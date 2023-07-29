«Не вините Личку — «Динамо» провалило селекцию! Где замены Шиманьски и Моро?» Мнение Кобелева
— Что случилось с «Динамо» после перерыва? — первый вопрос Кобелеву.
— Хороший вопрос... Но ведь его можно поставить и немного по-другому. Почему так преобразились «Крылья»? Мы увидели два разных тайма в исполнении обеих команд. До перерыва бело-голубые доминировали, контролировали игру, а после возобновления встречи все перевернулось с ног на голову.
— Но почему?
— Мне кажется, во втором тайме хозяева выглядели свежее физически. Не исключаю, что москвичи стали в какой-то момент играть на удержание счета. Может, думали, что докатят до трех очков? Самарцам уже нечего было терять, они летели вперед. Осинькин выпустил новых атакующих футболистов. Это тоже сработало.
Но, наверное, я бы прежде всего говорил о физической готовности бело-голубых. На мой взгляд, «Динамо» просто-напросто подсело. Ведь во втором тайме все ничейные мячи выигрывали «Крылья»! Тренерский штаб гостей заменами как-то пытался встряхнуть свою команду. Но счет в итоге на табло.
Мне понравилось, что обе команды играли в атаку. Старались комбинировать. Вместе с тем понятно, что и «Крыльям», и «Динамо» необходимо находить баланс. Пропускать по два-три гола за матч — это, согласитесь, многовато...
— А не опоздал ли Личка с заменами?
— Тренеру виднее. Мне тут со стороны сложно оценивать состояние игроков «Динамо», которые начинали этот матч на скамейке запасных. Возможно, Личке с помощниками и стоило перестроить игру своей команды чуть раньше. Все-таки было понятно, что «Крыльям» уже нечего терять, они бросят вперед все силы. Но тут, как говорится, все мы сильны задним умом. Повторюсь. Не знаю, кто в каком состоянии находится. Просто приходится констатировать, что второй тайм гости вчистую проиграли...
— Выход Лаксальта в опорной зоне себя оправдал?
— В первом тайме — да, безусловно. До перерыва он закрыл эту позицию, в зародыше пресекал атаки «Крыльев». А во втором подопечные Осинькина перестроились. Начали больше действовать флангами. Поэтому Лаксальт остался в середине поля не у дел.
— Захаряна активно отправляют в Европу — в частности в «Лацио». Сегодня Арсен забил, отдал результативную передачу.
— В современном футболе нельзя отделять одного футболиста от всей команды. Когда «Динамо» игра давалась, Захарян себя здорово проявил. Отлично открылся, забил после передачи Смолова. А его пас на Тюкавина просто изумительный! За весь сезон в РПЛ таких передач набирается от силы пять-шесть. Очень тонкое действие со стороны полузащитника «Динамо». Но во втором тайме вся команда выглядела уже невыразительно. Так что о чем тут можно говорить?
— За «Динамо» становится тревожно? Одно очко в двух турах РПЛ, Поражение по пенальти от «Пари НН» в Кубке. На что способна замахнуться команда с таким составом и тренером в этом сезоне?
— Я уже как-то говорил на эту тему. Проблема возникла не сейчас и не сегодня.
— А когда?
— В прошлом сезоне. Причина заключается в комплектовании состава. Пригласили спортивного директора, и начались какие-то странные покупки. Купили Дасу, когда есть Паршивлюк, позвали Нгамале, когда есть Грулев. Для меня это непонятно. Считаю, не те позиции надо было в первую очередь укреплять. Не те!
— А какие?
— Смотрите. Уходят лидеры — Шиманьски и Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги... Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой... Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена! В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию.
Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника. Покупок что-то не видно! Наверное, кто-то может обвинить во всем Личку, который пришел в команду месяц назад. Но только не я. Он-то как раз пытается сейчас поставить «Динамо» красивый, атакующий футбол. Но в одиночку чешский специалист не справится. Ему должны помогать!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
2
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Федор Смолов
Динамо
|2
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1