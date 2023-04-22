Дерби лидеров весны, «Краснодар» против униженного «Спартака», битва аутсайдеров в Химках. Анонс 24-го тура РПЛ
Рекорд по голам — отчего он?
После прошлого уик-энда меня поразил один статистический факт. Выяснилось, что итогам 23 туров в чемпионате РПЛ-2022/23 было забито 559 голов, и это — рекорд российских первенств. До сих пор на этот момент турнира за 30 лет больше всего забивали в 1995 году — 531 мяч.
Я вычитал это в Telegram-канале «Цифроскоп» и обратился к его автору Сергею Бабыничеву с уточнением — касается ли это только тех чемпионатов, в которых играли 16 команд? Ведь был и первый, в 1992 году, в котором участвовали двадцать клубов, и еще парочка в 90-е годы, где пробовали формат с восемнадцатью. Статистик ответил: нет, речь идет обо всех без исключения турнирах.
И вот тут стало по-настоящему интересно. Большое количество голов ведь можно трактовать двояко. С одной стороны (романтической) — как стремление к открытому и зрелищному футболу. Другого взгляда точно придерживаются пессимисты, которые называют себя хорошо информированными оптимистами. На их взгляд, дело в резко упавшем в последнее время уровне чемпионата. После лишения России еврокубков, отъезда почти всех европейских легионеров...
Допустим, вторая версия имеет право на существование — а доля истины в этом точно есть. Но не надо уходить совсем уж в крайности. Ведь можно взять тот же первый чемпионат России-1992. Во-первых, в нем было двадцать команд. Во-вторых, в большинстве своем это были бедные клубы, еще в предыдущем сезоне выступавшие даже не в первой, а во второй лиге чемпионата СССР. Творческий уровень немалой части тренеров, в основном занимавшихся организационными вопросами, соответствовал принципу: «Бей вперед, игра придет» или «Впереди пошире, сзади поуже».
Очень хорошо помню тот футбол — и мне смешно слышать, что у нынешнего в России уровень ниже, чем тогда. А забивали — меньше, и намного. Потому что, имея фору в два матча в каждом туре, то есть в 46 игр за 23 тура, набрать меньше голов, чем сейчас... Но тогда, надо заметить, поля были катастрофическими. В хорошем состоянии некоторые из них (и то далеко не все) могли находиться только летом. Весна и осень — это либо огороды, либо синтетика первых поколений в залах.
Именно на такой, к примеру, в спорткомплексе «Олимпийский» свой первый матч в истории чемпионатов России провел «Спартак» — против самарских «Крыльев Советов». В день игры красно-белые срочно вызвали из дома еще даже не отметившего 18-летие Владимира Бесчастных, потому что выяснилось: двух новичков из линии атаки спартаковцы заявить не успевают. Даже не находясь на сборах с командой Олега Романцева, 17-летний пацан вышел с корабля на бал. Забил первый мяч «Спартака» в чемпионатах России, затем оформил дубль, а закончилась игра со счетом 5:0.
Вот как это рассматривать — как индивидуальный случай человека, который по случайности вышел на поле и использовал свой шанс, после чего стал основным игроком «Спартака», а затем лучшим бомбардиром сборной и футболистом ла лиги? Или как свидетельство уровня того чемпионата России, в котором 17-летний футболист, не тренировавшийся с первой командой, мог приехать в день игры, попасть в основу и забить два мяча? Вот уж точно отношение к этой истории — как раз индикатор тех, для кого стакан наполовину полон или наполовину пуст.
Сейчас — схожая история. Поводов говорить о снижении (и достаточно резком) уровня чемпионата более чем достаточно. Проверить это в еврокубках не представляется возможным по всем известным причинам. Но даже в последние годы, когда российские клубы там играли, никаких достижений не было. Сравните с тучными временами второй половины нулевых, когда ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, а питерцы — еще и европейский Суперкубок; да даже с первой половиной десятых, когда армейцы дважды выходили из группы Лиги чемпионов и один раз — даже в четвертьфинал ЛЧ; «Рубин» обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу» и проходил «Атлетико» в Кубке УЕФА, добравшись там до четвертьфинала, где на равных играл с «Челси»; «Спартак» пробирался сквозь «Аякс» до четвертьфинала того же турнира, «Динамо» выигрывало в группе ЛЕ шесть матчей из шести, и т.д., и т.п.
Ничего подобного не было уже давно. И это при том, что почти никто из российских игроков не уезжал, как в 90-е, когда отъезд был повальным, многими десятками. Денег к концу 2010-х стало чуть, но не радикально меньше прежнего, однако уровень стал падать сам собой. Так что к происходящему сейчас шло еще до всех нефутбольных обстоятельств.
