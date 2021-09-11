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В России забивают больше, чем в Испании, и нет нулевых ничьих. Вы все еще считаете РПЛ лигой «автобусов»?

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 10:15
Главные бомбардиры чемпионата России последних двух сезонов — Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» В какой игре впервые была зафиксирована нулевая ничья в РПЛ. Результативность за последние шесть сезонов в РПЛ. Результативность нынешнего и предыдущего сезонов европейских топ-лигах.
Главные бомбардиры чемпионата России последних двух сезонов — Артем Дзюба и Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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За последние пять сезонов среднее количество голов в чемпионате России увеличивается.
Максимилиано Кофрие и&nbsp;Клаудиньо.РПЛ на шестом месте в мире по расходам — 124 миллиона евро. Итоги трансферного окна

Перерыв на матчи сборных закончен, игра российской команды под руководством Валерия Карпина разобрана на молекулы, и возвращается РПЛ. Турнир, который принято насмешливо называть лигой «автобусов» — мол, результативность низкая, об атаке никто не думает, и так далее.

Однако некоторые цифры показывают, что это утверждение как минимум спорно. Уникальный статистический факт — за первые шесть туров сезона-2021/22 не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей. Хотя если взять предыдущие пять сезонов, то игры без голов к этому моменту обязательно были. Причем трижды — уже в первом туре. А в сезоне-2016/17 нулевой ничьей вообще закончились первые два матча: «Зенит» — «Локомотив» и «Анжи» — ЦСКА, а кроме того, не было голов и в игре «Рубин» — «Амкар».

При этом во всех ведущих европейских чемпионатах (так называемые топ-5 лиг) нулевые ничьи уже были, хотя туров там сыграно меньше (четыре во Франции, по три в Испании, Англии и Германии, два в Германии).

В какой игре впервые была зафиксирована нулевая ничья в РПЛ.
В какой игре впервые была зафиксирована нулевая ничья в РПЛ.

Другой любопытный факт — все последние годы результативность РПЛ неуклонно растет. От 2,13 гола за игру в сезоне-2016/17 до 2,65 гола в прошлом чемпионате. В нынешнем розыгрыше показатель пока чуть ниже — 2,56 гола за матч. Причем начало было очень бодрым — например, в первых четырех турах было забито 89 мячей (2,78 гола в среднем за матч). Последние два тура перед паузой получились не такими яркими — всего 34 гола, или 2,12 за игру. Но все равно показатели неплохие, и есть все шансы продолжить тенденцию последних лет.

Результативность за последние шесть сезонов в РПЛ.
Результативность за последние шесть сезонов в РПЛ.

Если сравнивать с сильнейшими европейскими лигами, то по итогам прошлого сезона РПЛ в плане результативности заметно к ним подтянулась. Да, мы уступили Англии, Германии, Италии, Франции и Голландии, но зато обошли Испанию и Португалию. Ла лига, например, вообще серьезно просела — 2,1 гола в среднем за игру в нынешнем сезоне. Неужели так сказался отъезд сначала Криштиану Роналду, а сейчас и Лео Месси?

Если взять сезон-2021/22, то хуже РПЛ только Испания. Но так везде и сыграно меньше, чем в России. Напомним, что после четырех туров средняя результативность РПЛ была 2,78 гола за матч — а это уже выше, чем в Португалии, и на одном уровне с АПЛ.

Результативность нынешнего и предыдущего сезонов европейских топ-лигах.
Результативность нынешнего и предыдущего сезонов европейских топ-лигах.

В создании материала принял участие Сергей Нишпал.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

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ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

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Обе забьют - да

16%

2.36

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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