого четырехмесячного перерыва, связанного с ЧМ-2022, осталось пять туров, и за это время главное — не отпустить конкурентов по борьбе за выживание слишком далеко. Поэтому непроигрыш «Локомотиву» в ближайшем матче — это не просто радость для болельщиков, которые красно-зеленых терпеть не могут; он носит стратегический характер. Другое дело, что в распоряжении Талалаева не то что не было недельного цикла подготовки — назначение утром в четверг при матче в субботу днем означает одну полноценную тренировку в тот же день и одну предыгровую на следующий. Негусто. Новому тренеру придется на полную включать эмоции и харизму — то, чего у него более чем достаточно.

А вспоминая еще и стилистику игры талалаевского «Ахмата», очевидно одно: трава в «Лужниках», начиная с 14.00 по московскому времени, будет гореть. Жду этого дерби с не меньшим нетерпением, чем главного, спартаковско-армейского. Так что не только воскресенье, а весь уик-энд в РПЛ должен получиться огненным!