История Лички и игры «Оренбурга» показывает ценность тренеров-иностранцев и смешения футбольных культур
Но ведь и возросшее стремление ряда команд играть в яркий футбол тоже есть. Пример — «Оренбург» Марцела Лички, уверенно лидирующий в РПЛ по общему количеству забитых и пропущенных мячей. Чешский тренер не скрывает, что 4:3 для него милее 1:0 — отсюда и пять крупных побед, но когда что-то идет не так, то и 0:8, и 1:5, и 1:4. Однако вы же видели последнюю игру оренбуржцев с «Локомотивом» — да, крупное поражение, но команда Лички наиграла на те же четыре мяча, просто у нее была беда с реализацией.
Не было бы ТАКОГО «Оренбурга», к появлению которого изначально вроде бы ничто не вело. Команды, выходящие из первой лиги, обычно крайне редко стремятся играть в открытый футбол, а наоборот, закрываются низким блоком и изредка отплевываются контратаками. И не было бы и рекордной результативности в чемпионате. То есть это никак не связано с падением уровня турнира.
Констатировать данное падение можно было бы в том случае, если бы лидеры в каждом матче забивали аутсайдерам по шесть-восемь мячей, и на этом делалась такая результативность. Но смотрим в таблицу. «Зенит» — явный лидер по голам, у него 57, далее — «Спартак» с 50 и «Краснодар» с 49. У петербуржцев — 2,48 забитых гола, у красно-белых — 2,17, у «быков» — 2,13. У остальных — меньше двух за игру, даже у «Оренбурга» с его 44 мячами.
Да, если сравнить, допустим, с итоговыми показателями трехлетней, еще даже доковидной, давности, то рост результативности лидеров несомненен. У «Зенита» 65 мячей в 30 турах — 2,16. Далее «Краснодар» с 49 и «Ростов» с 45 — соответственно 1,63 и 1,5. Но всего одна команда в лиге с 2+ забитыми мячами в среднем — это аномалия. Возьмем, допустим, лиги второго слоя, к которому еще недавно относилась РПЛ. В нынешнем чемпионате Португалии больше двух голов за игру забили четыре команды. В Нидерландах — три, но там аж по 70+ голов в 29 турах, то есть у них у всех результативность на уровне «Зенита».
«Автобусы» сейчас в принципе становятся все большей редкостью, в моду вошел прессинг и выход из обороны через короткий пас (так, вы могли видеть, играет даже «Акрон» против «Спартака»). В этом смысле тенденции в европейском футболе хороши и позитивны, и Россию на данном этапе они стороной обойти не могли. Поэтому не стоит на основании рекорда результативности стонать о падении уровня. Да, он есть, но это наслоилось и на общий вектор к более яркой и острой игре.
Не забудем, что тот же Личка — европеец, в совершенстве владеющий французским и испанским языками. В том числе и футбольным. Это, кстати, лишний раз доказывает ценность тренеров-легионеров, дающих игре смешение культур. Увидели же все, как быстро изменилась (о результатах пока не говорю, только о стиле) игра «Торпедо» при Пепе Клотете. Разве это не интересно?
Вокруг «Спартака» опять свистопляска. И «экспертиза», которую мы заслужили
Еще совсем недавно то же самое говорили о Гильермо Абаскале, но теперь на спартаковского испанца обрушилась вся мощь давления — стоило ему войти в трудный период. Но разве существует в мире хоть один тренер, который этого избежал и у которого все всегда идет гладко? В этом смысле образцом для футбола должна быть НХЛ, где если в клуб (почти каждый) берут нового тренера — неважно, старого или молодого, опытного или новичка, титулованного или безвестного — то дают ему минимум два года. Потому что более ранняя отставка говорит о том, что менеджмент, назначая специалиста, исходит неизвестно из чего. А за два сезона уже можно построить свою команду.
Вокруг «Спартака» всегда много разного кликушества — и не только касающегося тренеров. Как же меня возмущает, например, буквально каждая цитата экс-президента клуба Андрея Червиченко! После проигрыша красно-белых «Акрону» он разразился новой серией.
«Бальде, видимо, своими громкими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить, его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат...»
Результат Бальде до этого матча — три гола в трех матчах. Заявлений, тем более громких, от него не слышал, а игру в этом отрезке, когда травмировался Квинси Промес и в Кубке из-за дисквалификаций не могли играть Александр Соболев и Шамар Николсон, — видел. Он вышел и, что называется, подхватил выпавшее знамя. А то, что ему дают бить пенальти аккурат на следующий матч после промаха с «Торпедо» — это не только и не столько его проблема. Кстати, два незабитых подряд одним и тем же игроком 11-метровых в матчах чемпионата и Кубка страны у «Спартака» в чемпионатах России встречаются впервые.
«Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Тавареш. А чем Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде?»
Мы видели этого Понсе (не путать с экс-спартаковским) в «Анжи», «Ахмате» и «Роторе». Он там в 70 матчах забил 10 голов и далеко не всегда — в таких командах! — играл с первых минут. А один матч удасться может кому угодно. Червиченко то ли путает двух Понсе (что вряд ли), то ли ничего не понимает в футболе (что, при всей моей к нему неприязни, тоже вряд ли), то ли элементарно троллит (что наверняка).
