«Спартак» не сыграет в Краснодаре вничью, «Зенит» победит команду из Самары. Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и музыкант Алексей Яшин.

«Зенит» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:0. Руководство «Зенита» пересмотрит отношение к сопернику после игры с «Химками». Сергей Семак направит своих футболистов в нужное русло.

Алексей Яшин — 3:1. «Зенит» играет у себя дома и должен выиграть. «Крылья Советов» — хорошая команда, но не уровня питерцев.

ЦСКА — «Сочи»

Борис Игнатьев — 1:1. Мне видится ничейный результат. Обе команды добились побед в первом туре, мобильнее выглядели армейцы, много атаковали. Но нужно сделать поправку на уровень соперника, с «Сочи» будет сложнее.

Алексей Яшин — 2:2. «Сочи» — хорошая команда, ЦСКА амбициозен. Обе команды играют в атакующий футбол, думаю, будет результативная ничья.

«Оренбург» — «Урал»

Борис Игнатьев — 1:0. В первом туре у «Оренбурга» я видел больше желания, чем у «Урала». За счет эмоций хозяева справятся с екатеринбуржцами.

Алексей Яшин — 1:1. Думаю, здесь тоже ничья, команды примерно равны. Но матч выйдет чуть менее результативным, чем у армейцев с сочинцами.

«Краснодар» — «Спартак»

Борис Игнатьев — 0:1. Думаю, «Спартак» добьется минимального перевеса. На данном этапе у красно-белых игроки готовы лучше.

Алексей Яшин — 2:1. Все предпосылки к тому, что выиграет «Спартак», но я поставлю на домашнюю победу «Краснодара».

«Химки» — «Нижний Новгород»

Борис Игнатьев — 1:1. В домашнем матче с чемпионом страны «Химки» играли с пониманием того, как нужно действовать, сосредоточились на обороне. «Нижний Новгород» тоже хорошо оборонялся и контратаковал. Для гостей ничья будет приемлемым результатом.

Алексей Яшин — 1:0. «Химки» показали хороший футбол в матче с чемпионом. Теперь к ним приезжает команда уровнем пониже. Думаю, подмосковный клуб одержит победу с минимальным счетом.

«Динамо» — «Торпедо»

Борис Игнатьев — 2:0. «Динамо» неважно выглядело в первом туре. Однако дебютанты в начале чемпионата чувствуют тревогу. «Торпедо» будет стараться, но этого не хватит, чтобы одолеть третью команду страны.

Алексей Яшин — 3:1. В защите у «Динамо» сейчас проблемы, поэтому моменты у «Торпедо» будут. Но бело-голубые все равно намного сильнее и уверенно выиграют.

«Ахмат» — «Факел»

Борис Игнатьев — 1:0. Здесь поставлю на «Ахмат». Грозненцы в домашнем матче против дебютанта лиги покажут себя. «Факел» пока что ищет себя, на это нужно время.

Алексей Яшин — 2:0. «Ахмат» хорошо выступает дома, с новичком он справится.

«Локомотив» — «Ростов»

Борис Игнатьев — 1:1. Обе команды оставили хорошее впечатление по первому туру. «Локомотив» был неплох до перерыва, а «Ростов» — на протяжении всего матча. «Локомотив» играет дома, у него сильная атака, но достаточно посредственная оборона. Думаю, будет ничья.

Алексей Яшин — 2:2. «Ростов» показал отличную игру с «Динамо», думаю, и «Локомотиву» он не проиграет.