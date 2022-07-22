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Сегодня, 09:10

«Спартак» не сыграет в Краснодаре вничью, «Зенит» победит команду из Самары. Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Экс-главный тренер сборной России Игнатьев и музыкант Яшин сделали прогнозы на матчи 2-го тура РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Global Look Press
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и музыкант Алексей Яшин.

«Зенит» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:0. Руководство «Зенита» пересмотрит отношение к сопернику после игры с «Химками». Сергей Семак направит своих футболистов в нужное русло.

Алексей Яшин — 3:1. «Зенит» играет у себя дома и должен выиграть. «Крылья Советов» — хорошая команда, но не уровня питерцев.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

ЦСКА — «Сочи»

Борис Игнатьев — 1:1. Мне видится ничейный результат. Обе команды добились побед в первом туре, мобильнее выглядели армейцы, много атаковали. Но нужно сделать поправку на уровень соперника, с «Сочи» будет сложнее.

Алексей Яшин — 2:2. «Сочи» — хорошая команда, ЦСКА амбициозен. Обе команды играют в атакующий футбол, думаю, будет результативная ничья.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

«Оренбург» — «Урал»

Борис Игнатьев — 1:0. В первом туре у «Оренбурга» я видел больше желания, чем у «Урала». За счет эмоций хозяева справятся с екатеринбуржцами.

Алексей Яшин — 1:1. Думаю, здесь тоже ничья, команды примерно равны. Но матч выйдет чуть менее результативным, чем у армейцев с сочинцами.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Урал

«Краснодар» — «Спартак»

Борис Игнатьев — 0:1. Думаю, «Спартак» добьется минимального перевеса. На данном этапе у красно-белых игроки готовы лучше.

Алексей Яшин — 2:1. Все предпосылки к тому, что выиграет «Спартак», но я поставлю на домашнюю победу «Краснодара».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

«Химки» — «Нижний Новгород»

Борис Игнатьев — 1:1. В домашнем матче с чемпионом страны «Химки» играли с пониманием того, как нужно действовать, сосредоточились на обороне. «Нижний Новгород» тоже хорошо оборонялся и контратаковал. Для гостей ничья будет приемлемым результатом.

Алексей Яшин — 1:0. «Химки» показали хороший футбол в матче с чемпионом. Теперь к ним приезжает команда уровнем пониже. Думаю, подмосковный клуб одержит победу с минимальным счетом.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Нижний Новгород

«Динамо» — «Торпедо»

Борис Игнатьев — 2:0. «Динамо» неважно выглядело в первом туре. Однако дебютанты в начале чемпионата чувствуют тревогу. «Торпедо» будет стараться, но этого не хватит, чтобы одолеть третью команду страны.

Алексей Яшин — 3:1. В защите у «Динамо» сейчас проблемы, поэтому моменты у «Торпедо» будут. Но бело-голубые все равно намного сильнее и уверенно выиграют.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Торпедо М

«Ахмат» — «Факел»

Борис Игнатьев — 1:0. Здесь поставлю на «Ахмат». Грозненцы в домашнем матче против дебютанта лиги покажут себя. «Факел» пока что ищет себя, на это нужно время.

Алексей Яшин — 2:0. «Ахмат» хорошо выступает дома, с новичком он справится.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

«Локомотив» — «Ростов»

Борис Игнатьев — 1:1. Обе команды оставили хорошее впечатление по первому туру. «Локомотив» был неплох до перерыва, а «Ростов» — на протяжении всего матча. «Локомотив» играет дома, у него сильная атака, но достаточно посредственная оборона. Думаю, будет ничья.

Алексей Яшин — 2:2. «Ростов» показал отличную игру с «Динамо», думаю, и «Локомотиву» он не проиграет.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
12
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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