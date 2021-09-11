В России забивают больше, чем в Испании, и нет нулевых ничьих. Вы все еще считаете РПЛ лигой «автобусов»?
Перерыв на матчи сборных закончен, игра российской команды под руководством Валерия Карпина разобрана на молекулы, и возвращается РПЛ. Турнир, который принято насмешливо называть лигой «автобусов» — мол, результативность низкая, об атаке никто не думает, и так далее.
Однако некоторые цифры показывают, что это утверждение как минимум спорно. Уникальный статистический факт — за первые шесть туров сезона-2021/22 не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей. Хотя если взять предыдущие пять сезонов, то игры без голов к этому моменту обязательно были. Причем трижды — уже в первом туре. А в сезоне-2016/17 нулевой ничьей вообще закончились первые два матча: «Зенит» — «Локомотив» и «Анжи» — ЦСКА, а кроме того, не было голов и в игре «Рубин» — «Амкар».
При этом во всех ведущих европейских чемпионатах (так называемые топ-5 лиг) нулевые ничьи уже были, хотя туров там сыграно меньше (четыре во Франции, по три в Испании, Англии и Германии, два в Германии).
Другой любопытный факт — все последние годы результативность РПЛ неуклонно растет. От 2,13 гола за игру в сезоне-2016/17 до 2,65 гола в прошлом чемпионате. В нынешнем розыгрыше показатель пока чуть ниже — 2,56 гола за матч. Причем начало было очень бодрым — например, в первых четырех турах было забито 89 мячей (2,78 гола в среднем за матч). Последние два тура перед паузой получились не такими яркими — всего 34 гола, или 2,12 за игру. Но все равно показатели неплохие, и есть все шансы продолжить тенденцию последних лет.
Если сравнивать с сильнейшими европейскими лигами, то по итогам прошлого сезона РПЛ в плане результативности заметно к ним подтянулась. Да, мы уступили Англии, Германии, Италии, Франции и Голландии, но зато обошли Испанию и Португалию. Ла лига, например, вообще серьезно просела — 2,1 гола в среднем за игру в нынешнем сезоне. Неужели так сказался отъезд сначала Криштиану Роналду, а сейчас и Лео Месси?
Если взять сезон-2021/22, то хуже РПЛ только Испания. Но так везде и сыграно меньше, чем в России. Напомним, что после четырех туров средняя результативность РПЛ была 2,78 гола за матч — а это уже выше, чем в Португалии, и на одном уровне с АПЛ.
В создании материала принял участие Сергей Нишпал.
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