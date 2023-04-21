«Спартак» не победит «Краснодар», «Динамо» проиграет в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 24-й тур РПЛ
Евгений Плотников — 2:2. Командам нечего терять, им нужны очки. Думаю, что игра будет открытой. «Торпедо» в последних матчах раскрепостилось. Но и Талалаев будет гнать своих игроков вперед.
Юрий Давыдов — 0:2. В «Торпедо» неожиданно стали появляться проблески игры, проблески команды. Футболисты на кураже, в отличие от «Химок», о которых, кроме грустных слов, сказать нечего.
Евгений Плотников — 3:1. В первом круге было крупное поражение воронежцев в Оренбурге, на домашнем стадионе будут стараться победить. Плюс «Факелу» очень нужны очки.
Юрий Давыдов — 1:0. «Факел» будет гораздо мотивированнее на последний бросок, чтобы обезопасить себя от прямого вылета и спокойно готовиться к стыковым матчам.
Евгений Плотников — 2:1. Хоть я отдал много лет «Динамо», но «Зенит» сейчас объективно сильнее.
Юрий Давыдов — 2:1. Конечно, лидерство «Зенита» всем надоело, но деваться от этого некуда. Он сильнее.
Евгений Плотников — 1:2. «Урал» много сил отдал в Кубке России, поэтому «Ростов» подойдет к этой игре посвежее, плюс он борется за второе место.
Юрий Давыдов — 1:1. «Урал» будет очень стараться победить, но силенок его игрокам не хватит.
Евгений Плотников — 2:0. Юран одержит первую победу. «Крылья» играли на неделе в Кубке России, потратили много сил и эмоций.
Юрий Давыдов — 1:0. Волжское дерби. Думаю, что «Нижний Новгород» может выиграть, так как Юран — тренер с мотивацией. Он умеет настраивать своих игроков и должен показать, что его не зря пригласили в клуб.
Евгений Плотников — 1:2. «Сочи» уже некуда отступать, надо порадовать своих болельщиков. Плюс там работает мой друг, Дмитрий Хохлов. Буду болеть за него.
Юрий Давыдов — 0:0. Считаю, что обе команды мысленно закончили сезон. Думаю, будет ничья.
Евгений Плотников — 1:1. «Локомотив» набрал ход, ЦСКА тоже в хорошей форме. И там и там хорошие вратари, поэтому будет ничья.
Юрий Давыдов — 2:2. Будет очень интересный матч с точки зрения игры. ЦСКА неожиданно, как черт из табакерки, ворвался в борьбу за топ-3. А «Локомотив» вошел в привычное состояние, когда такие команды, как ЦСКА, он может побеждать.
Евгений Плотников — 2:2. «Спартак» вылетел из Кубка, у него спад в игре, но дома он уже не имеет права проигрывать. У «Краснодара» хорошая группа атаки, поэтому нас ждет результативный матч.
Юрий Давыдов — 1:1. «Спартак» может выиграть 10:0, а может и проиграть 0:10. Понятно, что это шутка. Но в каждой шутке есть доля полнейшей непредсказуемости «Спартака» в этом году.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4