Что же касается блеснувшего в игре со «Спартаком» 18-летнего Никиты Салтыкова, то можно только порадоваться, что он в «Акроне», а не в «Спартаке». В Тольятти у такого пацана неизмеримо больше возможностей себя проявить, а у красно-белых при их уровне конкуренции он играл бы в молодежке, и о том, что он может так «феерить» на таком уровне, никто бы ничего не знал. А сравнение Салтыкова с Таварешем и Дуарте — это вообще ни к селу ни к городу. Видимо, это та «экспертиза», которой мы заслужили, раз к господину Червиченко в принципе обращаются за футбольными комментариями.
«После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан — вокзал — домой». Пусть летит к себе в Парагвай!»
А вот это плагиат, Андрей Владимирович. Потому что все спартаковские трибуны скандировали: «Чемодан — вокзал — Ростов».
Лично вам.
«Спартак» этот тур будет заканчивать в понедельник — домашним матчем с «Краснодаром», который вместе с «Крыльями» выдал в среду мощнейший кубковый сюжет. Если честно, когда Джон Кордоба сделал счет 2:0 при том, что «быки» играли в большинстве, я переключил канал. Тем более что параллельно шли и ЦСКА — «Урал», и второй матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.
И пока я метался между армейскими футболом и хоккеем, ничуть не сомневаясь, что в Краснодаре интрига исчерпана, «Крылья» на третьей и пятой добавленных минутах отыгрались. Илья Гапонов сравнял счет сумасшедшим ударом. В Краснодаре к этому моменту пошел тропический ливень. И градус происходившего был тропический. Это все я видел уже спустя несколько минут в записи — к счастью, успев вовремя вернуться к трансляции, чтобы в прямом эфире посмотреть серию пенальти.
В 90 процентах случаев команда, пропустившая два в компенсированное время, была бы сломлена. Но вы помните, как на предыдущем этапе Кубка «Краснодар», вчистую переигранный «Ростовом» и лишь по случаю не побежденный, выиграл у него серию? И не случайно Владимир Ивич до игры сказал, что к 11-метровым его команда будет готова.
А вот «Крылья» все свои эмоции оставили в голах в компенсированное время. В то время как «Краснодар» спокойно реализовал первые три пенальти, Матвей Сафонов отбил, казалось, совсем непростой удар Глена Бэйла, вслед за чем Владимир Писарский и Юрий Горшков запустили мяч выше ворот. Выиграли бы «Крылья» — в финале Пути регионов, как в полуфинале Лиги чемпионов, случилось бы дерби. Там — миланское, тут — Самарской области. Но «Крылья» проиграли, и «Акрон» сыграет с «Краснодаром».
«Быки» находятся в том же игровом ритме, что и «Спартак» — команды играли в Кубке в один и тот же день. Только «Краснодар» выиграл, а красно-белые уступили. Поэтому за четыре дня до их очного матча психологически восстановиться южному клубу будет легче. А ведь спартаковцам снова надо переходить с искусственного поля на естественное. И против «быков», как и в Жигулевске, из-за дисквалификации не сыграет один из ключевых уже футболистов — Руслан Литвинов. «Спартаку» будет очень непросто.
«Химки» — «Торпедо» не станет первым матчем в истории лиги без обоих главных тренеров на скамейках
А вот в еще одном интереснейшем матче, ЦСКА — «Локомотив», команды находятся в разных условиях. Армейцы 90 минут рубились — правда, хотя бы дома — в Кубке с «Уралом» и отыгрались в самой концовке. «Локомотив», давно отправленный из кубкового турнира «Акроном» отдыхать, имел полноценный недельный цикл. У обеих столичных команд — по 15 очков после зимнего перерыва, и они на этом отрезке лидируют. Так что игра должна получиться качественной.
Любопытно будет понаблюдать и за тем, удастся ли «Зениту» взять реванш у «Динамо» за поражение в Кубке. Они сыграют там же, на «Газпром Арене». Бело-голубым, только что отпраздновавшим столетие клуба, открывшим фирменный магазин в ГУМе и клубный музей в Петровском парке, не захочется портить себе настроение. Питерцы же обуреваемы жаждой возмездия за кубковую неудачу.
Ну, и еще один хит уик-энда — «Химки» — «Торпедо». Андрею Талалаеву, как и следовало ожидать, ЭСК отменил красную карточку. Там реально не было умышленного броска бутылки на поле — об этом и комментаторы, видевшие эпизод в динамике, во время игры моментально сказали. Видеоматериалы, судя по всему, это доказали.
Клотету красную за оскорбление судьи в матче со «Спартаком» не отменили. В связи с этим сразу возникает мысль, что карточки за конкретный визуальный поступок оспорить легче, чем за слова. Так что матч «Химки» — «Торпедо» не станет первым в истории лиги без обоих главных тренеров на скамейках. Не будет только одного. Итак, в кабинетах — 1:0 в пользу «Химок». Как будет на поле — узнаем днем в субботу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4