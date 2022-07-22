«Спартак» не сыграет в Краснодаре вничью, «Зенит» победит команду из Самары. Прогнозы на 2-й тур РПЛ
Борис Игнатьев — 1:0. Руководство «Зенита» пересмотрит отношение к сопернику после игры с «Химками». Сергей Семак направит своих футболистов в нужное русло.
Алексей Яшин — 3:1. «Зенит» играет у себя дома и должен выиграть. «Крылья Советов» — хорошая команда, но не уровня питерцев.
Борис Игнатьев — 1:1. Мне видится ничейный результат. Обе команды добились побед в первом туре, мобильнее выглядели армейцы, много атаковали. Но нужно сделать поправку на уровень соперника, с «Сочи» будет сложнее.
Алексей Яшин — 2:2. «Сочи» — хорошая команда, ЦСКА амбициозен. Обе команды играют в атакующий футбол, думаю, будет результативная ничья.
Борис Игнатьев — 1:0. В первом туре у «Оренбурга» я видел больше желания, чем у «Урала». За счет эмоций хозяева справятся с екатеринбуржцами.
Алексей Яшин — 1:1. Думаю, здесь тоже ничья, команды примерно равны. Но матч выйдет чуть менее результативным, чем у армейцев с сочинцами.
Борис Игнатьев — 0:1. Думаю, «Спартак» добьется минимального перевеса. На данном этапе у красно-белых игроки готовы лучше.
Алексей Яшин — 2:1. Все предпосылки к тому, что выиграет «Спартак», но я поставлю на домашнюю победу «Краснодара».
Борис Игнатьев — 1:1. В домашнем матче с чемпионом страны «Химки» играли с пониманием того, как нужно действовать, сосредоточились на обороне. «Нижний Новгород» тоже хорошо оборонялся и контратаковал. Для гостей ничья будет приемлемым результатом.
Алексей Яшин — 1:0. «Химки» показали хороший футбол в матче с чемпионом. Теперь к ним приезжает команда уровнем пониже. Думаю, подмосковный клуб одержит победу с минимальным счетом.
Борис Игнатьев — 2:0. «Динамо» неважно выглядело в первом туре. Однако дебютанты в начале чемпионата чувствуют тревогу. «Торпедо» будет стараться, но этого не хватит, чтобы одолеть третью команду страны.
Алексей Яшин — 3:1. В защите у «Динамо» сейчас проблемы, поэтому моменты у «Торпедо» будут. Но бело-голубые все равно намного сильнее и уверенно выиграют.
Борис Игнатьев — 1:0. Здесь поставлю на «Ахмат». Грозненцы в домашнем матче против дебютанта лиги покажут себя. «Факел» пока что ищет себя, на это нужно время.
Алексей Яшин — 2:0. «Ахмат» хорошо выступает дома, с новичком он справится.
Борис Игнатьев — 1:1. Обе команды оставили хорошее впечатление по первому туру. «Локомотив» был неплох до перерыва, а «Ростов» — на протяжении всего матча. «Локомотив» играет дома, у него сильная атака, но достаточно посредственная оборона. Думаю, будет ничья.
Алексей Яшин — 2:2. «Ростов» показал отличную игру с «Динамо», думаю, и «Локомотиву» он не проиграет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1