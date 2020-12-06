Это точно претендент на чемпионство? «Ростов» проиграл «Уфе»

Команда Валерия Карпина проиграла аутсайдеру в 17-м туре РПЛ

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 0:1 (0:0)

Гол: Андрич, 70.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков (Козлов, 86), Хаджикадунич, Еременко, Байрамян (Альмквист, 62), Тугарев, Норманн, Глебов (Гигович, 62), Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Данченко (Сухов, 83), Табидзе, Кротов, Камилов, Мрзляк (Алиев, 88), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Андрич (Карп, 88).

Предупреждения: Еременко, 27. Байрамян, 47. Норманн, 58. Кротов, 64. Плиев, 89. Сысуев, 90+3.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Еремин (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).

6 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

«Ростов» вновь близко к лидерам. Команду Валерия Карпина не останавливают ни слухи о финансовых проблемах, ни уход ведущих игроков. Это профессионализм — как футболистов, так и главного тренера.

Более того, игра все та же, привлекательная. И атакующая схема, и большое количество коротких передач, и нестандартные решения от футболистов типа Еременко.

Участники чемпионской гонки в этом туре выигрывают. Да еще как! У «Спартака» и «Зенита» — разгромы, у подбирающегося к лидерам «Локо» — волевая победа над «Рубином» после конфуза в Лиге чемпионов.

А у «Ростова» — «Уфа». С одной стороны, один из главных неудачников чемпионата — некоторые уже досрочно приговорили команду к вылету. С другой — коллектив, взбодрившийся в последнем матче: победа 4:0 над «Тамбовом», конкурентом в борьбе за выживание.

У «Ростова» мощный стартовый состав с Норманном, Еременко, Байрамяном и раскрывающимся у Карпина Тугаревым.

Наш состав на игру ? pic.twitter.com/tmRJalfipE — Football Club Rostov (@rostovfc) December 6, 2020

«Уфа» — со своими задачами и тройкой центральных защитников Табидзе — Никитин — Плиев.

Удивительным развитие событий в этом матче назвать было нельзя.

«Ростов» предсказуемо забрал владение (62,2% - 37,8% в первом тайме) и всячески пытался взломать компактную оборону гостей. Отличались:

1. Тугарев. Вновь отмечаем скорость и смелость в попытках индивидуально обыграть соперника.

2. Норманн. Выигрывал все в середине поля. Это важно, учитывая прессинг и перехваты, через которые действовал «Ростов».

3. Байрамян. Открывался под диагонали из глубины, менялся флангами с Тугаревым. А еще нанес опасный удар головой на 40-й минуте.

Во втором тайме еще выше стали подниматься крайние защитники ростовчан Поярков и Терентьев. Команда Карпина заиграла в касание и стала интенсивнее прессинговать. Еременко открывался на ударной позиции, но не мог попасть по мячу.

А опаснее была... «Уфа». При Рахимове она играет иначе. Уфимцы эпизодически прессингуют, а не только пассивно перекрывают зоны. Кроме того, они больше действуют низом, используют не только кроссы, но и прострелы с флангов.

Сначала мог забить Мрзляк — навес выполнял Данченко. Затем все тот же Данченко сделал еще один заброс в штрафную. Игроки «Ростова» пролетели мимо, а мяч подобрал техничный Андрич.

Что же не так с ростовчанами? Пора бы уже приобрести умение набирать очки в подобных встречах. А то получится как в прошлом сезоне. «Ростов» претендовал на Лигу чемпионов, а в итоге остался пятым из-за неудачного отрезка после коронавирусной паузы.

Иначе получится такая же ситуация, как с «Краснодаром». Все будут верить и надеяться. А до чемпионства не дойдет.